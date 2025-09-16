Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

16/09/2025, 10:57

Lộ trình áp dụng sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục bay đang được các bộ, ngành và doanh nghiệp hàng không khẩn trương triển khai, với mục tiêu đến cuối năm 2025, hành khách có thể lên máy bay mà không cần mang theo giấy tờ tùy thân...

Hành khách thông qua qua công nghệ sinh trắc học. Ảnh minh họa
Hành khách thông qua qua công nghệ sinh trắc học. Ảnh minh họa

Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong toàn bộ quy trình làm thủ tục bay, từ khâu check-in, kiểm soát an ninh đến cửa lên máy bay. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, gắn liền với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Nếu hoàn thành đúng lộ trình, chỉ trong hơn một năm nữa, Việt Nam sẽ đạt mốc 100% cảng hàng không áp dụng công nghệ sinh trắc học, mang lại trải nghiệm “bay không cần giấy tờ” cho hàng triệu hành khách.

Theo đó, đến ngày 30/10/2025, toàn bộ các cảng hàng không trên cả nước phải hoàn tất việc triển khai công nghệ sinh trắc học toàn trình. Mốc chậm nhất là 1/12/2025, hành khách sẽ không còn phải sử dụng giấy tờ khi làm thủ tục bay.

Tại nhiều sân bay, đặc biệt là khu vực miền Nam như Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Côn Đảo, Rạch Giá, Phú Quốc, Liên Khương, Cần Thơ, Tân Sơn Nhất, các hệ thống cửa nhận diện khuôn mặt, camera kiểm soát an ninh và thiết bị cửa tự động đang được lắp đặt đồng bộ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số cảng vẫn chưa hoàn tất trang bị để có thể áp dụng sinh trắc học toàn trình. Điển hình, sân bay Liên Khương và Cà Mau hiện chưa có hệ thống cửa tự động, dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ so với yêu cầu chung.

Qua thực tế có thể thấy khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở sự không đồng đều về hạ tầng, tiêu chuẩn công nghệ và tiến độ đầu tư trang thiết bị. Một số nơi còn chậm trong khâu thủ tục đầu tư, mua sắm, dẫn đến tình trạng thiếu đồng bộ giữa các cảng.

Ngoài ra, hành khách cũng băn khoăn về những trải nghiệm mới khi áp dụng công nghệ sinh trắc học, lo ngại hệ thống phát sinh lỗi, quy trình chưa quen thuộc hoặc xử lý chưa đầy đủ với các trường hợp đặc thù như trẻ em, hành khách quốc tế hay hành khách chưa đạt mức định danh đầy đủ trên VNeID.

Mặc dù vậy, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý như Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ đơn vị quản lý cảng hàng không và các hãng bay đã và đang tháo gỡ từng rào cản.

Đặc biệt, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn công nghệ thống nhất, đầu tư nhân sự và đào tạo quy trình hướng dẫn hành khách được thúc đẩy đồng bộ, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Về phía Trung ương, Chính phủ cũng yêu cầu các bên liên quan coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, để chuyển đổi số trong hàng không không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực phục vụ người dân.

Hành khách hiện đã có thể làm thủ tục hàng không toàn trình qua ứng dụng VNeID với ba điểm chạm: check-in, soi chiếu an ninh và boarding. Sau khi đăng nhập VNeID, chọn mục “Dịch vụ hàng không” và xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn, hành khách chỉ cần quét sinh trắc học tại cửa an ninh và cửa ra tàu bay. Quy trình này cho phép lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Trên thực tế, cùng với yêu cầu của Chính phủ, các hãng hàng không đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý và đơn vị khai thác cảng để đưa công nghệ sinh trắc học vào quy trình vận hành.

Tại nhiều sân bay lớn, hành khách đã có thể trải nghiệm việc làm thủ tục bay, qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay bằng xác thực khuôn mặt thay cho việc xuất trình giấy tờ.

Một số hãng, trong đó có Vietjet, cho biết đã triển khai giải pháp kết nối với nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID. Hành khách có thể sử dụng thông tin định danh đã đăng ký trên VNeID kết hợp với ứng dụng của hãng để thực hiện thủ tục toàn trình.

Theo đại diện Vietjet, để chuẩn bị cho việc này, hãng phải đầu tư vào hệ thống thiết bị chuyên dụng, đào tạo nhân sự vận hành và bố trí lực lượng hướng dẫn hành khách tại sân bay, đồng thời phổ biến thông tin qua các kênh bán vé và dịch vụ khách hàng.

"Việc ứng dụng công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm tải cho nhân viên hàng không và nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh.", đại diện Vietjet Air cho hay.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, vẫn cần duy trì song song hình thức thủ tục truyền thống để phục vụ những nhóm hành khách đặc thù, chẳng hạn như trẻ em, khách quốc tế hoặc hành khách chưa đạt mức định danh cần thiết trên VNeID.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc các hãng bay nhanh chóng tham gia triển khai sinh trắc học không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ mà còn góp phần tạo thói quen mới cho hành khách, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi toàn diện vào cuối năm 2025. Đây được xem là bước đi quan trọng để ngành hàng không Việt Nam theo kịp xu thế số hóa toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác trong dài hạn.

Nhân rộng công nghệ sinh trắc, VNeID tại tất cả các sân bay và bến cảng

09:02, 01/04/2025

Nhân rộng công nghệ sinh trắc, VNeID tại tất cả các sân bay và bến cảng

Quý 1/2025, ngành hàng không tăng trưởng mạnh

08:54, 14/04/2025

Quý 1/2025, ngành hàng không tăng trưởng mạnh

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng hàng không

Đọc thêm

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh…

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Sân bay Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền nhằm khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau...

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ban đầu, dự án này vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục còn lại...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Thị trường

3

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Thế giới

4

Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Chứng khoán

5

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: