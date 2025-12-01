Máy đào hầm TBM “Thần tốc” hoàn thành khoan hầm 4 ga ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội

Ngày 1/12, máy đào hầm TBM số 1, với tên gọi “Thần tốc,” đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội...

Từ ngày 30/7/2024, TBM “Thần tốc” bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) lần lượt đi qua các ga S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) trước khi cán đích tại S12. Trong suốt quá trình đào, TBM đã lắp đặt tổng cộng 1.720 vòng vỏ hầm, vận hành an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, bảo đảm an toàn cho các công trình trên mặt đất.

Song song với TBM số 1, máy TBM số 2 “Táo bạo” đang tiếp tục thi công đoạn hầm còn lại và hiện đã tiến tới khu vực ga S11. Tính đến ngày 1/12/2025, tổng tiến độ gói thầu CP03 (đoạn hầm và các ga ngầm) đạt hơn 72%; công tác đúc vỏ hầm đã hoàn thành 3.395/3.495 vòng vỏ, đáp ứng tiến độ phục vụ hoạt động của hai máy TBM.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB), đánh giá việc TBM1 về đích là “một cột mốc lịch sử”, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư tham gia dự án.

Đại diện Liên danh Hyundai – Ghella (HGU), ông Park Young Ill, cho biết điều kiện địa chất Hà Nội phức tạp và phạm vi thi công nằm trong khu vực có nhiều công trình mới, cũ và các di tích văn hóa – lịch sử. Việc vận hành TBM đòi hỏi chuyên môn cao và tuân thủ tuyệt đối yêu cầu an toàn, với sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều dự án lớn trên thế giới. “Kinh nghiệm thành công với TBM1 là cơ sở để tin tưởng vào tiến độ và chất lượng của TBM2,” ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc FECON, cho rằng việc TBM “Thần tốc” hoàn thành hành trình một cách an toàn khẳng định năng lực thi công ngầm của các kỹ sư và doanh nghiệp Việt Nam đang được nâng cao đáng kể nhờ sự hợp tác với các đối tác quốc tế. Ông cho biết đây không chỉ là một dấu ấn kỹ thuật mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào các dự án hạ tầng quan trọng.

Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, có vai trò giảm ùn tắc, tăng năng lực vận tải công cộng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Đoạn hầm của dự án đang được triển khai với quyết tâm bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.