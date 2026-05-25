Hà Nội: 100% bãi đỗ, điểm trông giữ ô tô phải thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Thanh Xuân

25/05/2026, 11:47

Tại Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng...

Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo lộ trình triển khai đối với các bến xe, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026; đối với bến xe loại 2, hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Đối với các điểm trông giữ, bãi đỗ xe, từ ngày 1/7/2026, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đối với hoạt động trông giữ xe máy, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe phải triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước.

Trước ngày 31/12/2030, Thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát tổng thể các bãi đỗ xe, điểm trông giữ tạm thời trên địa bàn, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo đảm triển khai đồng bộ trên toàn Thành phố.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai chi tiết, có hiệu quả việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe; thúc đẩy thanh toán không sử dụng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý bến xe, bãi đỗ trong đô thị. Qua đó, tối ưu hóa năng lực thông hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý doanh thu, giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại - thông minh.

Để triển khai hiệu quả, Thành phố sẽ xây dựng Đề án tổng thể quản lý, phát triển giao thông tĩnh; hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị quản lý, vận hành chủ đầu tư tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định; rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe; xây dựng quy định về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe.

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến xây dựng phần mềm quản lý thông tin bãi đỗ, điểm đỗ xe tập trung; cập nhật danh sách, tình trạng các điểm đỗ, bãi đỗ xe đã triển khai ứng dụng công nghệ trong thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe trên ứng dụng iHaNoi, VneID; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với toàn bộ các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đang hoạt động trên địa bàn quản lý (bao gồm bãi đỗ lòng đường, hè phố; bãi đỗ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, chung cư, khu đô thị, bãi đất trống…).

Thông tin từ Ban Đô thị Hà Nội cho biết Thành phố có 1.690 bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch, gồm: 1.124 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 469 bãi đỗ cao tầng. Hiện trạng đầu tư bãi đỗ xe thực tế là 5/12 bến xe khách, 5/12 bến xe tải, 72/1690 bãi đỗ xe đã đưa vào khai thác sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng; 1.557 bãi đỗ xe chưa thực hiện theo quy hoạch. Bên cạnh đó, đối với bãi đỗ xe tạm thời dưới lòng đường (điểm đỗ xe), Sở Xây dựng cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ tại 200 vị trí, tương ứng diện tích hơn 41.000m2 trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, việc sở hữu và sử dụng phương tiện giao thông ở Hà Nội rất lớn. Riêng khu vực Vành đai 1, dữ liệu đăng ký phương tiện cho thấy có khoảng 600.000 xe mô tô, xe gắn máy và 180.000 ô tô. Đặc điểm nổi bật là tỷ lệ xe mô tô, xe gắn máy chiếm ưu thế tuyệt đối trong cơ cấu phương tiện.

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Đại diện Công ty cổ phần Vinhomes cho biết chính sách bán hàng mới của Vinhomes được triển khai sau khi ký hợp tác cùng các công ty vàng bạc. Vinhomes không cho đổi vàng lấy nhà, mà khách sẽ đổi vàng với công ty vàng bạc, lấy tiền mặt để ký hợp đồng mua bán nhà…

Từ giá trị di sản được quốc tế ghi nhận đến sự chuyển mình của hạ tầng giao thông và làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ, Cát Bà đang bước vào kỷ nguyên mới - nơi sự phát triển không chỉ được đo bằng quy mô, mà còn bằng chiều sâu và tính bền vững.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ngày 22/5/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Hướng đến sự phát triển của TOD trên thế giới, khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng mở ra thế hệ TOD 5.0 đầu tiên tại Việt Nam.

