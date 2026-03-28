DBV vươn lên Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Khánh Huyền

28/03/2026, 12:41

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đến hết tháng 2 ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh đó, cơ cấu thị phần ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp.

Nhóm dẫn đầu thị trường vẫn thuộc về PVI, Bảo Việt và Bảo Minh với thị phần lần lượt 19,4%, 13,9% và 8,2%. Đáng chú ý, DBV tiếp tục giữ vị trí thứ 4 với doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 6.1% thị phần, vượt lên trên nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn khác như VBI, Pjico, MIC và PTI (số liệu thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính đến hết tháng 2-2026).

Không chỉ cải thiện về thứ hạng, DBV còn thuộc nhóm doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường, đạt 98,4% so với cùng kỳ năm 2025, gấp 10 lần so với mức tăng trưởng chung của thị trường và cao hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp cùng nhóm như Bảo Việt (15%), PVI (9%) hay PTI (1%), trong khi một số doanh nghiệp khác ghi nhận tăng trưởng âm như Bảo Minh (-3,9%) hay MIC (-7,1%).

Nghiệp vụ đóng vai trò làm đòn bẩy chủ lực cho kết quả doanh thu ấn tượng của DBV vẫn là bảo hiểm xe cơ giới, với doanh thu sau 2 tháng đạt 657 tỉ đồng, tăng trưởng 92% và chiếm 66% tổng doanh thu chung của doanh nghiệp. Đây cũng là nghiệp vụ mà DBV liên tục duy trì vị trí số 1 về thị phần từ tháng 5 năm 2024. Ba nghiệp vụ còn lại cũng ghi nhận mức tăng trưởng trên ba con số, gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng 285%, bảo hiểm tài sản kĩ thuật tăng 102% và bảo hiểm hàng hải tăng 107%, cho thấy toàn bộ các nghiệp vụ của DBV đều đạt mức tăng trưởng cao trong kỳ báo cáo.

Kết quả trên phản ánh hiệu quả từ định hướng phát triển đã được DBV triển khai trong thời gian qua, với trọng tâm là tái định vị thương hiệu theo hướng hiện đại, đồng bộ và phù hợp với xu hướng thị trường. Một trong những điểm nhấn là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và vận hành, góp phần tối ưu hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong toàn bộ hành trình sử dụng dịch vụ. Trong năm 2025, nhiều nền tảng số đã được DBV triển khai như bồi thường DBV eClaim 360, bán hàng DBV Connect, giám định My DBV…

Một yếu tố quan trọng góp phần gia tăng vị thế của DBV là sự đồng hành từ cổ đông chiến lược DB – tập đoàn bảo hiểm đến từ Hàn Quốc. Trong năm 2025, nhiều chương trình chuyển giao về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và phát triển sản phẩm đã được triển khai, cùng với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành. Sự hỗ trợ này tạo nền tảng để DBV nâng cao năng lực vận hành và tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng đi kèm với mức độ cạnh tranh ngày càng cao, việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu phản ánh năng lực triển khai và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp. Trường hợp của DBV cho thấy hiệu quả bước đầu từ quá trình tái cấu trúc, đầu tư vào công nghệ và điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng bám sát nhu cầu thị trường. DBV đang được xem là một trong những “ẩn số” có thể tạo ra biến động về thứ hạng trong thời gian tới.

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Đồng baht Thái Lan đang trên đà giảm giá mạnh, khi giá xăng dầu tăng cao làm lộ rõ vị thế rủi ro của một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng...

Giá vàng thế giới phục hồi nhanh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/3) nhờ lực bắt đáy mạnh...

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác vào ngày 27/3/2026, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

Công tác đăng ký kiểm kê tài sản công đã hoàn thành trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn, với sự tham gia của 100% đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để các bộ, ngành và địa phương tăng tốc triển khai các khâu tiếp theo, nhất là việc gửi và phê duyệt báo cáo trong giai đoạn nước rút…

Trước áp lực từ quy định xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch nhỏ lẻ, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang kỳ vọng cơ chế linh hoạt hơn. Nhiều ý kiến mong muốn tận dụng dữ liệu giao dịch ngân hàng làm căn cứ lập hoá đơn tổng...

