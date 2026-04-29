Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo lan tỏa sâu rộng
Như Nguyệt
29/04/2026, 15:00
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực.
Sáng 29/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ
chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng".
Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa
chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tình
đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.
Nhấn mạnh nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống
quý báu của dân tộc ta, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định “thương người như thể
thương thân”, “lá lành đùm lá rách” là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, đã
trở thành giá trị cốt lõi và sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam,
giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của
phát triển, đổi mới và bứt phá, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn
vinh, văn minh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo cần được xác định rõ
hơn: không chỉ là hoạt động hỗ trợ xã hội, mà còn là một trong những trụ cột
quan trọng của hệ thống an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định
chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh và
bền vững; đồng thời, còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, là
sức mạnh mềm của quốc gia trong quan hệ quốc tế”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.
Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong tháng 5/2026, các cấp,
ngành, địa phương cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tổ chức Tháng Nhân
đạo gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Năm nay cũng là
năm thứ năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao chủ
trì tổ chức Tháng Nhân đạo hàng năm; qua đó từng bước góp phần đưa Tháng Nhân đạo
trở thành hoạt động mang tính quốc gia, có sức lan tỏa, nhân văn và bền vững.
Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt, phát huy vai trò
nòng cốt, chuyên trách trong lĩnh vực nhân đạo, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam cần tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định
hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện
đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững;
Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo;
đổi mới phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại,
kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế và cộng đồng; đẩy
mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm
đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp
phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.
Cùng với đó, cần tổ chức Tháng Nhân đạo hàng năm ngày càng
hiệu quả, thiết thực hơn để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành “tháng hành động
toàn dân vì nhân đạo”, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có kết quả đo
lường, tạo dấu ấn sâu sắc hơn và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn.
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát
huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành,
hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực. Cộng đồng
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay, đồng
hành bằng những hành động cụ thể, bền vững, góp phần xây dựng một xã hội nhân
ái”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
