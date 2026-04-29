Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo lan tỏa sâu rộng

Như Nguyệt

29/04/2026, 15:00

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Mặt trận.

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng".

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.

Nhấn mạnh nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của dân tộc ta, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, đã trở thành giá trị cốt lõi và sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam, giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển, đổi mới và bứt phá, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo cần được xác định rõ hơn: không chỉ là hoạt động hỗ trợ xã hội, mà còn là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, là sức mạnh mềm của quốc gia trong quan hệ quốc tế”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

 Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Mặt trận.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong tháng 5/2026, các cấp, ngành, địa phương cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tổ chức Tháng Nhân đạo gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Năm nay cũng là năm thứ năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao chủ trì tổ chức Tháng Nhân đạo hàng năm; qua đó từng bước góp phần đưa Tháng Nhân đạo trở thành hoạt động mang tính quốc gia, có sức lan tỏa, nhân văn và bền vững.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong lĩnh vực nhân đạo, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững;

Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo; đổi mới phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế và cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Cùng với đó, cần tổ chức Tháng Nhân đạo hàng năm ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành “tháng hành động toàn dân vì nhân đạo”, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có kết quả đo lường, tạo dấu ấn sâu sắc hơn và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực. Cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay, đồng hành bằng những hành động cụ thể, bền vững, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Sáng 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026).

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Tại cuộc họp về chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu dự án luật phải thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ...

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, phiên họp mở đầu có ý nghĩa định hướng cho hoạt động toàn khóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm...

