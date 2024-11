Đề nghị truy tố 10 bị can vụ sai phạm tại dự án Đại Ninh

Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT – chủ sở hữu dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, có tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án là 3.595,45ha.

Thanh tra Chính phủ xác định quá trình thực hiện dự án xảy ra vi phạm, thuộc trường hợp thu hồi đất. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Đại Ninh.

Theo kết luận, khi biết việc trên, ông Trí (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang) đã thỏa thuận mua lại dự án trên. Đồng thời lợi dụng các mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn.

Cơ quan điều tra xác định ông Trí thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái”, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định của Nhà nước nhằm mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.

Các bị can khác thực hiện trái pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Còn các cá nhân tại Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng có hành vi thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi dự án…

Theo Bộ Công an, hành vi của các cán bộ trong các cơ quan nhà nước đã giúp cho ông Trí đạt được mục đích từ “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án” thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án”, hướng lợi ích cho ông Trí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả là nhà nước không thu hồi được 3.595,45ha đất, lòng hồ của dự án Đại Ninh, gây lãng phí tài nguyên đất…

Theo Cơ quan điều tra, ông Trí đã chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh, thu lợi 2.700 tỷ đồng.

Quá trình điều tra làm rõ, ông Trí đã đưa tiền cho một số bị can nên bị đề nghị về tội Đưa hối lộ. Quá trình điều tra, các bị can, cá nhân liên quan đã khắc phục 109 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xem xét các bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hợp tác điều tra.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân liên quan để phục vụ giải quyết vụ án.

Để làm căn cứ gia hạn dự án thì Công ty Sài Gòn Đại Ninh cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiền mặt khoảng trên 1.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, một số cá nhân của công ty kiểm toán DKF đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020-2022 và tình hình góp vốn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh thời điểm 31/12/2020.

Tuy nhiên, các kiểm toán viên chỉ căn cứ vào tài liệu, chứng từ bản phô tô, đóng dấu treo, phiếu thu, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần… mà không kiểm tra, đối chiếu tài liệu, chứng từ gốc, không có chứng từ chứng minh như sao kê, sổ quỹ tiền mặt; ban hành báo cáo kiểm toán về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông tại ngày 31/12/2020 xác định vốn góp chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng khi không đủ bằng chứng, không làm việc với HĐQT, ban Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, không đưa ra ý kiến loại trừ.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên vi phạm Chuẩn mực kiểm toán song các kiểm toán viên không trao đổi, thỏa thuận, không biết mục đích kiểm toán nên chưa đủ căn cứ xác định họ đồng phạm.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hành chính vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm toán của công ty trên và các cá nhân liên quan.

Đồng thời chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên; đặc biệt là các hoạt động kiểm toán đối với các phần vốn góp, giá trị cổ phần doanh nghiệp nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.