Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 03/11/2025
03/11/2025, 09:44
Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, bất ngờ có lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó.
Tính đến ngày 31/10/2025, đã có 968/1644 doanh nghiệp niêm yết đại diện 91,9% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2024 và gần như đi ngang so với quý 2/2025, theo thống kê từ FiinTrade.
So với cập nhật ngày 29/10/2025 khi mới có 746 doanh nghiệp, chiếm 44,5% vốn hóa, bức tranh lợi nhuận quý 3 cho thấy động lực tăng trưởng chuyển dịch rõ nét, với nhóm Phi tài chính vươn lên dẫn dắt tăng 48,5% so với cùng kỳ.
Ngược lại, nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn +34,6%, chủ yếu do ảnh hưởng của ngành Ngân hàng - đóng góp 43,8% tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của toàn thị trường. Trong quý 3 vừa qua, lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 25,2% trong khi Bảo hiểm tăng 135%, Dịch vụ tài chính tăng 197%.
Với Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó. Doanh nghiệp đầu ngành Vinhomes (VHM) có lợi nhuận giảm -50,6%, trong khi Novaland (NVL) chuyển từ lãi 2.950 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 1.153 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp như VRE, KDH, PDR, DIG, IDC và NLG lại ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đột biến, góp phần phần nào bù đắp sự sụt giảm của nhóm dẫn đầu.
Bất động sản Khu công nghiệp (GVR, IDC), Bất động sản bán lẻ (VRE, KSF) và Đá xây dựng (VLB, DHA, NNC) cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong khi Dược phẩm (DHG, DVN, OPC) và Than (CST, HLC) cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ nét.
Công nghệ thông tin (FPT) vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng tốc độ đã chậm lại, còn Bất động sản nhà ở (NVL), Thực phẩm (MCH, PAN) và Đường (QNS, SLS) ghi nhận suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.
Dầu khí là ngành đáng chú ý trong lần cập nhật này khi lợi nhuận sau thuế của ngành tăng vượt trội so với cùng kỳ 594,7% , đóng góp chính bởi BSR (+175,1%), PLX (+441%), PVS (+73,3%).
Nhóm viễn thông cũng gây chú ý khi tăng 273,5%, Hóa chất tăng 63%; Tài nguyên cơ bản tăng 84%.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
