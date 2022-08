Đề xuất bác sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh đến chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ y tế còn nhiều khó khăn; thời gian qua, có tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập.

Trước thực tế này, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong đó tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. Đề nghị Chính phủ sớm xem xét và ban hành Nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản.

Đồng thời, đề xuất thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh do thời gian học tập và thực hành kéo dài hơn so các ngành nghề khác. Bộ Y tế cũng kiến nghị, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc Covid-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ngoài ra, có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở (như sinh viên ngành Sư phạm).

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế; rà soát, củng cố lực lượng nhân lực ngành y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ thuốc,vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành nhân viên y tế để cán bộ y tế yên tâm công tác.

Chế độ ưu đãi đối với nhân viên y tế chưa tương xứng cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng nhân lực này khó khăn, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng thừa nhận, Lai Châu đang gặp khó khăn trong tuyển dụng cán bộ, nhân viên y tế và thiếu bác sĩ chuyên khoa. Năm 2021, có 103 biên chế và tổ chức thi nhưng chỉ có 44 hồ sơ đăng ký. Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ ở các trạm y tế cũng thiếu, chỉ đáp ứng khoảng 30%.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đề xuất Chính phủ có chính sách đãi ngộ xứng đáng với các y bác sĩ và phát triền nguồn nhân lực, đặc biệt là có chính sách đủ mạnh để khuyến khích cán bộ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo. Đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung, văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và phụ cấp thâm niên nghề đối với nhân viên y tế.