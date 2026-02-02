Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Đề xuất cấm livestream diễn biến phiên tòa trên không gian mạng

Đỗ Mến

02/02/2026, 09:46

Điểm đ, khoản 1, điều 3 dự thảo quy định, nghiêm cấm việc truyền hình trực tiếp (livestream có âm thanh) hình ảnh diễn biến phiên tòa trên không gian mạng, nền tảng số khi chưa được chủ tọa phiên tòa cho phép.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tòa án nhân dân Tối cao đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp. Khi được thông qua, Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 02/2017 của TAND Tối cao.

Dự thảo thông tư quy định nguyên tắc tổ chức phiên tòa, phiên họp nội quy phòng xử án. Đặc biệt quy định chi tiết về việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp…

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất 5 trường hợp cần thiết được ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Đó là: a) rút kinh nghiệm trong hoạt động xét xử; b) phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật; c) phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; d) phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đ) trường hợp khác mà Tòa án xét thấy cần thiết.

Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp có thể được thực hiện trong toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp hoặc từng phần của diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Dự thảo quy định rõ việc sử dụng, cung cấp kết quả ghi âm lời nói, hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp phải bảo đảm thực hiện đúng mục đích, bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, nghiêm cấm hành vi tự ý chỉnh sửa, cắt, ghép, giả mạo, hủy trái phép, làm sai lệch, làm hư hỏng, làm thất lạc dữ liệu ghi âm lời nói hoặc ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp; sao chép, phát tán; khai thác, sử dụng kết quả ghi âm lời nói hoặc hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp không đúng mục đích.

Đáng chú ý, điểm đ, khoản 1, điều 3 dự thảo quy định, nghiêm cấm việc truyền hình trực tiếp (livestream có âm thanh) hình ảnh diễn biến phiên tòa trên không gian mạng, nền tảng số khi chưa được chủ tọa phiên tòa cho phép.

Theo quy định, thiết bị điện tử cá nhân (điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh,...) phải để ở chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Việc sử dụng máy tính, thiết bị điện tử cá nhân để tra cứu hồ sơ, chứng cứ, tài liệu, xét xử trực tuyến đối với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa và việc ghi âm, ghi hình ảnh tại phiên tòa trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định, bản án phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa.

ghi âm livestream nội quy phiên tòa Thông tư Tòa án nhân dân Tối cao

1

Điều gì đợi giá vàng sau cú sụt lịch sử?

Thế giới

2

Tổng thống Trump: Ấn Độ sẽ mua dầu Venezuela

Thế giới

3

Tăng giá trị và xanh hóa để nâng tầm da giày Việt

Thị trường

4

Hiện thực hóa chính sách phát triển năng lượng quốc gia

Thị trường

5

285 triệu cổ phiếu HPA lên sàn HOSE ngày 6/2 tới

Doanh nghiệp niêm yết

