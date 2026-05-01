Đề xuất cho vay dựa trên dữ liệu, cải cách bảo lãnh tín dụng cho SMEs

Kỳ Phong

01/05/2026, 17:31

Các chuyên gia cho rằng để cải thiện mức độ tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), cần chuyển từ cách cho vay dựa vào tài sản thế chấp sang đánh giá dựa trên dữ liệu và dòng tiền, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý, tái cấu trúc cơ chế bảo lãnh tín dụng và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phù hợp với đặc thù khu vực này…

Các chuyên gia chỉ rõ điểm nghẽn khiến SMEs khó tiếp cận tín dụng.

Phát biểu tại tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho rằng thực tế đang tồn tại sự chênh lệch giữa vai trò của SMEs và mức độ tiếp cận nguồn lực tài chính. Theo ông, phần lớn doanh nghiệp trong khu vực này có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, nên khó mở rộng hoạt động.

TS Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSMEs), cũng cho rằng sức khỏe của khu vực này đang có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa vững chắc. “Mức độ tiếp cận và hấp thụ các nguồn lực hỗ trợ hiện vẫn chưa tương xứng với vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Nam nói.

GS.TS Hoàng Văn Cường chỉ ra một số điểm nghẽn chính trong tiếp cận tín dụng của SMEs, trong đó có yêu cầu về tài sản bảo đảm: “Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không sở hữu tài sản có giá trị lớn, nên gặp bất lợi khi đáp ứng điều kiện thế chấp trong mô hình cho vay truyền thống”.

Cùng vấn đề này, TS Tô Hoài Nam cho rằng tài sản của SMEs không phải không có, nhưng thường tồn tại dưới dạng nhà xưởng thuê, máy móc, hàng hóa, đơn hàng hoặc dòng tiền. Theo ông Nam, cách nhìn nhận và định giá các loại tài sản này chưa thực sự phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Một điểm nghẽn khác là minh bạch thông tin. GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng nhiều SMEs chưa có hệ thống kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và rủi ro.

TS Tô Hoài Nam cũng cho biết phần lớn SMEs vận hành theo mô hình gia đình, hệ thống kế toán chủ yếu phục vụ nghĩa vụ thuế, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Điều này tạo khoảng cách giữa tiêu chuẩn dữ liệu mà ngân hàng yêu cầu và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Liên quan đến dòng tiền, GS.TS Hoàng Văn Cường nhận định việc thiếu các hợp đồng đầu vào – đầu ra rõ ràng, dòng tiền thiếu ổn định khiến ngân hàng khó có cơ sở thẩm định khi cho vay không có tài sản bảo đảm.

Ở góc độ đánh giá rủi ro, TS Tô Hoài Nam cho rằng việc dựa nhiều vào dữ liệu lịch sử và báo cáo tài chính có thể chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm linh hoạt, vòng quay vốn nhanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông, cách tiếp cận này có thể dẫn đến đánh giá chưa toàn diện về hiệu quả và tính khả thi của phương án kinh doanh.

Ngoài ra, GS.TS Hoàng Văn Cường cho biết đặc điểm vận hành của SMEs cũng khiến mức độ rủi ro được đánh giá cao hơn, trong khi ngân hàng phải đảm bảo an toàn vốn và tuân thủ các chuẩn mực quản trị rủi ro, nên thường thận trọng khi cho vay. 

“Điểm nghẽn lớn nhất của các quỹ bảo lãnh tín dụng không nằm ở việc thiếu nguồn lực tài chính, mà là thiếu một cơ chế vận hành hiệu quả và phù hợp với sứ mệnh.”

TS Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VinaSMEs.

TS Tô Hoài Nam bổ sung rằng yếu tố tâm lý trong hệ thống ngân hàng cũng ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng. Theo ông, nhiều tổ chức tín dụng có xu hướng thận trọng với doanh nghiệp nhỏ và vừa do quan niệm rủi ro cao, dù thực tế cần được nhìn nhận trên cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn.

Trong bối cảnh đó, GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng xu hướng chuyển dịch sang tín dụng dựa trên dữ liệu và dòng tiền là hướng đi dài hạn. Với sự hỗ trợ của công nghệ tài chính, ngân hàng có thể khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn để đánh giá doanh nghiệp một cách toàn diện hơn.

Ở góc nhìn chính sách, TS Tô Hoài Nam cũng cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá tín dụng, chuyển từ trọng tâm tài sản thế chấp sang dòng tiền và dữ liệu hoạt động kinh doanh. Theo ông, đây là hướng phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, GS.TS Hoàng Văn Cường đề cập vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, thông qua việc chia sẻ rủi ro với ngân hàng.

TS Tô Hoài Nam cho biết hiệu quả hoạt động của các quỹ này hiện còn hạn chế do nguồn lực chưa đủ mạnh, cơ chế phối hợp với ngân hàng chưa thống nhất và thủ tục tiếp cận còn phức tạp. Ông cho rằng cần hoàn thiện cơ chế vận hành để công cụ này phát huy hiệu quả trong thực tế.

 Tại tọa đàm, các chuyên gia thống nhất rằng việc cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đi kèm với đổi mới phương thức cấp tín dụng, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ, nhằm phù hợp hơn với đặc thù của khu vực doanh nghiệp này.

Đồng hành cùng chương trình tọa đàm là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), một trong những ngân hàng đang đẩy mạnh các giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng, quản trị dòng tiền và từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững.

[Trực tiếp] Tọa đàm "Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs"

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

Một ngân hàng tạm ngừng cấp tín dụng mới đối với bất động sản

Sự phát triển của công nghệ số đang thúc đẩy ngành ngân hàng chuyển sang mô hình "ngân hàng kiến tạo số", trong đó dữ liệu và nền tảng công nghệ giữ vai trò trung tâm trong hỗ trợ doanh nghiệp và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Tuy nhiên, khi dữ liệu được chia sẻ rộng trong hệ sinh thái, rủi ro lộ, lọt thông tin cũng trở thành thách thức lớn...

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan"...

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/4), lấy lại mốc 4.600 USD/oz khi giá dầu xuống thang và tỷ giá đồng USD sụt giảm mạnh...

Cuộc họp cuối cùng của ông Powell trên cương vị Chủ tịch Fed có sự chia rẽ hiếm thấy về quan điểm lãi suất...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

