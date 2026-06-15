Dự báo El Niño rất mạnh năm 2026: tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước ở Việt Nam
Tùng Dương
15/06/2026, 11:34
Dự báo hiện tượng El Niño rất mạnh sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6/2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026, có thể kéo dài sang đầu năm 2027, thậm chí cường độ có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950...
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về hiện tượng El Niño và khả
năng xảy ra El Niño rất mạnh trong năm 2026.
El Niño là
hiện tượng khí hậu liên quan đến sự ấm lên bất thường của nước biển, làm thay đổi
mô hình thời tiết toàn cầu. Đây là một kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm
lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương hoặc các
vùng biển nhiệt đới.
Hiện tượng
này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi
lớn về nhiệt độ, mưa và gió. Khi xuất hiện, El Niño gây ra tình trạng thiên tai nặng nề như mưa lớn, bão, lũ ở vùng này, hạn hán, cháy rừng ở vùng khác.
NGUY CƠ HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC VÀ XÂM NHẬP
MẶN TRONG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2026 VÀ ĐẦU 2027
Cụ thể, Trung
tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết quá trình hình thành El Niño lần
này diễn ra tương đối nhanh. Theo số liệu quan trắc, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước
biển khu vực Niño 3.4 đã đạt ngưỡng +0,50C vào tháng 5 và tăng lên khoảng
+0,70C vào đầu tháng 6, cho thấy El Niño đã chính thức hình thành.
So với diễn
biến thông thường, thời gian chuyển từ trạng thái trung tính sang El Niño được
đánh giá là khá ngắn, phản ánh sự ấm lên nhanh của vùng trung tâm Thái Bình
Dương và sự tương tác thuận lợi giữa đại dương và khí quyển.
Các dự báo
hiện nay cho thấy El Niño gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng
6/2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang đầu
năm 2027.
Hiện nay,
xác suất xuất hiện El Niño với cường độ rất mạnh là khoảng 60- 65%, có diễn biến
tương tự El Niño năm 2023 và có cường độ tương đương sự kiện El Niño 2015- 2016
và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
Trung tâm Dự
báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng “nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có
nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh
giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và
Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng
cuối năm 2026 và đầu 2027”.
“Mặc dù số
lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam thường ít hơn trong các
năm El Niño, nhưng vẫn có thể xuất hiện các cơn bão rất mạnh và gây thiệt hại lớn.
Vì vậy, không thể chủ quan với nguy cơ thiên tai trong thời gian tới”, đại diện
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nêu rõ.
Dự báo El
Niño tác động đến thời tiết, khí hậu Việt Nam những tháng tới, Trung tâm Dự báo
khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi
toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm 2026 cao hơn trung bình nhiều năm từ
0,5- 1,5oC riêng tháng 10-12/2026 thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1,0- 2,0oC.
Cơ quan dự báo cho rằng trong tháng còn lại mùa hè năm 2026 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.
Bên cạnh đó,
El Niño thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng của cả nước, phổ
biến từ 25- 50% (rõ nhất là Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam
Bộ). Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng ở những
nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt.
Tuy vậy,
trong điều kiện El Niño, lượng mưa có xu thế giảm nhưng có thể xuất hiện
những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ. Ví dụ như mưa lớn lịch sử
vào cuối tháng 7/2015 tại Quảng Ninh là vào lúc El Niño; đợt lũ lớn, lũ lịch sử
vào cuối tháng 9/2009 sau cơn bão số 9 (Ketsana) tại các tỉnh Quảng Nam- Quảng
Ngãi.
LỊCH SỬ
THIÊN TAI KHỐC LIỆT TỪ NHỮNG ĐỢT EL NIÑO MẠNH Ở VIỆT NAM
Nhìn lại lịch
sử, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết các đợt El Niño mạnh
thường để lại những tác động rất rõ nét đối với thời tiết, khí hậu và thiên tai
ở Việt Nam. Gần đây nhất là đợt El Niño 2015– 2016, được đánh giá là một trong
những sự kiện El Niño mạnh nhất kể từ năm 1950, có cường độ tương đương các đợt
El Niño mạnh đã từng xảy ra vào năm 1982– 1983 và 1997– 1998.
Tác động nổi
bật nhất trong giai đoạn 2015- 2016 là tình trạng nắng nóng kéo dài và khốc liệt.
Năm 2015 ghi nhận một mùa nắng nóng diện rộng đặc biệt gay gắt. Đợt nắng nóng
dài nhất năm tại khu vực ven biển Trung Bộ đã vượt qua kỷ lục năm 2014, kéo dài
tới 32 ngày ở Nam Trung Bộ, 36 ngày ở Trung Trung Bộ và 39 ngày ở Bắc Trung Bộ.
Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến từ 39– 41oC,
trong đó nhiệt độ cao nhất năm 2015 được ghi nhận tại trạm Con Cuông (Nghệ An)
lên tới 42,7oC vào ngày 30/5.
Cùng với đó,
lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng đã dẫn đến tình trạng hạn hán nghiêm trọng.
Từ cuối năm 2015 sang đầu năm 2016, lượng mưa suy giảm kéo dài khiến dòng chảy
trên nhiều hệ thống sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thiếu hụt đáng kể.
Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện sớm, lấn sâu vào nội đồng và
gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người dân.
Trong khi
đó, hoạt động bão trên Biển Đông có xu hướng giảm rõ rệt. Năm 2015 chỉ ghi nhận
5 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, tương đương khoảng
50% so với trung bình nhiều năm. Trong số đó chỉ có 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp
đến đất liền nước ta và cường độ khi đổ bộ không mạnh, chủ yếu gây gió cấp 7– 8.
Những diễn
biến trong giai đoạn 2015– 2016 cho thấy tác động đáng lo ngại nhất của El Niño
đối với Việt Nam thường là nắng nóng kéo dài, thiếu hụt mưa, hạn hán và xâm nhập
mặn, cùng với đó là số lượng bão có xu hướng giảm so với trung bình nhiều năm.
Trong khoảng 100 năm trở lại đây, những lần El Nino xuất hiện gây thiệt hại lớn là các năm 1877- 1878, năm 1888; đối El-Nino (La-Nina) năm 1973- 1975 và đặc biệt là "El-Nino thế kỷ 1982- 1983" gây tổng thiệt hại cho toàn thế giới là 13 tỷ USD.
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thiệt hại do El-Nino năm 1997- 1998 gây cho Inđônêxia, Malaysia, Singapore và đảo Thái Bình Dương đã lên tới 20 tỷ USD.
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