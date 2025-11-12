Ngành Nông nghiệp và Môi trường trở thành nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Phan Anh
12/11/2025, 16:49
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 80 năm qua, ngành nông nghiệp và môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới...
Ngày 12/11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945- 2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Cùng dự lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ công chức, viên chức, người lao động mà còn là thời điểm để toàn ngành soi lại mình, khơi dậy niềm tự hào, củng cố, lan tỏa niềm tin, ý chí, khát vọng, chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định “ngành nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt, gắn bó với đất đai, sông ngòi, rừng núi, làng quê, thành thị, biển đảo, với đời sống hàng ngày của hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là ngành quản lý những nguồn tài nguyên sống còn của đất nước như: đất, nước, rừng, khoáng sản, không khí, đa dạng sinh học và môi trường sinh thái”.
Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi khu rừng, mỗi vùng biển đều không chỉ là không gian sinh tồn phát triển sinh kế mà còn là thành tố của chủ quyền quốc gia. Vì vậy, Tổng Bí thư cho rằng phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường không đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
Biểu dương những thành tích của ngành, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 80 năm qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.
Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, Tổng Bí thư cho rằng phải nhìn thẳng vào thực tế ngành nông nghiệp và môi trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, phức tạp, đan xen giữa phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Thứ nhất, tài nguyên thiên nhiên đang suy giảm nhanh và sức chịu tải môi trường nhiều nơi đã tới giới hạn. Đất đai - tư liệu sản xuất đặc biệt của quốc gia vẫn bị sử dụng lãng phí, manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể. Khai thác khoáng sản còn thất thoát, chưa bền vững. Tài nguyên nước suy giảm cả về trữ lượng và chất lượng.
Nhiều dòng sông, hồ chứa, tầng nước ngầm ô nhiễm, cạn kiệt. Rừng, biển và đa dạng sinh học tiếp tục chịu sức ép lớn. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải ở các đô thị, khu công nghiệp và làng nghề vẫn diễn biến phức tạp.
Thứ hai, tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan ngày càng khốc liệt, gây tổn thất lớn về người và của, đặc biệt là tại các vùng đồng bằng ven biển, miền núi. Hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ, sạt lở diễn ra với tần suất dày đặc, cường độ mạnh, khó dự báo, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và an ninh sinh thái quốc gia.
Thứ ba, nông nghiệp vẫn phát triển thiếu bền vững, giá trị gia tăng thấp; đời sống của nông dân còn khó khăn. Công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ, logistics chậm phát triển; liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân chưa chặt chẽ…
Thứ tư, thể chế và năng lực quản lý còn nhiều bất cập. Hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường còn chồng chéo, chưa đồng bộ. Thi hành pháp luật ở nhiều nơi chưa nghiêm, vẫn để xảy ra lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên. Dữ liệu tài nguyên nông nghiệp chưa được số hóa đầy đủ, liên thông…
“Những thách thức về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, cùng những hạn chế nội tại của nông nghiệp, nông thôn, đang trở thành những điểm nghẽn lớn cản trở mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế - kỹ thuật mà còn là vấn đề chính trị, xã hội, an ninh và đạo lý phát triển, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư chỉ rõ.
Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu, ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước.
Nhấn mạnh một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu, thứ nhất, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đặt nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới. Đẩy nhanh việc tổng kết và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm đồng bộ, ổn định, khả thi, hài hòa lợi ích Nhà nước– người dân– doanh nghiệp.
Đất đai phải tiếp tục được xác định là tài sản đặc biệt của quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tham nhũng hoặc tư nhân hóa trá hình. Thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác tài nguyên; không để xảy ra lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.
Thứ hai, Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt. Tổng Bí thư yêu cầu triển khai hiệu Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đưa khoa học, công nghệ vào trung tâm sản xuất nông nghiệp, từ giống cây trồng- vật nuôi, công nghệ sinh học, tự động hóa, đến truy xuất nguồn gốc, logistics và thương mại số. Khuyến khích mô hình "nhà khoa học – doanh nghiệp- hợp tác xã- nông dân" cùng tham gia chuỗi giá trị;...
Thứ ba, Quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xem tài nguyên là tài sản quốc gia, phải được quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
Tài nguyên nước là yếu tố sống còn đối với an ninh lương thực, an ninh sinh thái và an ninh quốc gia. Ngành nông nghiệp và môi trường cần quản lý chặt chẽ, điều tiết công bằng, phục hồi hệ sinh thái sông, hồ, nguồn nước ngầm, kiểm soát ô nhiễm; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển.
Nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều, hồ chứa; ứng dụng công nghệ cảnh báo lũ, sạt lở, hạn mặn. Phục hồi rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học; biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển". Phối hợp xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông.
Thứ tư, khơi thông nguồn lực, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát huy sức mạnh của người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư yêu cầu, xử lý dứt điểm những "nút thắt, điểm nghẽn" thủ tục hành chính phức tạp; chồng chéo trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; khó khăn tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ của nông dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
Huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân đầu tư vào nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn. Nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, nước, rừng, biển phải được đưa vào phát triển, tạo ra giá trị vật chất, hạ tầng và tài chính cho quốc gia.
Thứ năm, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, giá trị gia tăng, xuất khẩu công nghệ nông nghiệp ra nước ngoài. Chuyển nền nông nghiệp từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu. Phát triển mạnh nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
Cùng với đó liên kết sản xuất với chế biến sâu, thương mại hiện đại; xây dựng thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản thế giới và thị trường thế giới. Phát triển hệ sinh thái nông thôn mới kiểu mẫu: hạ tầng đồng bộ, đời sống văn hóa phong phú, môi trường trong lành, an ninh trật tự giữ vững, xã hội nông thôn văn minh.
Thứ sáu, xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tận tụy, trí tuệ, gắn bó với nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải nhanh chóng hơn nữa hoàn thiện tổ chức, vận hành nhịp nhàng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, chuyên nghiệp, tận tụy, công tâm, trách nhiệm với dân.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia chuyên sâu về kinh tế nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, khí hậu; đặc biệt coi trọng cán bộ cơ sở- người gần dân, sát ruộng đồng. Công tác khuyến nông phải được đổi mới sâu sắc, không chỉ tuyên truyền mà phải là "cánh tay nối dài" của khoa học, của chính sách đến từng thửa ruộng, từng hộ nông dân.
Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; các nhà khoa học, doanh nhân, hợp tác xã, bà con nông dân cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành công mô hình "Nông nghiệp sinh thái – Nông thôn hiện đại – Nông dân văn minh"; "Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên"; "Bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ từng dòng sông, tấc đất, cánh rừng, ngọn núi, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc"; xây dựng non sông giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”.
Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện như: tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể; đủ điều kiện sức khỏe; tự chịu chi phí...
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị...
Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên ký kết các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, thúc đẩy các tuyến bay nối tuyến thuận lợi hơn nữa giữa Việt Nam và các nước quốc đảo nam Thái Bình Dương...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành gần 91.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: