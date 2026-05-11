Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Đề xuất lùi thời điểm lập hóa đơn trong hoạt động thương mại điện tử

Mai Nhi

11/05/2026, 09:58

Trước đặc thù giao dịch có thể phát sinh trả hàng, VCCI kiến nghị điều chỉnh quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với giao dịch thương mại điện tử theo hướng lùi sang thời điểm kết thúc thời hạn trả lại hàng nhằm giảm áp lực thủ tục cho doanh nghiệp…

VCCI đề xuất lùi thời điểm lập hóa đơn trong hoạt động thương mại điện tử
VCCI đề xuất lùi thời điểm lập hóa đơn trong hoạt động thương mại điện tử

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Thông tư về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử, trong đó tập trung vào các quy định liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh hóa đơn điện tử khi phát sinh sai sót trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Theo quy định hiện hành, thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa, bao gồm cả bán và chuyển nhượng tài sản công hoặc hàng dự trữ quốc gia, được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phụ thuộc vào việc thanh toán đã hoàn tất hay chưa.

Đối với xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu), thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan

Tuy nhiên, VCCI cho rằng đặc điểm của thương mại điện tử có sự khác biệt đáng kể so với phương thức giao dịch truyền thống. Cụ thể, giữa thời điểm giao hàng và thời điểm kết thúc giao dịch thường tồn tại một khoảng thời gian nhất định.

“Trong khoảng thời gian này, người mua có thể thực hiện việc trả lại hàng, thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày tùy theo chính sách của từng nền tảng. Điều này dẫn đến việc phát sinh nhu cầu điều chỉnh hoặc hủy bỏ hóa đơn điện tử tương đối thường xuyên”

(Góp ý của VCCI)

Chính vì vậy, cơ quan này đánh giá dự thảo hiện tại nhìn chung vẫn chưa phản ánh đầy đủ đặc thù nói trên, do vẫn được xây dựng trên cơ sở các giao dịch truyền thống.

Hệ quả là doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có thể phải đối mặt với việc gia tăng chi phí và thủ tục hành chính khi xử lý các tình huống trả hàng hoặc thay đổi nội dung giao dịch.

Trên cơ sở đó, VCCI đề xuất hai hướng điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với thực tiễn.

Theo phương án thứ nhất, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với giao dịch trên sàn thương mại điện tử nên được xác định là thời điểm kết thúc thời hạn cho phép trả lại hàng, thay vì thời điểm giao hàng như quy định hiện nay.

Cách tiếp cận này được cho là sẽ giúp đảm bảo tính chính xác của hóa đơn và hạn chế việc phải điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn sau khi đã phát hành, VCCI cho biết.

Theo phương án thứ hai, bổ sung quy định cho phép điều chỉnh giảm giá trong trường hợp hàng hóa bị trả lại trong thời hạn do sàn thương mại điện tử quy định, qua đó tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các giao dịch đặc thù trong môi trường thương mại điện tử.

Cùng với đó, liên quan đến quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, Khoản 3 Điều 5 Dự thảo nêu rõ, trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh ủy nhiệm cho tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử lập hóa đơn thì tổ chức này phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

Trong trường hợp này việc ủy nhiệm trong trường hợp này được xem là một thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và phải tuân thủ quy trình thông báo theo quy định.”, VCCI nêu rõ.

VCCI đánh giá mặc dù quy định này được cho phù hợp trong các trường hợp riêng lẻ, nhưng khi áp dụng trong bối cảnh các sàn thương mại điện tử có số lượng lớn người bán và các giao dịch ủy nhiệm thay đổi liên tục, việc phải thông báo từng trường hợp sẽ tạo áp lực đáng kể về thủ tục hành chính.

Trong khi đó, ác giao dịch và thỏa thuận giữa người bán và sàn chủ yếu được thực hiện trực tuyến, với dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, minh bạch và có thể kiểm tra khi cần thiết.

Từ thực tiễn này, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng cho phép các sàn thương mại điện tử tổng hợp các thay đổi liên quan đến ủy nhiệm và thực hiện báo cáo định kỳ theo tháng hoặc quý, thay vì phải thông báo riêng lẻ cho từng trường hợp.

Giải pháp này được cho là vừa bảo đảm yêu cầu minh bạch trong quản lý, vừa góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

21:17, 23/03/2026

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

11:52, 15/03/2026

Hộ kinh doanh sàn thương mại

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

07:18, 10/03/2026

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

Từ khóa:

chính sách thuế dự thảo Thông tư về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử giao dịch trực tuyến hóa đơn điện tử quy định thương mại điện tử tài chính thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử ủy nhiệm lập hóa đơn VCCI

Đọc thêm

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Nhiều năm qua, Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thể hiện rõ cam kết tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....

Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu “gây khó” cho nền tảng gọi xe

Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu “gây khó” cho nền tảng gọi xe

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nền tảng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu không phân biệt phần được hưởng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính hợp lý. Theo VCCI, cách tiếp cận khiến nghĩa vụ thuế không tương xứng với phần thu nhập thực nhận và phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở nhiều mô hình kinh doanh khác nhau…

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

Sau cú sốc năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi chậm và quy mô vẫn thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ cũng bắt đầu giảm sức hút từ cuối năm ngoái, khi lãi suất tăng trở lại. Hệ quả là gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn đổ dồn lên hệ thống ngân hàng đang gặp áp lực lớn từ các chỉ số an toàn vốn và hạn mức (room) tín dụng ngày càng hạn hẹp...

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Dù dời khỏi OCB, nhưng Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết vẫn theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực này trong tương lai…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

4

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy