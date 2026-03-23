Đề xuất mở rộng Quốc lộ 1 từ Quảng Trị đến Vĩnh Long lên quy mô 4 làn xe

Gia Huy

23/03/2026, 16:21

Với tình trạng ùn tắc giao thông và quá tải đang diễn ra, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc đề xuất phương án đầu tư mở rộng 1 số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 lên quy mô 4 làn xe, với tổng số vốn gần 11.000 tỷ đồng...

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Trị đến Vĩnh Long xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, hạ tầng xuống cấp.
Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Trị đến Vĩnh Long xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, hạ tầng xuống cấp.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Trị đến Vĩnh Long.

Theo nội dung đề xuất, hiện nay nhiều đoạn tuyến Quốc lộ 1 đi qua các địa phương như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Tây Ninh và Đồng Tháp vẫn chỉ được đầu tư với quy mô 2 làn xe. 

Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng phương tiện, trong khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, hạ tầng hiện hữu đã bộc lộ rõ những hạn chế. Mặt đường tại nhiều vị trí bị xuống cấp, xuất hiện hư hỏng, không còn đáp ứng tốt yêu cầu khai thác.

Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ giữa các đoạn tuyến chưa được mở rộng với những đoạn đã được nâng cấp lên 4 làn xe trong cùng khu vực đã và đang gây ra tình trạng “thắt cổ chai”, dẫn đến ùn tắc cục bộ, làm kéo dài thời gian lưu thông. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động vận tải hàng hóa, đi lại của người dân cũng như môi trường đầu tư tại các địa phương dọc tuyến.

Từ những bất cập nêu trên, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc nhận định việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến này là hết sức cần thiết và mang tính cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Theo phương án đề xuất, dự án sẽ tiến hành mở rộng mặt cắt ngang từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn xe cơ giới, đồng thời bổ sung thêm 2 làn xe thô sơ và dải phân cách giữa. Bề rộng nền đường dự kiến đạt khoảng 20,5 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 10.813 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Dự án được định hướng triển khai trong giai đoạn 2025–2030, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trục Bắc – Nam.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, nâng cao năng lực thông hành, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân tại các địa phương dọc tuyến.

