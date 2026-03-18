Lâm Đồng kiến nghị khắc phục ùn tắc tại trạm thu phí ETC cao tốc

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, khắc phục các tồn tại của hệ thống thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông nhằm bảo đảm vận hành ổn định, tránh ùn tắc giao thông tại các nút giao...

Theo văn bản ngày 17/3 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết các đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đi qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài khoảng 148 km, được đưa vào khai thác từ năm 2023, đã phát huy hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.

Tuy nhiên, sau khi triển khai thu phí từ ngày 2/3/2026, tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ trước khu vực trạm thu phí.

Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 7 khắc phục các tồn tại của hệ thống thiết bị phục vụ thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Qua kiểm tra, hệ thống thu phí ETC bộc lộ một số hạn chế như hệ thống đọc thẻ ETC phát sinh lỗi tại một số trạm như Ma Lâm, Chợ Lầu; hệ thống nhận dạng biển kiểm soát (LPR) hoạt động không ổn định, tỷ lệ nhận dạng thấp, chỉ khoảng 50%, hình ảnh mờ, không đủ căn cứ xác định phương tiện.

Bên cạnh đó, camera không nhận diện được biển kiểm soát của phương tiện phía sau trong trường hợp xe di chuyển nối đuôi; một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào hoặc không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc. Hệ thống giám sát video cũng ghi nhận tình trạng hình ảnh mờ, gián đoạn, không bảo đảm tính liên tục dữ liệu.

Theo báo cáo ban đầu của đơn vị vận hành, nguyên nhân chủ yếu do lỗi hệ thống khiến phương tiện không được ghi nhận tín hiệu đầu vào, dẫn đến ùn tắc tại trạm thu phí. Trong một số thời điểm, trạm đã phải mở barie để giải tỏa phương tiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lưu lượng giao thông trên các đoạn cao tốc qua địa bàn hiện ở mức cao, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết, làm gia tăng áp lực lên hệ thống thu phí.

Trước thực trạng này, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ 4 khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng, bao gồm cả thiết bị và phần mềm, để kịp thời khắc phục các tồn tại, sớm ổn định hoạt động thu phí, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cao tốc.