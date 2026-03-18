Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Lâm Đồng kiến nghị khắc phục ùn tắc tại trạm thu phí ETC cao tốc

Minh Kiệt

18/03/2026, 07:34

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, khắc phục các tồn tại của hệ thống thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông nhằm bảo đảm vận hành ổn định, tránh ùn tắc giao thông tại các nút giao...

Hệ thống thu phí tự động (ETC) tại nút giao Ma Lâm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN
Hệ thống thu phí tự động (ETC) tại nút giao Ma Lâm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN

Theo văn bản ngày 17/3 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết các đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đi qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài khoảng 148 km, được đưa vào khai thác từ năm 2023, đã phát huy hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.

Tuy nhiên, sau khi triển khai thu phí từ ngày 2/3/2026, tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ trước khu vực trạm thu phí.

Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 7 khắc phục các tồn tại của hệ thống thiết bị phục vụ thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Qua kiểm tra, hệ thống thu phí ETC bộc lộ một số hạn chế như hệ thống đọc thẻ ETC phát sinh lỗi tại một số trạm như Ma Lâm, Chợ Lầu; hệ thống nhận dạng biển kiểm soát (LPR) hoạt động không ổn định, tỷ lệ nhận dạng thấp, chỉ khoảng 50%, hình ảnh mờ, không đủ căn cứ xác định phương tiện.

Bên cạnh đó, camera không nhận diện được biển kiểm soát của phương tiện phía sau trong trường hợp xe di chuyển nối đuôi; một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào hoặc không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc. Hệ thống giám sát video cũng ghi nhận tình trạng hình ảnh mờ, gián đoạn, không bảo đảm tính liên tục dữ liệu.

Theo báo cáo ban đầu của đơn vị vận hành, nguyên nhân chủ yếu do lỗi hệ thống khiến phương tiện không được ghi nhận tín hiệu đầu vào, dẫn đến ùn tắc tại trạm thu phí. Trong một số thời điểm, trạm đã phải mở barie để giải tỏa phương tiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lưu lượng giao thông trên các đoạn cao tốc qua địa bàn hiện ở mức cao, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết, làm gia tăng áp lực lên hệ thống thu phí.

Trước thực trạng này, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ 4 khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng, bao gồm cả thiết bị và phần mềm, để kịp thời khắc phục các tồn tại, sớm ổn định hoạt động thu phí, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cao tốc.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Thị trường

2

Đà tăng tiếp diễn, VN-Index hướng tới kháng cự 1.740-1.750 điểm

Chứng khoán

3

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Thị trường

4

Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng

Thị trường

5

Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy