Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; đồng thời, nghiên cứu phương án mượn tạm đất để thi công dự án…

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các phường, đơn vị liên quan về việc giải phóng mặt bằng và khả năng mượn tạm đất một số vị trí phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã gửi phương án và lấy ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM cùng các phường, xã có dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đi qua.

VEC cho biết tiến độ dự án phụ thuộc chủ yếu vào việc đảm bảo mặt bằng công trường để triển khai các giải pháp thi công. Do đó, đơn vị này đã chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp với hiện trạng, bối cảnh và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của dự án. Hai giải pháp thi công được đưa ra.

Phương án 1 là biện pháp thi công chủ đạo bằng đường công vụ dọc tuyến. Để thực hiện phương án này cần có điều kiện là các địa phương thực hiện công tác kiểm đếm và bàn giao đầy đủ mặt bằng cho dự án trước ngày 15/11.

Ưu điểm của phương án này là bố trí công địa thi công không sử dụng phần đường khai thác, không gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu. Tuy nhiên, phương án này lại phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao công địa cho dự án.

Phương án 2 là biện pháp thi công chủ đạo sử dụng làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khai thác. Phương án thực hiện vào ban đêm, giờ thấp điểm, dự kiến từ 22h - 5h để vận chuyển.

Điều kiện thực hiện trong trường hợp công tác giải phóng mặt bằng không thể bàn giao phục vụ thi công đường công vụ dọc tuyến trước ngày 15/11. Phương án này có ưu điểm không phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng thi công đường công vụ; nhưng nhược điểm là bị giới hạn về khung giờ thi công của nhà thầu, ảnh hưởng đến quá trình khai thác vào khung giờ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau trên tuyến cao tốc đang khai thác.

Theo VEC, ngoài một số vị trí đường công vụ, mặt bằng công trường cần phải mượn tạm đất phạm vi lân cận mới đảm bảo đủ diện tích để bố trí.

Do đó, VEC cũng kiến nghị TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương liên quan hỗ trợ việc mượn tạm đất lân cận để bố trí công trường, đảm bảo đủ diện tích triển khai.