Chính thức thu phí tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông tin từ 0h ngày 10/8 sẽ tổ chức thu phí và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Cụ thể, đơn giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành là 2.000 đồng/PCU/km (PCU là phương tiện quy đổi lấy xe 5 chỗ ngồi làm chuẩn), được thực hiện thu kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng và phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% làn thu phí tại tất cả trạm.

Các trạm thu phí: Trạm 01B, Trạm 02A/B, Trạm 03, Trạm 04, Trạm 06, Trạm 07 thuộc các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: Đoạn Km0+000-Km21+850, từ Nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo; Đoạn Km50+530-Km57+581, từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51.

Chủ đầu tư khẳng định việc sớm tổ chức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành ổn định và duy trì an toàn tài chính. Đây cũng là nguồn thu chính và duy nhất để VEC thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay ODA và duy trì hoạt động vận hành các tuyến cao tốc khác mà đơn vị đang quản lý.

Trước đó, ngày 1/4, VEC đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-VEC-HĐTV về mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành do VEC quản lý khai thác. Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành.

Tính đến hết tháng 6, VEC đã thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30km đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, gồm: Đoạn tuyến phía Tây từ Nút giao Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (Km0+600) đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và Đoạn từ Nút giao Phước An (Km50+530) đến Nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Long An cũ, tổng mức đầu tư 31.300 tỉ đồng. Đây là dự án cao tốc lớn phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP.HCM..

Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do khó khăn về chính sách đầu tư, thiếu vốn, nên bước đầu mới đưa vào khai thác và thu phí khoảng 30km. Đoạn còn lại khoảng 27km VEC sẽ đưa vào khai thác nhanh nhất vào cuối năm nay.