TP.HCM giữ nguyên lương, tăng phụ cấp cho người lao động trạm y tế xã từ 2026

Thứ Hai, 26/01/2026
Nhật Dương
26/01/2026, 09:20
Viên chức, người lao động làm việc tại các trạm y tế tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách tiền lương theo quy định hiện hành, không bị gián đoạn hoặc thay đổi bất lợi do chuyển đổi mô hình quản lý...
Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin một số chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với viên chức, người lao động tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu.
Việc này nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và căn cứ Đề án tổng thể của Ủy ban nhân dân TP.HCM về sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu từ ngày 1/1/2026.
Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách và ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động khi chuyển đổi mô hình quản lý.
Theo đó, viên chức, người lao động tại các trạm y tế tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách tiền lương theo quy định hiện hành, không bị gián đoạn hoặc thay đổi bất lợi do chuyển đổi mô hình quản lý.
Về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Cụ thể, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.
Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.
Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% đối với trường hợp khác.
Bên cạnh đó, người lao động được hưởng một số chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế trên địa bàn TP.HCM, gồm: Người lao động cao tuổi (bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ) được trợ hàng tháng từ 7 – 9 triệu đồng/người tùy theo chức danh chuyên môn.
Nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ được hỗ trợ hàng tháng bằng mức lương tối thiểu vùng và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với các bác sĩ đang tham gia chương trình thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, theo quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND cho đến khi chương trình kết thúc trong năm 2026.
