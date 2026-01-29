Thứ Năm, 29/01/2026

Trang chủ Dân sinh

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

Nhật Dương

29/01/2026, 09:43

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ trong tháng 3/2026 thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp và trợ cấp, nhằm cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XVTheo Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý là nhiệm vụ điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và các chế độ phụ cấp, trợ cấp được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 265/2025/QH15.

Theo hướng dẫn này, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc điều chỉnh này thực hiện theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Từ năm 1995 đến nay, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 24 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Lần gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, về điều chỉnh chung, thực hiện điều chỉnh tăng 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung nêu trên, nếu mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Nếu mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Về lương cơ sở, lần gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng, lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương này được áp dụng cho đến nay.

Bộ Nội vụ cho biết việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động, ổn định xã hội.

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong đó, có việc phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra, năm 2026 cũng là năm triển khai nhiều nội dung về chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công như: Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Nội vụ cũng sẽ xây dựng Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường già yếu đã nghỉ việc…

