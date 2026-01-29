Nha Trang lần đầu tiên tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương

Lần đầu tiên, Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến quy tụ hơn 2.000 biker cùng khoảng 100 câu lạc bộ đến từ 8 quốc gia…

Ngày 28/1/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Kỷ Nguyên phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/05/2026 tại Nha Trang (Khánh Hòa), với chuỗi hoạt động đa dạng nhằm tăng cường kết nối cộng đồng biker và giao lưu văn hóa.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương xác định Castrol Superbike Fest 2026 là sự kiện thể thao - du lịch quốc tế trọng điểm trong năm.

Theo ông Thanh, lễ hội được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời hình thành thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương.

Chuỗi hoạt động chính của sự kiện gồm lễ diễu hành mô tô quy mô lớn trên các tuyến đường ven biển; hai đêm đại nhạc hội với sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại; các màn trình diễn kỹ thuật của vận động viên trong và ngoài nước; cùng các nội dung thi đấu motor adventure, offroad;...

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa, phát biểu tại họp báo.

Đại diện ban tổ chức, bà Thái Thị Lệ Hằng, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa, cho biết Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tại Nha Trang (Khánh Hòa) đăng cai một giải đua ô tô địa hình đặc biệt mang tên Petrolimex Victory Challenge. Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, giải đua đã thu hút sự quan tâm lớn và tạo không khí sôi động cho khán giả tại thành phố

Tiếp nối thành công đó, lễ hội lần này được kỳ vọng sẽ hình thành một festival thể thao tốc độ có uy tín, song hành cùng các sự kiện thương hiệu khác của địa phương như Festival Biển Nha Trang. “Qua đó, Khánh Hòa không chỉ được biết đến là điểm đến du lịch biển, mà còn là địa phương đăng cai những sự kiện thể thao - lễ hội quy mô, tạo dấu ấn đối với người dân, du khách trong nước và cộng đồng các tay đua quốc tế”, bà Hằng nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết với lợi thế khí hậu ôn hòa, hạ tầng đồng bộ và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, Castrol Superbike Fest 2026 tại Nha Trang chào đón hơn 2.000 biker chính thức, hơn 100 câu lạc bộ mô tô đến từ trên 8 quốc gia, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tham gia.

Dàn mô tô phân khối lớn “khoe dáng”.

Các địa điểm diễn ra Castrol Superbike Fest 2026 được quy hoạch trải dài từ trung tâm thành phố dọc các bãi biển, kết nối các địa danh nổi tiếng, hứa hẹn mang lại hành trình trải nghiệm đa dạng về cảnh quan và cảm xúc cho các biker tham dự.

Theo ông Ngô Quang Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Xe thể thao Việt Nam, đánh giá sự kiện mở ra không gian sinh hoạt mới cho những người chơi mô tô phân khối lớn, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào và theo đuổi đam mê một cách lành mạnh.

“Đây cũng là dịp để cộng đồng biker gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành an toàn giao thông. Sự kiện là tiền đề phát triển các sân chơi chính quy, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển cộng đồng biker tại Việt Nam”, ông Vinh chia sẻ.