Chủ tịch Haxaco: Phân phối xe điện Vinfast là động lực tăng trưởng lợi nhuận của HAX thời gian tới

Tuệ Lâm

29/01/2026, 10:46

Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng, cao gấp 4–5 lần so với kết quả năm 2025. Lấn sâu vào phân phối Vinfast...

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX).
Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX).

Trong một cuộc trò chuyện với VnEconomy mới đây nhân dịp cuối năm 2025, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX) nhấn mạnh: Nhìn lại năm 2025 bức tranh thị trường ô tô vô cùng khốc liệt.

Haxaco có hai mảng kinh doanh cốt lõi là phân phối Mercedes-Benz (Công ty mẹ Haxaco) và phân phối ô tô MG (do CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ô tô PTM- công ty thành viên HAX triển khai). Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh ở cả hai mảng đều chịu áp lực lớn từ bối cảnh thị trường chung.

Mảng Mercedes-Benz, đã trải qua giai đoạn khó khăn khốc liệt trong nửa đầu năm. Quý II và quý III/2025 ghi nhận tình trạng thua lỗ nặng nề, xuất phát từ nhiều nguyên nhân mang tính hệ thống: lượng xe tồn kho lớn, sản phẩm không còn mới về mẫu mã, trong khi sức mua toàn thị trường suy yếu rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Haxaco buộc phải triển khai các chương trình giảm giá sâu để giải phóng hàng tồn, chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận để duy trì dòng tiền và sự ổn định vận hành.

Thực tế có những thời điểm trong năm 2025, doanh nghiệp phải bán các dòng xe sản xuất từ năm 2022–2023, trong khi gần như không có xe đời mới. Có những mẫu xe phải giảm giá rất sâu, điều hiếm thấy với một thương hiệu xe sang.

Dù vậy, khó khăn không kéo dài mãi. Từ quý IV/2025, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đại lý, Mercedes-Benz Việt Nam và Tập đoàn Mercedes-Benz, lượng xe tồn kho đời cũ cơ bản đã được giải phóng. Kết quả là Haxaco bắt đầu ghi nhận sự cải thiện về lợi nhuận trong báo cáo quý IV, đủ để “thoát lỗ” và tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi.

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Haxaco nhìn nhận bức tranh kinh doanh sẽ có gam màu sáng hơn, nhiều tín hiệu tích cực giúp Haxaco có thể tăng tốc.

Đáng chú ý hơn cả trong định hướng 2026 là quyết định chiến lược tham gia sâu vào thị trường xe điện VinFast thông qua việc mua cổ phần mua cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức ngày 28/2) Haxaco có tờ trình mua 65%-85% cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG).

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Haxaco Group cho biết Haxaco nhìn thấy một cơ hội mang tính bước ngoặt. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của VinFast trong năm 2025, với doanh số vượt trội và hệ sinh thái trạm sạc được đầu tư bài bản, đã tạo ra một “con sóng thần” trên thị trường ô tô Việt Nam. Haxaco xác định việc “đứng trên vai người khổng lồ” giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thâm nhập thị trường xe điện, tận dụng hệ sinh thái sẵn có và xu thế tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Haxaco dự kiến mua từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt, qua đó trực tiếp tham gia điều hành và phát triển chuỗi đại lý VinFast. Thương vụ này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía VinFast, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận cho Haxaco trong những năm tới.

“Chúng tôi thực sự đang đứng trước cơ hội lớn được đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Tôi tự hào khi có cơ hội đưa thương hiệu ô tô Việt đến với người mua bằng dịch vụ tốt nhất với sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý”, Chủ tịch Haxaco chia sẻ.

Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng. 
Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng. 

Về kế hoạch kinh doanh, Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng, cao gấp 4–5 lần so với kết quả năm 2025. Đây là mục tiêu được xây dựng trên tinh thần thận trọng, phản ánh thực tế quá trình phục hồi cần thời gian.

Ông cũng nhấn mạnh, kế hoạch này chưa bao gồm lợi nhuận kỳ vọng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) vào kế hoạch chính thức, bởi kế hoạch mua cổ phần VFG chờ quyết định cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội tổ chức vào ngày 28/2, Haxaco còn có tờ trình thông qua chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản do công ty sở hữu tại đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM). Kế hoạch này nhằm trình cổ đông phương án linh hoạt xử lý quỹ đất lớn tại đường Võ Văn Kiệt, tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty sẽ chủ động tối ưu nguồn lực tài chính và tạo dư địa cho các chiến lược dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAX chưa đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Nói về giá cổ phiếu, ông Dũng khẳng định: “Tôi thấy khó hiểu về giá cổ phiếu tại Việt Nam và tôi rất buồn. Giá cổ phiếu HAX thời điểm hiện tại thấp, ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Chúng tôi tập trung kinh doanh ô tô và nỗ lực để có kết quả tốt, vượt qua khó khăn, có hướng tăng trưởng rõ ràng. Chúng tôi đã làm việc với một số đối tác nước ngoài, họ rất quan tâm đầu tư vào Haxaco và các công ty thành viên trong thời gian tới”.

Theo Chủ tịch HAX, năm 2026, hoạt động kinh doanh của công ty có động lực tăng trưởng. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu có thể chịu tác động chung của thị trường và biến động vĩ mô, nhưng nhìn về trung và dài hạn, cổ phiếu HAX có tiềm năng tốt, kỳ vọng giá sẽ cải thiện tích cực.

Mới lên sàn, DCV phải giải trình giá cổ phiếu tăng hơn 3,7 lần

Ngay đầu phiên sáng 19/1, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 28/1, giá cổ phiếu DCV tăng tiếp lên 252.600 đồng/cổ phiếu.

11 nhà đầu tư mua hơn 127 triệu cổ phiếu PGBank

Trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại, 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.

Năm 2025, FPT báo lãi trước thuế tăng 17,8% đạt hơn 13.000 tỷ đồng

Trong năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

DLG chậm thanh toán gần 360 tỷ đồng gốc trái phiếu DLGBOND14.19

Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

HVX bị hủy niêm yết sau 3 năm thua lỗ

Hiện cổ phiếu của HVX đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

