Chủ tịch Haxaco: Phân phối xe điện Vinfast là động lực tăng trưởng lợi nhuận của HAX thời gian tới

Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng, cao gấp 4–5 lần so với kết quả năm 2025. Lấn sâu vào phân phối Vinfast...

Trong một cuộc trò chuyện với VnEconomy mới đây nhân dịp cuối năm 2025, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX) nhấn mạnh: Nhìn lại năm 2025 bức tranh thị trường ô tô vô cùng khốc liệt.

Haxaco có hai mảng kinh doanh cốt lõi là phân phối Mercedes-Benz (Công ty mẹ Haxaco) và phân phối ô tô MG (do CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ô tô PTM- công ty thành viên HAX triển khai). Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh ở cả hai mảng đều chịu áp lực lớn từ bối cảnh thị trường chung.

Mảng Mercedes-Benz, đã trải qua giai đoạn khó khăn khốc liệt trong nửa đầu năm. Quý II và quý III/2025 ghi nhận tình trạng thua lỗ nặng nề, xuất phát từ nhiều nguyên nhân mang tính hệ thống: lượng xe tồn kho lớn, sản phẩm không còn mới về mẫu mã, trong khi sức mua toàn thị trường suy yếu rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Haxaco buộc phải triển khai các chương trình giảm giá sâu để giải phóng hàng tồn, chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận để duy trì dòng tiền và sự ổn định vận hành.

Thực tế có những thời điểm trong năm 2025, doanh nghiệp phải bán các dòng xe sản xuất từ năm 2022–2023, trong khi gần như không có xe đời mới. Có những mẫu xe phải giảm giá rất sâu, điều hiếm thấy với một thương hiệu xe sang.

Dù vậy, khó khăn không kéo dài mãi. Từ quý IV/2025, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đại lý, Mercedes-Benz Việt Nam và Tập đoàn Mercedes-Benz, lượng xe tồn kho đời cũ cơ bản đã được giải phóng. Kết quả là Haxaco bắt đầu ghi nhận sự cải thiện về lợi nhuận trong báo cáo quý IV, đủ để “thoát lỗ” và tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi.

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Haxaco nhìn nhận bức tranh kinh doanh sẽ có gam màu sáng hơn, nhiều tín hiệu tích cực giúp Haxaco có thể tăng tốc.

Đáng chú ý hơn cả trong định hướng 2026 là quyết định chiến lược tham gia sâu vào thị trường xe điện VinFast thông qua việc mua cổ phần mua cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức ngày 28/2) Haxaco có tờ trình mua 65%-85% cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG).

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Haxaco Group cho biết Haxaco nhìn thấy một cơ hội mang tính bước ngoặt. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của VinFast trong năm 2025, với doanh số vượt trội và hệ sinh thái trạm sạc được đầu tư bài bản, đã tạo ra một “con sóng thần” trên thị trường ô tô Việt Nam. Haxaco xác định việc “đứng trên vai người khổng lồ” giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thâm nhập thị trường xe điện, tận dụng hệ sinh thái sẵn có và xu thế tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Haxaco dự kiến mua từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt, qua đó trực tiếp tham gia điều hành và phát triển chuỗi đại lý VinFast. Thương vụ này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía VinFast, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận cho Haxaco trong những năm tới.

“Chúng tôi thực sự đang đứng trước cơ hội lớn được đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Tôi tự hào khi có cơ hội đưa thương hiệu ô tô Việt đến với người mua bằng dịch vụ tốt nhất với sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý”, Chủ tịch Haxaco chia sẻ.

Về kế hoạch kinh doanh, Haxaco Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trong khoảng 180–200 tỷ đồng, cao gấp 4–5 lần so với kết quả năm 2025. Đây là mục tiêu được xây dựng trên tinh thần thận trọng, phản ánh thực tế quá trình phục hồi cần thời gian.

Ông cũng nhấn mạnh, kế hoạch này chưa bao gồm lợi nhuận kỳ vọng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) vào kế hoạch chính thức, bởi kế hoạch mua cổ phần VFG chờ quyết định cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội tổ chức vào ngày 28/2, Haxaco còn có tờ trình thông qua chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản do công ty sở hữu tại đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM). Kế hoạch này nhằm trình cổ đông phương án linh hoạt xử lý quỹ đất lớn tại đường Võ Văn Kiệt, tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty sẽ chủ động tối ưu nguồn lực tài chính và tạo dư địa cho các chiến lược dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAX chưa đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Nói về giá cổ phiếu, ông Dũng khẳng định: “Tôi thấy khó hiểu về giá cổ phiếu tại Việt Nam và tôi rất buồn. Giá cổ phiếu HAX thời điểm hiện tại thấp, ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Chúng tôi tập trung kinh doanh ô tô và nỗ lực để có kết quả tốt, vượt qua khó khăn, có hướng tăng trưởng rõ ràng. Chúng tôi đã làm việc với một số đối tác nước ngoài, họ rất quan tâm đầu tư vào Haxaco và các công ty thành viên trong thời gian tới”.

Theo Chủ tịch HAX, năm 2026, hoạt động kinh doanh của công ty có động lực tăng trưởng. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu có thể chịu tác động chung của thị trường và biến động vĩ mô, nhưng nhìn về trung và dài hạn, cổ phiếu HAX có tiềm năng tốt, kỳ vọng giá sẽ cải thiện tích cực.