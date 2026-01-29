Ngày 30/1, Hà Nội chính thức khởi động mùa du lịch 2026

Thủ đô Hà Nội sẽ chính thức khởi động mùa du lịch năm 2026 bằng chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026", diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/2/2026 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ...

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo. Sở Du lịch Hà Nội và UBND phường Tây Hồ đồng chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan. Đây là sự kiện mở màn có ý nghĩa đặc biệt, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 – Gia Lai.

Với chủ đề "Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh", điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc và nghi thức kích hoạt Get on Hanoi 2026, gắn với công bố hơn 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026. Song song với đó là lễ trao quyết định công nhận ba điểm du lịch mới gồm: Vườn Thực vật Hà Nội, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và điểm du lịch Thụy Lâm (Đông Anh).

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức xuyên suốt ba ngày, tập trung giới thiệu các xu hướng du lịch mới của Thủ đô như du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa – di sản, du lịch sáng tạo, du lịch cộng đồng và du lịch xanh.

Cụ thể, trong ngày 30/1/2026 sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm như: thưởng trà sen Tây Hồ; check-in chụp hình tương tác; trưng bày, quảng bá các sản phẩm du lịch, văn hóa Hà Nội; chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh" và công bố các điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới.

Đó là chuỗi chương trình trải nghiệm "Ký ức Cột Cờ" và vở diễn 3D Mapping "Kinh đô Thăng Long" tại Hoàng thành Thăng Long; chương trình xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound" khám phá không gian đô thị về đêm, "Hà Nội – Chạm miền ký ức" quanh khu vực Trúc Bạch; trải nghiệm văn hóa – làng nghề với các tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội", "Con đường đạo học", "Sắc hoa Tường Phiêu"…

Trong ngày 31/1/2026, chương trình "Tết Mông xuống phố 2026" tái hiện trọn vẹn không khí Tết truyền thống của đồng bào Mông giữa lòng Thủ đô. Các hoạt động bao gồm: "Lễ hội Gầu Tào" linh thiêng cầu phúc, cầu an; các cuộc thi văn nghệ, thi nam – nữ thanh lịch; talk show "Văn hóa Mông trong thế giới đương đại", cùng không gian trò chơi dân gian, ẩm thực và gian hàng văn hóa...

Trong ngày 1/2/2026, "Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội" sẽ giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Chương trình mở ra hành trình khám phá đậm chất đại ngàn với không gian trưng bày du lịch, ẩm thực, đặc sản, trình diễn nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp võ cổ truyền Bình Định…

"Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026" không chỉ là sự kiện mở màn cho mùa du lịch mới của Thủ đô, mà còn là dấu mốc khẳng định tầm nhìn và quyết tâm của Hà Nội trong năm 2026. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài, cùng chuỗi hoạt động, sản phẩm du lịch được chuẩn bị sớm, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng không chỉ tăng về lượng khách mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Năm ngoái, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách ghé thăm. Bà Đặng Hương Giang cho biết, thành phố tin tưởng Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước, có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sau đà phục hồi tích cực của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thị trường du lịch Tết Nguyên đán tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Nhu cầu du lịch có xu hướng phát triển theo chiều sâu, du khách quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm thay vì chạy theo số lượng. Nhiều doanh nghiệp ước tính mức tăng trưởng dịp Tết năm nay có thể đạt khoảng 15 – 20% so với cùng kỳ năm trước.

Để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán cũng như cả năm 2026, một trong những thay đổi căn bản của du lịch Hà Nội nằm ở cách phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung vào tham quan đơn thuần, Thủ đô đang mở rộng các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, ngành du lịch Thủ đô định hướng hình thành các chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và điểm đến nhằm tạo sự đồng bộ trong phát triển sản phẩm. Theo bà, việc kết nối hệ sinh thái dịch vụ giúp Hà Nội tiếp cận đa dạng phân khúc du khách, từ khách nội địa, khách công vụ đến khách quốc tế lưu trú dài ngày.

Hiện Hà Nội đã có gần 20 sản phẩm du lịch đêm được đầu tư bài bản.

Thực tế cho thấy, các sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội đang tạo dấu ấn mạnh mẽ. Hiện thành phố đã có gần 20 sản phẩm du lịch đêm được đầu tư bài bản như tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, chương trình "Giải mã Hoàng thành Thăng Long", tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học", tour đêm đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm, tour đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ",... Nhiều sản phẩm thường xuyên kín chỗ, cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa chiều sâu của du khách ngày càng tăng.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt: "Xây dựng sản phẩm du lịch Hà Nội để thu hút khách quốc tế ngày càng gắn chặt với các giá trị văn hóa, di sản và du lịch giải trí đêm trên nền tảng khai thác truyền thống".

Song song với nội đô, Hà Nội đang mở rộng không gian trải nghiệm ra khu vực ngoại thành thông qua các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch xanh. Những điểm đến như Thư Lâm, Phúc Thọ, Kim Anh, Thanh Trì, Hương Sơn, Ba Vì, hay Đa Phúc đang từng bước hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên, nông nghiệp và văn hóa bản địa, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá Thủ đô.