Giá vàng áp sát mốc 5.600 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng gần 3 tấn

Giá vàng thế giới tăng tốc trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/1), đội thêm hơn 200 USD/oz và nhảy qua mốc 5.400 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử, khi nhà đầu tư tiếp tục gom mua ồ ạt các kim loại quý để tìm kiếm sự an toàn. Việc đồng USD hồi phục và đánh giá lạc quan của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về nền kinh tế dường như không đủ sức để cản bước tiến của giá vàng.

Vừa mở cửa sáng nay (29/1), giá vàng tiếp tục bứt phá, áp sát mốc 5.600 USD/oz.

Lúc đóng cửa phiên Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 234,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 4,53%, đạt mức 5.416 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng gần 4%, chốt ở mức 116,8 USD/oz. Giá bạch kim giao ngay tăng gần 2,2%, đạt 2.714 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 4,3%, chốt ở mức 5.303,6 USD/oz.

Bất định địa chính trị, cụ thể là khả năng Mỹ tấn công Iran, giữ vai trò chất xúc tác chính cho cú tăng tốc của thị trường kim loại quý trong phiên này. Tổng thống Donald Trump nói rằng một “hạm đội lớn” đang tiến về phía Iran và giờ là lúc nước này nên đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

“Một hạm đội lớn đang tiến về phía Iran. Hạm đội đi nhanh, với sức mạnh lớn, sự hưng phấn và mục đích”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới Trung Đông “để bảo vệ an ninh và ổn định trong khu vực”. Trong tháng này, ông Trump đã cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran vì nước này đàn áp người biểu tình, nhưng đến nay Mỹ vẫn chưa có động thái quân sự nào.

“Thời gian đã hết, thực sự là như vậy. Như tôi đã nói với Iran trước đây, hãy đi tới một thỏa thuận”, ông Trump kêu gọi Tehran trong bài đăng mới nhất, cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran lần này, chiến dịch sẽ mạnh hơn nhiều so với cuộc tấn công của Mỹ nằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong khi đó, thị trường dường như không có phản ứng đáng kể với quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed - một kết quả đã được dự báo từ trước - hay những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%. Trong tuyên bố lãi suất, Fed nhận định rằng hoạt động trong nền kinh tế Mỹ “đang mở rộng với tốc độ chắc chắn” và tỷ lệ lạm phát “đã cho thấy một số tín hiệu ổn định”.

“Tôi và các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nếu dựa vào các dữ liệu kinh tế, khó có thể nói rằng chính sách tiền tệ đang thắt chặt quá mức”, ông Powell phát biểu tại một cuộc họp báo.

Giới phân tích nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Fed sẽ không thay đổi lãi suất ít nhất cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell vào tháng 5 năm nay.

Đồng USD hồi phục sau cuộc họp Fed, với chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,1%, chốt ở mức hơn 96,3 điểm. Trong phiên ngày thứ Ba, chỉ số rớt xuống mức thấp nhất 4 năm do nhà đầu tư lo ngại những bất định xung quanh chính sách đối nội và đối ngoại của Tổng thống Trump có thể gây suy giảm niềm tin vào đồng USD.

Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 2,5% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Thị trường kim loại quý dường như đã tạo ra được đà tăng tự thân”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét. Ông cảnh báo rằng thị trường vẫn đang ở trong tình trạng mua quá mức (overbought) và đứng trước rủi ro điều chỉnh. Dù vậy, ông cho rằng lực mua bắt đáy sẽ nhanh chóng nối lại xu thế tăng.

“Lúc này, thị trường kim loại quý không còn quan tâm đến việc Fed hoãn giảm lãi suất. Trong suốt cuộc họp báo của Chủ tịch Powell, giá các kim loại quý vẫn cứ tăng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.090 tấn vàng.

CEO Paolo Ardoino của công ty tiền số Tether cho biết công ty đang có kế hoạch phân bổ 10-15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất, bổ sung thêm vào dự trữ vàng đang được sử dụng để bảo đảm cho một số sản phẩm của công ty.

Đà tăng dữ dội của giá vàng được duy trì ngay khi thị trường vừa mở cửa sáng nay tại thị trường châu Á. Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 5.585 USD/oz, tăng gần 170 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 3%.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 176,7 triệu đồng/lượng, tăng 12,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.870 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), giảm 70 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.