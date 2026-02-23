Hà Nội: Người nhận lương cao nhất năm 2025 đạt 230 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp dân doanh dẫn đầu về mức tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2025, với 230 triệu đồng/tháng, theo sau là doanh nghiệp FDI với 225 triệu đồng…

Sở Nội vụ Hà Nội đã thông tin về công tác tiền lương năm 2025 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người lao động của các khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện công tác này, từ cuối năm 2025, Sở Nội vụ đã có có văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các doanh nghiệp Nhà nước đề nghị tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống người lao động, hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo của hơn 3.000 doanh nghiệp, tình hình tiền lương năm 2025 của các khối doanh nghiệp đã được cập nhật.

Theo đó, đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, năm 2025 tiền lương bình quân của người lao động là 9.200.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có tiền lương cao nhất là 46.500.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 6.500.000 đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có tiền lương bình quân của người lao động là 9.100.000 đồng/người/tháng. Xét theo biên độ, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có tiền lương thấp nhất là 6.600.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức tiền lương bình quân của người lao động là 8.700.000 đồng/người/tháng. Ở khối này, doanh nghiệp có tiền lương cao nhất đạt 230.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 6.500.000 đồng/người/tháng.

Với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân của người lao động là 9.300.000 đồng/người/tháng. Mức tiền lương cao nhất ở khối doanh nghiệp này là 225.000.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 5.500.000 đồng/người/tháng.

Báo cáo của các doanh nghiệp cũng cho thấy, doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế về mức lương bình quân, song sự phân hóa thu nhập mạnh mẽ nhất lại ở doanh nghiệp khối dân doanh, phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động Hà Nội.

Trước đó, thông tin về tình hình tiền lương năm 2025 của người lao động, Bộ Nội vụ cũng cho biết tiền lương bình quân đạt 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước, mức lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6%.

Mức lương trên đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và giảm nguy cơ về dịch chuyển lao động tự phát.