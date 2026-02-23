Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Dân sinh

230 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Song Hoàng

23/02/2026, 15:19

Trong 9 ngày, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,10%)...

Vụ tai nạn trên hồ Thác Bà, Lào Cai khiến nhiều người thiệt mạng
Vụ tai nạn trên hồ Thác Bà, Lào Cai khiến nhiều người thiệt mạng

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong 9 ngày, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,10%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, giảm 152 vụ (-28,68%), giảm 76 người chết (-25,33%), giảm 117 người bị thương (-29,92%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, tăng 4 người chết, tăng 5 người mất tích, số vụ và số người bị thương không tăng không giảm. Trong đó, xảy ra 1 vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người (trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị); 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 5 người mất tích.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông (C08), tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do C08 quản lý là 5.265.082 lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 749.598 lượt); tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là 5.378.710 lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 777.433).

Trung bình mỗi ngày có 585.009 lượt phương tiện đi vào cao tốc (tăng 83.289 lượt, tương đương 16,6%); có 597.634 lượt phương tiện từ cao tốc đi ra (tăng 86.381 lượt, tương đương 16,9%).

Một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng cao như:

Nội Bài - Lào Cai: số lượt vào cao tốc tăng 206.713 lượt (+38,97%), ra cao tốc tăng 197.370 lượt (+36,5%).

Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45 - Nghi Sơn: Số lượt vào cao tốc tăng 22.646 lượt (+14,25%), ra cao tốc tăng 216.382 lượt (+13,44%).

Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Bùng - Vũng Áng - Cam Lộ: Số lượt vào cao tốc tăng 76.715 lượt (+38,71%), ra cao tốc tăng 76.722 lượt (+38,71%).

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao đều vào các dịp 2 ngày đầu, 2 ngày cuối nghỉ Tết và các ngày mùng 2, sáng mùng 3 Tết do nhu cầu người dân từ Hà Nội, TPHCM rời thành phố về các địa phương nghỉ Tết, từ các địa phương quay về thành phố khi kết thúc nghỉ Tết và nhu cầu đi người dân đi chúc Tết, du xuân, đi lễ, tham quan đầu năm.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ (Thái Nguyên xảy ra 3 vụ; Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Tuyên Quang mỗi nơi xảy ra 1 vụ), làm bị thương 2 đồng chí cảnh sát; lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Trong 09 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm TTATGT, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn: Phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp (+53,5%).

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ: Phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp (chiếm 20,5% tổng số vi phạm về TTATGT), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 2.432 trường hợp (+18,3%).

Về xử lý lái xe dương tính với ma túy: Phát hiện, xử lý 34 trường hợp (chiếm 0,04% tổng số vi phạm về TTATGT), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giảm 50 trường hợp.

Về xử lý phương tiện vi phạm quá khổ, quá trọng tải: 64 trường hợp (chiếm 0,08% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giảm 110 trường hợp (-63,2%).

Tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

15:44, 05/05/2025

Tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Đề xuất mức chi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

16:00, 14/03/2025

Đề xuất mức chi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng trong năm 2024

17:47, 26/02/2025

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng trong năm 2024

Từ khóa:

tai nạn giao thông Tết Nguyên đán 2026 Cục cảnh sát giao thông báo cáo tình hình giao thông giảm tai nạn giao thông lưu lượng phương tiện tăng cao vi phạm nồng độ cồn xử lý vi phạm giao thông

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.

Đề xuất thành lập Trung tâm Quốc gia phòng, chống tin giả

Đề xuất thành lập Trung tâm Quốc gia phòng, chống tin giả

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Hội đồng Thẩm phán xác định có đủ cơ sở khẳng định trước khi xác lập giấy yêu cầu bảo hiểm, khách hàng biết rõ về tình trạng bệnh tật của mình, đã từng tham gia chữa trị tại nhiều bệnh viện khác nhau ở cả trong nước và nước ngoài với tình trạng bệnh lý ung thư, nhưng không khai báo trung thực tình trạng sức khỏe...

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể chính sách bán cổ phần cho người lao động với giá ưu đãi...

Hà Nội: Người nhận lương cao nhất năm 2025 đạt 230 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Người nhận lương cao nhất năm 2025 đạt 230 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp dân doanh dẫn đầu về mức tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2025, với 230 triệu đồng/tháng, theo sau là doanh nghiệp FDI với 225 triệu đồng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới "Đổi mới 2"

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: "Phép thử" cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân
Chứng khoán

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược
Tiêu điểm

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm
Tiêu điểm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán
Chuyển động xanh

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?
Chứng khoán

Chứng khoán

