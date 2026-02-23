230 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong 9 ngày, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,10%)...

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong 9 ngày, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,10%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, giảm 152 vụ (-28,68%), giảm 76 người chết (-25,33%), giảm 117 người bị thương (-29,92%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, tăng 4 người chết, tăng 5 người mất tích, số vụ và số người bị thương không tăng không giảm. Trong đó, xảy ra 1 vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người (trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị); 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 5 người mất tích.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông (C08), tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do C08 quản lý là 5.265.082 lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 749.598 lượt); tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là 5.378.710 lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 777.433).

Trung bình mỗi ngày có 585.009 lượt phương tiện đi vào cao tốc (tăng 83.289 lượt, tương đương 16,6%); có 597.634 lượt phương tiện từ cao tốc đi ra (tăng 86.381 lượt, tương đương 16,9%).

Một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng cao như:

Nội Bài - Lào Cai: số lượt vào cao tốc tăng 206.713 lượt (+38,97%), ra cao tốc tăng 197.370 lượt (+36,5%).

Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45 - Nghi Sơn: Số lượt vào cao tốc tăng 22.646 lượt (+14,25%), ra cao tốc tăng 216.382 lượt (+13,44%).

Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Bùng - Vũng Áng - Cam Lộ: Số lượt vào cao tốc tăng 76.715 lượt (+38,71%), ra cao tốc tăng 76.722 lượt (+38,71%).

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao đều vào các dịp 2 ngày đầu, 2 ngày cuối nghỉ Tết và các ngày mùng 2, sáng mùng 3 Tết do nhu cầu người dân từ Hà Nội, TPHCM rời thành phố về các địa phương nghỉ Tết, từ các địa phương quay về thành phố khi kết thúc nghỉ Tết và nhu cầu đi người dân đi chúc Tết, du xuân, đi lễ, tham quan đầu năm.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ (Thái Nguyên xảy ra 3 vụ; Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Tuyên Quang mỗi nơi xảy ra 1 vụ), làm bị thương 2 đồng chí cảnh sát; lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Trong 09 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm TTATGT, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn: Phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp (+53,5%).

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ: Phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp (chiếm 20,5% tổng số vi phạm về TTATGT), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 2.432 trường hợp (+18,3%).

Về xử lý lái xe dương tính với ma túy: Phát hiện, xử lý 34 trường hợp (chiếm 0,04% tổng số vi phạm về TTATGT), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giảm 50 trường hợp.

Về xử lý phương tiện vi phạm quá khổ, quá trọng tải: 64 trường hợp (chiếm 0,08% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giảm 110 trường hợp (-63,2%).