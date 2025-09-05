Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại"
05/09/2025, 13:59
Sáng ngày 5/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư...
Kính thưa các đồng chí Lãnh
đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thưa các thầy giáo, cô giáo lão
thành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện
Lãnh đạo các ban, bộ, Ngành và Thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế.
Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trong
cả nước thân mến!
Hôm nay, trong không khí thiêng
liêng và tự hào cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9, chúng ta cùng dự Lễ Khai giảng năm học mới, kỷ niệm 80 năm Bác Hồ
gửi bức thư đầu tiên cho học sinh cả nước và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo
dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay.
Đây là dịp để chúng ta ôn lại
truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy giáo, cô
giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng
là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để giáo dục thực sự là quốc
sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân
tộc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cùng toàn thể học
sinh, sinh viên cả nước lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chúc ngành giáo dục tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với
truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam Anh hùng. Chúc
mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thưa các đồng chí, các thầy giáo, cô
giáo và các cháu học sinh, sinh viên,
Ông cha ta từng dạy:“học phải
đi đôi với hành”,“hiền tài là nguyên khí của quốc gia”; Bác Hồ, trong thư gửi
các cháu học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên tháng 9/1945, đã viết: “Từ giờ phút
này trở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam... được
hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo
các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm
phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Những lời dạy đó đã
và đang và sẽ tiếp tục là mục tiêu phấn đấu, là phương châm hành động của
nền giáo dục nước nhà.
80 năm trước, ngay sau Cách mạng Tháng Tám
thành công, Chính phủ Lâm thời đã thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – một quyết định
mang tầm chiến lược, đặt nền móng cho nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập.
Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ” bùng lên mạnh mẽ với phương châm “người
biết chữ dạy người chưa biết chữ”. Chống mù chữ trở thành “mặt trận mở đầu” để
nâng cao dân trí, khơi thông nguồn lực con người cho kiến quốc. Nhắc lại những
thời khắc thiêng liêng ấy, chúng ta càng khắc ghi công lao trời biển của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo đã “hết lòng vì học sinh thân yêu” và đối với sự nghiệp giáo dục.
Thưa các đồng chí,
Trong suốt 80 năm qua, dù trong
khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc kiến thiết hòa bình, giáo dục cách mạng
Việt Nam luôn ở tuyến đầu: tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quyết
định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và
phát triển. Đặc biệt từ sau công cuộc đổi mới, giáo dục và đào tạo không ngừng
mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng, từng bước hội nhập quốc tế.
Bên cạnh những thành tựu rất
đáng tự hào, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng chất lượng giáo dục còn
chưa đồng đều, chênh lệch vùng miền còn lớn. Đổi mới căn bản, toàn diện có khâu
chưa đồng bộ, còn lúng túng cả trong nhận thức và hành động. Giáo dục đại học đổi
mới chậm, liên kết đào tạo – nghiên cứu – thị trường lao động chưa chặt chẽ.
Phương pháp dạy học ở nhiều nơi chưa khuyến khích sáng tạo và năng lực tự học.
Cơ sở vật chất, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế còn hạn chế, bất cập. Có giai
đoạn giáo dục chưa phát huy đầy đủ vai trò động lực cho phát triển. Đây là những
vấn đề đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết khắc phục.
Thưa các đồng chí,
Đất nước ta đang bước vào giai
đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện
đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh
toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển
mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí quốc sách hàng đầu,
trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước.
Vừa qua Bộ Chính trị đã ban
hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong tháng
này, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị toàn
quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một nghị quyết có ý
nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược, với những mục tiêu lớn, cụ
thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt
Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới. Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc
sống, tôi đề nghị:
Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với
giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần
chỉ đạo sát sao, thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán
coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo
hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục
và đào tạo.
Chính phủ tăng cường đầu tư, bảo đảm nguồn lực tài
chính, cơ sở vật chất, đội ngũ; đồng thời, kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn về cơ
chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo
dục.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể, các tổ chức xã hội cần
phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân
chăm lo cho sự nghiệp trồng người.
Ngành giáo dục cần tiên phong trong đổi mới tư duy, phương
pháp, quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và
khát vọng cống hiến. Các thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng
cho học trò. Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn,
học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực
quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc và tâm hồn Việt Nam.
Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp
đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, tôi xin nhấn mạnh một số định
hướng lớn:
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư
duy và hành động. Chuyển từ cải
cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo – dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục;
lấy chất lượng – công bằng – hội nhập – hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật
thực thi.
Thứ hai, bảo đảm tiếp cận
bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí. Không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; ưu
tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn; tăng đầu tư trường lớp
– dinh dưỡng học đường – đội ngũ thầy cô – hạ tầng số. Vừa qua chúng ta đã thực
hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới hết trung học phổ thông;
một số địa phương đã hỗ trợ cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho các cháu học 2 buổi/ngày.
Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ
thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu
tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, hoàn thành chậm
nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau.
Thứ ba, đổi mới giáo dục phổ
thông theo hướng toàn diện.
Không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách – rèn luyện thể chất
– bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm
xã hội; hình thành lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”; phấn đấu sớm phổ cập
giáo dục phổ thông.
Thứ tư, tạo đột phá trong
giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đại học phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức,
công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp; gắn chặt đào tạo –
nghiên cứu – chuyển giao với nhu cầu phát triển đất nước. Cần hình thành những
đại học lớn có tầm vóc khu vực và quốc tế, những cơ sở đào tạo nghề hiện đại, để
đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong
khoa học – công nghệ, công nghiệp hóa và chuyển đổi số.
Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập
quốc tế trong giáo dục. Hội
nhập để học hỏi tinh hoa, thu hẹp khoảng cách, lan tỏa chuẩn mực; khuyến khích
đồng đào tạo, liên kết chương trình, công nhận tín chỉ, trao đổi giảng viên –
sinh viên, thu hút học giả quốc tế; qua đó nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam.
Thứ sáu, chăm lo xây dựng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thầy giáo, cô giáo là linh hồn của giáo dục, là nhân tố quyết định
sự thành bại của đổi mới. Thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo mầm
khát vọng, hun đúc nhân cách, thắp sáng niềm tin cho học trò. Bởi vậy, bản thân
các thầy giáo, cô giáo cũng phải không ngừng học tập, sáng tạo, nêu gương mẫu mực. Luật Nhà giáo đã được Quốc
hội thông qua là nền tảng để bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, quyền, lợi ích
hợp pháp, đồng thời nâng cao chuẩn nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm và vị thế
xã hội của nhà giáo.
Thứ bảy, thúc đẩy chuyển đổi
số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Biến công nghệ thành cú hích cho đổi mới căn bản,
toàn diện: dạy và học linh hoạt, học liệu mở, nền tảng số an toàn, nhân văn;
nâng cao năng lực số cho giáo viên – học sinh; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.
Thứ tám, ưu tiên đầu tư cho
giáo dục. Đầu tư cho giáo dục
chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Quy hoạch tổng thể, sắp xếp hệ thống (nhất
là đại học công lập) để hình thành những trung tâm đào tạo – nghiên cứu
– đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực, vươn tầm quốc tế; sử dụng chi tiêu công
hiệu quả, không dàn trải; tăng cường hợp tác công – tư, huy động mạnh mẽ các nguồn
lực xã hội cùng chung tay cho sự nghiệp trồng người.
Thứ chín, xây dựng xã hội học
tập, học tập suốt đời. Trong thời
đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tri thức thay đổi từng ngày, từng giờ; điều
hôm nay tiên
tiến, ngày mai có thể đã lạc hậu. Vì vậy, học tập không chỉ là nhu cầu
cá nhân, mà trước hết phải được nhìn nhận như một trách nhiệm chính trị, một
hành động cách mạng thường trực của mỗi người dân. Ở bất kỳ độ tuổi, lĩnh vực
hay nghề nghiệp nào, chúng ta đều phải học để không bị tụt hậu, học để làm chủ
tri thức và công nghệ, học để phát triển bản thân và góp phần xây dựng đất nước
hùng cường, thịnh vượng.
Xây dựng xã hội học tập, khuyến
khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường.
Đó không chỉ là hành trang của mỗi cá nhân, mà còn là giá trị cốt lõi của quốc
gia, bảo đảm cho dân tộc ta tiến cùng thời đại, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ
Việt Nam trên trường quốc tế.
Các cháu học sinh, sinh viên
thân mến,
Nhân dịp khai giảng năm học mới
2025-2026, Tôi dặn các cháu mấy nội dung sau: Thế hệ cha ông đã làm nên chiến
thắng bằng máu xương, hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên,
trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức
– bản lĩnh – sáng tạo. Do vậy các cháu: (1) Hãy đặt mục tiêu rõ ràng; rèn
luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; (2) Nâng cao năng lực,
làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và
nhân văn; (3) Biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản
thân, gia đình và cộng đồng.
Mỗi bước tiến của các cháu chính là tương lai
của đất nước. Học sinh nhỏ tuổi hãy thực hiện thật tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; học
sinh trung học cần trau dồi nhân cách, ý thức công dân, bồi đắp tri thức và
nuôi dưỡng khát vọng; sinh viên hãy nuôi chí lớn, dám nghĩ, dám làm, đi đầu
trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội
nhập quốc tế, hãy học tập và rèn luyện để trở thành người lao động hữu ích cho
gia đình và xã hội.
Các thầy giáo, cô giáo, cán
bộ quản lý giáo dục thân mến,
Trải qua 80 năm, đội ngũ nhà
giáo Việt Nam lặng thầm mà bền bỉ, hy sinh, cống hiến vô cùng to lớn cho sự
nghiệp “trồng người”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc và tri ân chân thành tới các thế hệ thầy cô. Trong giai đoạn mới,
mong các thầy, cô: (1) Tiếp tục nêu gương, đổi mới phương pháp, dẫn dắt học trò
trên con đường tri thức và nhân cách; (2) Tiên phong chuyển đổi số, hướng dẫn học
sinh, sinh viên sử dụng công nghệ (nhất là trí tuệ nhân tạo) một cách sáng tạo,
hiệu quả, an toàn và nhân văn; (3) Tích cực tham gia đóng góp chính sách, cùng
toàn ngành nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo dục.
Thưa các đồng chí, thưa toàn
thể thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh, sinh viên thân mến!
Đảng ta luôn xác định giáo dục
và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai
dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư
cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.
Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi
thư cho học sinh và 80 năm thành lập Bộ Giáo dục hôm nay không chỉ là dịp ôn lại
truyền thống vẻ vang, mà quan trọng hơn là để khẳng định quyết tâm: phải xây dựng
một nền giáo dục Việt Nam hiện đại – nhân văn – hội nhập, góp phần làm rạng
danh dân tộc, đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu.
Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân; các cấp, các ngành, các địa phương; mỗi gia đình và từng người
dân – hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em
chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Với truyền thống hiếu học, với
đội ngũ thầy giáo, cô giáo tâm huyết, với sự nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên trong cả nước,
cùng sự quan tâm của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng ngành giáo dục nước ta sẽ
tiếp tục vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực
hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Nhân dịp khai giảng năm học mới,
xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng các cháu học sinh,
sinh viên trên cả nước một năm học mới tràn đầy khí thế, thành công và có nhiều niềm vui!
Xin trân trọng cảm ơn!
