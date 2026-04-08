Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tháng 3/2026, VND và DGC "rớt" khỏi danh sách doanh nghiệp tỷ USD

Hà Anh

08/04/2026, 09:30

Kết thúc phiên giao dịch 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. Trong tháng 3, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ 3/2026

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. Trong tháng 3, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.

VnEconomy

Tất cả các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận giảm điểm trong tháng 3/2026, trong đó tiêu biểu gồm chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm lần lượt là 19,04%, 14,51% và 14,21%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 3/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.054 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 30.389 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 16,84% về khối lượng và 5,18% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 66,56 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 84,43 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 4,21% về khối lượng và 34,48% về giá trị so với tháng 02/2026.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 4,08 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 137,55 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức tăng 51,24% về khối lượng và 66,08% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 03/2026 đạt trên 175.566 tỷ đồng, chiếm 13,13% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 15.580 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/3/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) - giảm 2 doanh nghiệp so với tháng 2/2026 - đó là VND của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect và DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Về quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/3/2026, HOSE có 707 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 282 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 214.97 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7.87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước và tương đương 61,28% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,63% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD

Thanh khoản HoSE tháng 2 giảm 17%

Từ khóa:

chứng khoán Hose thanh khoản VN-Index vốn hóa tỷ USD

Đọc thêm

Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng.

Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam

VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ Nâng hạng.

Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang

Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang

Giá dầu thô lao dốc xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi phía Iran tuyên bố sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz...

FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026

FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026

Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sức hút của làng quê Việt khi du lịch trải nghiệm “lên ngôi”

Du lịch

2

Các loại hình vận tải đồng loạt “nóng” theo kỳ nghỉ lễ 30/4

Du lịch

3

Những công xưởng đóng tàu bỏ hoang

Bất động sản

4

Tổng thống Trump đồng ý ngừng tấn công Iran trong 2 tuần, eo biển Hormuz được mở lại

Thế giới

5

Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy