Tháng 3/2026, VND và DGC "rớt" khỏi danh sách doanh nghiệp tỷ USD
Hà Anh
08/04/2026, 09:30
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ 3/2026
Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. Trong tháng 3, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.
Tất cả các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận giảm điểm trong tháng 3/2026, trong đó tiêu biểu gồm chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm lần lượt là 19,04%, 14,51% và 14,21%.
Thanh khoản thị trường:
Cổ phiếu: Trong tháng 3/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.054 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 30.389 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 16,84% về khối lượng và 5,18% về giá trị so với tháng trước.
Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 66,56 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 84,43 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 4,21% về khối lượng và 34,48% về giá trị so với tháng 02/2026.
Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 4,08 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 137,55 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức tăng 51,24% về khối lượng và 66,08% về giá trị giao dịch so với tháng trước.
Giao dịch của nhàđầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 03/2026 đạt trên 175.566 tỷ đồng, chiếm 13,13% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 15.580 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/3/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) - giảm 2 doanh nghiệp so với tháng 2/2026 - đó là VND của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect và DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
Về quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/3/2026, HOSE có 707 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 282 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 214.97 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7.87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước và tương đương 61,28% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,63% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD
Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM
Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM
Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng.
Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam
VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ Nâng hạng.
Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang
Giá dầu thô lao dốc xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi phía Iran tuyên bố sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz...
FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026
Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026.
Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: