“Trạm xanh Hà Tĩnh” hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản phẩm

Ngày 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình “Trạm xanh Hà Tĩnh” năm 2026. Chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp phụ nữ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và từng bước đưa nông sản, đặc sản địa phương tiếp cận rộng hơn với thị trường.
Các chuyên gia thuộc Hệ sinh thái MEVI đã chia sẻ định hướng xây dựng “Trạm Xanh Hà Tĩnh” như một không gian kết nối giữa các chủ thể sản xuất với chuyên gia, công nghệ và thị trường. Thông qua đó, các sản phẩm có cơ hội được hỗ trợ chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ.
Đáng chú ý, tại tọa đàm “Trò chuyện cùng chuyên gia - từ sản phẩm đến thị trường”, các chủ thể được trao đổi trực tiếp về những vấn đề thường gặp khi đưa hàng hóa ra thị trường như tối ưu chi phí marketing, đáp ứng tiêu chuẩn của các chuỗi phân phối hiện đại, ứng dụng công nghệ trong bảo quản cũng như xây dựng phương án chứng minh năng lực để tiếp cận nguồn vốn.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Hỗ trợ Sáng kiến Kinh doanh và Tạo tác động MEVI tổ chức chuỗi hoạt động kết nối, quảng bá và hỗ trợ phát triển sản phẩm do phụ nữ làm chủ.
Một trong những điểm nhấn là chương trình “Livestream cùng Đại sứ Nông sản xanh (KOC)”, được phát trực tiếp trên fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh, các nền tảng của MEVI, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường và kênh truyền thông của các chủ sản phẩm.
Qua hình thức livestream, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng như tinh bột nghệ, bột sắn dây Thu Hằng; bưởi Phúc Trạch “Choa”; các sản phẩm thảo mộc Dung Nguyễn; ngũ cốc Thu Lê hay sản phẩm thủy hải sản Phú Khương.
Việc đưa sản phẩm lên livestream không chỉ mở thêm kênh quảng bá, bán hàng mà còn giúp các chủ thể làm quen với cách tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Từ hình ảnh, thông tin sản phẩm đến cách giới thiệu, tương tác với người mua, hoạt động này tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất từng bước thay đổi cách thức tiếp thị và xây dựng thương hiệu.
Song song với quảng bá trực tuyến, Không gian trải nghiệm các sản phẩm do phụ nữ làm chủ với 3 nhóm chính. Đó là sản phẩm thảo dược, nông dược bản địa và chăm sóc sức khỏe tự nhiên; sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, OCOP, đặc sản địa phương; cùng nhóm bánh, đồ thủ công và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.
Các sản phẩm tham gia được lựa chọn theo hướng chú trọng nguồn gốc, thông tin sản phẩm và các điều kiện phù hợp với từng nhóm hàng hóa. Trong đó, ưu tiên sản phẩm OCOP, VietGAP, hữu cơ, sản phẩm bản địa và những sản phẩm đổi mới sáng tạo do phụ nữ làm chủ.
Không chỉ dừng ở việc trưng bày và quảng bá, chương trình dành riêng không gian để các chủ thể trực tiếp tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Tại “Trạm kết nối cùng chuyên gia”, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ có thể trao đổi trực tiếp với đại diện Hệ sinh thái MEVI và các chuyên gia về đổi mới sáng tạo.
Ba bàn kết nối tập trung vào các nhu cầu thiết thực gồm kết nối tiêu thụ, kết nối chuyên gia và kết nối công nghệ. Qua đó, các chủ thể có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, tiêu thụ.
Cùng với chuỗi hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Hỗ trợ Sáng kiến Kinh doanh và Tạo tác động MEVI đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2027. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển sản phẩm bản địa, chuyển giao giải pháp công nghệ, đào tạo quản trị số và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từ những sản phẩm được làm ra tại các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, “Trạm xanh Hà Tĩnh” hướng tới cách tiếp cận rộng hơn: không chỉ hỗ trợ làm ra sản phẩm mà còn đồng hành trong quá trình hoàn thiện, quảng bá, kết nối và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
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