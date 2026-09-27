Việt Nam sẽ cụ thể hóa các cam kết với Hoa Kỳ, Canada thành chương trình, kế hoạch có thời hạn rõ ràng

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết các cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với lộ trình, biện pháp, thời hạn và phân công rõ ràng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Chia sẻ với báo chí về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác từ ngày 20-25/9/2026 đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, chuyến thăm Canada là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Canada sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều chuyển biến lớn về địa chiến lược, kinh tế và khoa học - công nghệ.

PHÁT HUY VAI TRÒ TẠI LIÊN HỢP QUỐC, THÚC ĐẨY QUAN HỆ VỚI HOA KỲ VÀ CANADA

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết trong các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về những thành tựu của công cuộc đổi mới, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng và con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế, đồng thời đề xuất các phương hướng nhằm phát huy vai trò của Liên hợp quốc và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên trong bối cảnh thế giới đang cần hơn vai trò của các thể chế đa phương.

Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng làm việc với các quỹ, chương trình phát triển và tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho hoạt động của các tổ chức phát triển của Liên hợp quốc.

Một điểm nổi bật khác của chuyến công tác là các cuộc trao đổi, làm việc với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, giới học giả, nhà khoa học, doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, các hoạt động tại Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ hai nước, thể hiện thiện chí của Việt Nam đối với những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Canada Louise Arbour và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN)

Tại Canada, dấu mốc quan trọng là hai nước nhất trí đưa quan hệ lên một tầm cao mới, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, cùng với Chương trình hành động gồm nhiều nội dung và biện pháp cụ thể trên các lĩnh vực.

Cùng với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ và tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng có nhiều cuộc làm việc với đối tác, doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Các doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều thỏa thuận, đồng thời trao đổi với các đối tác Hoa Kỳ và Canada về những phương thức, biện pháp cụ thể nhằm khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam và lợi ích của các bên.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, năng lượng và giao thông vận tải.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sự kết hợp giữa các hoạt động song phương và đa phương không chỉ tạo thêm điều kiện thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Canada mà còn góp phần phát huy vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

CỤ THỂ HÓA CAM KẾT, MỞ RỘNG HỢP TÁC NHỮNG LĨNH VỰC MỚI

Đề cập trọng tâm triển khai sau chuyến công tác, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết tại Liên hợp quốc, các nước thành viên, Tổng Thư ký và lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc đều coi trọng quan điểm, đề xuất cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Mỹ . Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức Liên hợp quốc.

Theo Bộ trưởng, hợp tác không chỉ hướng tới nguồn lực hỗ trợ mà còn cần khai thác nguồn tri thức của Liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực để phục vụ giai đoạn phát triển cao hơn của Việt Nam.

Việt Nam cũng cần học tập kinh nghiệm trong xây dựng các quy định, phát triển thể chế ở những lĩnh vực mới, từ sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin đến quản trị trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ảnh: QĐND

Đối với Hoa Kỳ và Canada, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan và tổ chức của Việt Nam sẽ cùng các đối tác cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, có lộ trình, biện pháp, thời hạn và phân công rõ ràng.

Các nội dung hợp tác trải rộng từ chính trị, Quốc hội, giao lưu nhân dân đến khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung lưu ý trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cũng cần kịp thời nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Một trong những lĩnh vực được Bộ trưởng đề cập là hợp tác về hạt nhân, khi cả Hoa Kỳ và Canada đều là những quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực này.