Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị sân golf đồi Hoa Sen tại phường Lý Thường Kiệt. Theo đó, thời hạn đóng thầu sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.540 tỷ đồng, quy mô 153 ha, dân số dự kiến gần 1.800 người. Ngoài khu ở, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa – giáo dục, thể dục thể thao, trong đó nổi bật là sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Khi hoàn thành, khu đô thị được kỳ vọng trở thành tổ hợp hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội – kỹ thuật, kết nối với khu dân cư hiện hữu và các dự án lân cận, tạo điểm nhấn mới cho đô thị Ninh Bình.

Trước đó, cuối tháng 8, Ninh Bình cũng phát hành hồ sơ mời thầu cho 4 dự án khu đô thị lớn. Trong số này, có ba dự án đấu thầu rộng rãi quốc tế và một dự án đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ở nhóm quốc tế, đáng chú ý là Dự án Khu đô thị kết hợp cải tạo, chỉnh trang phía Tây Quốc lộ 1A tại thị xã Duy Tiên với tổng vốn đầu tư khoảng 2.271 tỷ đồng, quy mô 32 ha, dự kiến phục vụ khoảng 2.400 cư dân. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 340,7 tỷ đồng và cam kết nộp ngân sách tối thiểu 0,99%.

Ngoài ra, hai dự án khác gồm Khu đô thị phía Nam Khu công nghiệp Đồng Văn IV (vốn đầu tư 1.408 tỷ đồng, diện tích 34,51 ha, quy mô 2.540 người) và Khu đô thị phía Đông Cụm công nghiệp Đồng Hóa (vốn 873,2 tỷ đồng, diện tích 24 ha, khoảng 1.900 người) cũng nằm trong diện đấu thầu quốc tế. Cả ba dự án có thời điểm đóng thầu ngày 27/10, tiến độ triển khai kéo dài đến năm 2030, với giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác dự kiến hoàn tất sau 36 tháng kể từ ngày giao đất.

Trong khi đó, dự án duy nhất được đưa ra đấu thầu trong nước là Khu đô thị phía Đông Khu công nghiệp Kim Bảng I, có tổng vốn đầu tư 534,8 tỷ đồng, cam kết nộp ngân sách 0,79%, thời điểm đóng thầu vào ngày 13/10.