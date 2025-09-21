Chủ Nhật, 21/09/2025

Bất động sản

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

Nguyễn Thuấn

21/09/2025, 11:14

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị sân golf đồi Hoa Sen tại phường Lý Thường Kiệt. Theo đó, thời hạn đóng thầu sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.540 tỷ đồng, quy mô 153 ha, dân số dự kiến gần 1.800 người. Ngoài khu ở, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa – giáo dục, thể dục thể thao, trong đó nổi bật là sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Khi hoàn thành, khu đô thị được kỳ vọng trở thành tổ hợp hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội – kỹ thuật, kết nối với khu dân cư hiện hữu và các dự án lân cận, tạo điểm nhấn mới cho đô thị Ninh Bình.

Trước đó, cuối tháng 8, Ninh Bình cũng phát hành hồ sơ mời thầu cho 4 dự án khu đô thị lớn. Trong số này, có ba dự án đấu thầu rộng rãi quốc tế và một dự án đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ở nhóm quốc tế, đáng chú ý là Dự án Khu đô thị kết hợp cải tạo, chỉnh trang phía Tây Quốc lộ 1A tại thị xã Duy Tiên với tổng vốn đầu tư khoảng 2.271 tỷ đồng, quy mô 32 ha, dự kiến phục vụ khoảng 2.400 cư dân. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 340,7 tỷ đồng và cam kết nộp ngân sách tối thiểu 0,99%.

Ngoài ra, hai dự án khác gồm Khu đô thị phía Nam Khu công nghiệp Đồng Văn IV (vốn đầu tư 1.408 tỷ đồng, diện tích 34,51 ha, quy mô 2.540 người) và Khu đô thị phía Đông Cụm công nghiệp Đồng Hóa (vốn 873,2 tỷ đồng, diện tích 24 ha, khoảng 1.900 người) cũng nằm trong diện đấu thầu quốc tế. Cả ba dự án có thời điểm đóng thầu ngày 27/10, tiến độ triển khai kéo dài đến năm 2030, với giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác dự kiến hoàn tất sau 36 tháng kể từ ngày giao đất.

Trong khi đó, dự án duy nhất được đưa ra đấu thầu trong nước là Khu đô thị phía Đông Khu công nghiệp Kim Bảng I, có tổng vốn đầu tư 534,8 tỷ đồng, cam kết nộp ngân sách 0,79%, thời điểm đóng thầu vào ngày 13/10.

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

14:28, 20/09/2025

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Cảnh báo chiêu trò "lướt sóng" đất ở Hà Tĩnh

14:59, 20/09/2025

Cảnh báo chiêu trò "lướt sóng" đất ở Hà Tĩnh

dự án khu đô thị hạ tầng kỹ thuật ninh bình vốn đầu tư

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, nhiều thôn thuộc xã Toàn Lưu rơi vào cảnh giá đất bị đẩy lên bất thường. Những mảnh đất đồi hoang trước đây gần như bỏ không bỗng trở thành tâm điểm săn lùng của giới đầu cơ, kéo theo nguy cơ biến động thị trường và rủi ro cho người dân địa phương.

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm để lập quy hoạch các khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn.

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Trước xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi ngày càng cao, mô hình nhà dưỡng lão bán trú trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản...

Cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp trước làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp trước làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Làn sóng FDI vào lĩnh vực sản xuất đang tạo sức bật mạnh mẽ cho bất động sản công nghiệp Việt Nam, khi nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi và các cơ sở hạ tầng công nghiệp tăng nhanh theo dòng vốn đầu tư mới…

Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng

Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng

Với quyết tâm khơi thông của chính quyền và khát vọng phát triển đô thị - du lịch mới, sông Cổ Cò được kỳ vọng sẽ hồi sinh, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản ven sông độc đáo tại Nam Đà Nẵng.

VnEconomy
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

[Infographic] Trung bình bao nhiêu giờ làm việc đổi lấy một chiếc iPhone 17?

Tiêu & Dùng

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Ấn phẩm

3

Hệ lụy tương lai phát triển xanh khi đàm phán hiệp ước toàn cầu về nhựa bế tắc

Kinh tế xanh

4

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tiêu điểm

5

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

Kinh tế số

VnEconomy