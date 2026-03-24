Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững
Tống Linh
24/03/2026, 17:03
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam tại Hà Nội trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và doanh nghiệp, với loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ
Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” đã diễn ra sáng ngày
24/3 tại Hà Nội, quy tụ khoảng 500 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ,
tổ chức tài chính, doanh nghiệp hàng đầu từ Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU).
https://www.youtube.com/embed/g6Uz-jB0Rp0?&rel=0
Sự kiện do Phái đoàn EU tại Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ
Tài chính) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức,
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược
Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.
Diễn đàn có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Về phía châu Âu có sự tham dự của Cao ủy phụ trách
Quan hệ đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela, Phó Chủ tịch
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU)
tại Việt Nam Julien Guerrier, Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu
cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định EVFTA trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại công bằng và phát triển bền vững. Việt Nam coi EU là đối tác tin cậy, lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.
Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu nhấn mạnh diễn đàn không chỉ là không
gian đối thoại chính sách mà còn là nền tảng kết nối đầu tư thực chất, nhằm
chuyển hóa các cam kết hợp tác thành dự án cụ thể trong các lĩnh vực then chốt
của nền kinh tế.
Tâm điểm của diễn đàn là việc EU công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro dành
cho Việt Nam, tập trung vào chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông bền
vững và nâng cao năng lực hạ tầng. Theo Cao ủy Jozef Síkela, đây là bước đi cụ
thể nhằm hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng về năng lượng sạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela cho biết: “Chúng tôi đang triển
khai một gói đầu tư trị giá 560 triệu euro để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng
lượng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Những dự án này cho thấy cách Chiến
lược Cửa ngõ Toàn cầu được triển khai trong thực tế – kết hợp nguồn tài chính
công, các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân để tạo việc làm, thúc đẩy
tăng trưởng dài hạn và tăng cường tính bền vững.”
Trong đó, dự án nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái công suất 1.200 MW được
xem là một trong những khoản đầu tư trọng điểm, góp phần ổn định hệ thống điện
và nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, EU cũng khởi
động cơ chế hỗ trợ giao thông bền vững trị giá 40 triệu eoru, hướng tới huy
động hơn 1 tỷ euro cho các dự án đường sắt và giao thông đô thị quy mô lớn.
Một điểm nhấn khác của diễn đàn là việc thúc đẩy tài chính xanh và hỗ trợ
khu vực tư nhân. Thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu euro giữa EIB và
Techcombank được công bố nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng
và giao thông sạch.
Phát biểu tại diễn đàn, bà Nicola Beer cho biết EIB sẽ tiếp tục đồng hành
cùng Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn, chuyên môn kỹ
thuật và các tiêu chuẩn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và
nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn tập trung vào các lĩnh vực được
coi là “đòn bẩy” cho phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm giao thông bền
vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh – số và các
tiêu chuẩn ESG trong hoạt động đầu tư và kinh doanh. Các phiên này tạo điều
kiện để nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi trực
tiếp, cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Bên cạnh đối thoại chính sách, diễn đàn còn chứng kiến việc công bố nhiều
thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp EU và Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải,
logistics, y tế số và công nghiệp, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế và mở rộng
chuỗi giá trị.
Không chỉ dừng lại ở các cam kết, diễn đàn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu
nối tháo gỡ rào cản, thúc đẩy hợp tác thực chất và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc
biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, tiếp cận các nguồn lực quốc
tế.
Thông qua Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, EU tiếp tục khẳng định cam kết đồng
hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng hiện đại
và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần đưa quan hệ hai bên đi vào
chiều sâu và mang lại lợi ích lâu dài.
