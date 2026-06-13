Việt Nam đón nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử 500 triệu USD từ "đại bàng" Nhật Bản

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương...

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Dự lễ khởi công có Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi cho biết Tập đoàn bắt đầu đầu tư và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Hiện Tập đoàn đã có 5 nhà máy tại Việt Nam; dự án Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6 khẳng định niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn vào môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Dự án Meiko Yên Quang là một trong những dự án mang tính chiến lược của Tập đoàn, tập trung công nghệ AI và công nghệ vũ trụ với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 500 triệu USD.

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cam kết luôn tuân thủ pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hoạt động; góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chủ yếu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong tiến trình đó, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử, bán dẫn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang của Tập đoàn Meiko với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD là một minh chứng sinh động cho sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn Meiko đầu tư dự án thành công.

Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; quan tâm phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư thông minh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều dự án công nghệ cao, dự án đổi mới sáng tạo đến đầu tư tại địa bàn.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Meiko và các đơn vị tham gia dự án tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, xây dựng, môi trường; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn Meiko cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang sẽ được triển khai thành công, sớm đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành biểu tượng mới của hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản.