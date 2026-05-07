Diễn đàn quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam

Khoảng 70 đơn vị trong và ngoài nước gồm các hãng hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, doanh nghiệp công nghệ và các quỹ đầu tư tài chính khu vực cũng góp mặt tại Diễn đàn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị SAF...

Ngày 7-8/5, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Chính sách và Công nghệ về Nhiên liệu hàng không bền vững Việt Nam 2026 (IPS Vietnam 2026). Sự kiện do Hiệp hội Nhiên liệu hàng không bền vững châu Á (ASAFA) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), Star Consulting và Veritas tổ chức.

Đây là diễn đàn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

IPS Vietnam 2026 thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan Trung ương, bộ ngành, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng; các doanh nghiệp hàng không, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam.

Khoảng 70 đơn vị trong và ngoài nước gồm các hãng hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, doanh nghiệp công nghệ và các quỹ đầu tư tài chính khu vực cũng góp mặt tại Diễn đàn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị SAF.

Đáng chú ý, sự kiện có sự đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng và hàng không như: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Airbus, Axens, U.S. Grains & BioProducts Council, Aether Fuels và Velocys.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả và đại diễn các đơn vị tham gia diễn đàn - Ảnh: Quang Hiếu

Ngành hàng không toàn cầu đang đẩy mạnh lộ trình giảm phát thải carbon và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn nhằm đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. SAF được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm lượng khí thải CO₂ của ngành hàng không mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng hay công nghệ vận hành máy bay hiện nay.

Trong bối cảnh đó, diễn đàn tập trung vào nhiều nhóm nội dung chiến lược như đối thoại chính sách về chuyển dịch năng lượng trong ngành hàng không; phát triển hệ sinh thái và thị trường SAF; tiềm năng nguồn nguyên liệu của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực; cũng như các cơ chế đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển nhiên liệu hàng không bền vững.

IPS Vietnam 2026 không chỉ là diễn đàn chuyên môn về nhiên liệu hàng không bền vững mà còn là không gian kết nối đa ngành giữa năng lượng, tài chính, công nghệ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Thông qua sự kiện, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị SAF toàn cầu, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư và hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng xanh.

Việc Đà Nẵng được lựa chọn là nơi tổ chức diễn đàn cũng được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển thành phố theo mô hình đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và kết nối quốc tế. Trong khi thành phố đang thúc đẩy chiến lược xây dựng trung tâm tài chính khu vực, logistics và công nghệ cao, các diễn đàn quốc tế về năng lượng bền vững được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong mạng lưới hợp tác kinh tế xanh tại châu Á – Thái Bình Dương.