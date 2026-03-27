Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải
Chu Khôi
27/03/2026, 19:41
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
Ngày 27/3/2026 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển
Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với các đối tác trong nước tổ chức cuộc họp kỹ
thuật về Chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế
(CORSIA).
Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp hàng
không, các tổ chức phát triển và chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng
thời thảo luận các chiến lược tuân thủ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh áp lực
giảm phát thải ngày càng gia tăng.
CHỦ ĐỘNG THAM GIA CORSIA ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực ứng phó với biến
đổi khí hậu, trong đó ngành hàng không được xác định là một
trong những lĩnh vực có tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính nhanh nhất. Điều
này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát phát thải nhưng vẫn bảo đảm vai trò
quan trọng của hàng không đối với tăng trưởng kinh tế, thương mại và kết nối quốc
tế.
CORSIA do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)
thiết lập, là cơ chế thị trường toàn cầu đầu tiên nhằm xử lý phát thải từ hoạt
động hàng không quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung hòa carbon. Trong
bối cảnh đó, Việt Nam đã thể hiện cam kết rõ ràng khi đăng ký tham gia giai đoạn
tự nguyện đầu tiên của CORSIA từ năm 2026.
Phát biểu khai mạc, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại
diện thường trú UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao quyết định chủ động của Việt
Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng cho vai trò lãnh đạo và cam kết phát triển bền
vững. Tuy nhiên, việc tham gia CORSIA sẽ kéo theo nhiều thách thức,
đặc biệt liên quan đến yêu cầu tuân thủ, chi phí và năng lực thể chế.
Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Tạ Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho rằng việc tham gia CORSIA là xu thế tất yếu. Đây không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là cơ hội để ngành hàng không Việt Nam nâng cao năng lực, chủ động thích ứng với các rào cản kỹ thuật ngày càng gia tăng trên thị trường toàn cầu.
Theo các chuyên gia, để thực hiện hiệu quả CORSIA, cần
xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch; phát triển các cơ chế giám sát,
báo cáo và thẩm định phát thải; đồng thời nghiên cứu các phương án tối ưu chi
phí cho doanh nghiệp hàng không. Trong quá trình này, UNDP đang hỗ trợ Chính phủ
Việt Nam thông qua các phân tích dựa trên bằng chứng, xác định các giải pháp
tuân thủ hiệu quả và nghiên cứu tiềm năng phát triển thị trường carbon trong nước.
CHUYỂN ĐỔI GIAO THÔNG ĐIỆN BỀN VỮNG
Không dừng lại ở lĩnh vực hàng không, các nội dung
thảo luận tại cuộc họp cũng mở rộng sang xu hướng chuyển đổi giao thông bền vững,
trong đó có sự phát triển của phương tiện điện tại các đô thị lớn, đặc biệt là
TP. Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo về mức độ sẵn sàng của thị trường, TP. Hồ
Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông.
Số lượng phương tiện gia tăng nhanh, từ 352.000 xe năm 2018 lên khoảng 510.000
xe năm 2024, cho thấy nhu cầu di chuyển và tiềm năng thị trường rất lớn. Tuy
nhiên, mật độ dân số cao cũng tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông và năng
lực cung ứng điện.
Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là khả năng
phát triển hạ tầng sạc ở quy mô lớn. Dù công nghệ xe điện đã tương đối hoàn thiện,
việc triển khai hệ thống trạm sạc đáp ứng cho số lượng lớn phương tiện vẫn là
thách thức. Bài toán không còn nằm ở công nghệ đơn lẻ mà là thiết kế một hệ thống
đồng bộ, phù hợp với hành vi di chuyển trong đô thị.
Về công nghệ, các dòng xe điện như xe thuần điện (BEV)
và xe lai (HEV) đều đã sẵn sàng cho triển khai. Trong đó, BEV đang dẫn dắt xu
hướng nhờ ưu thế không phát thải trực tiếp, còn HEV được xem là giải pháp chuyển
tiếp phù hợp trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa hoàn thiện.
Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, yếu tố
kinh tế đóng vai trò quan trọng. Chi phí sở hữu tổng thể của xe điện cần đủ sức
cạnh tranh với xe sử dụng động cơ đốt trong. Điều này đòi hỏi các chính sách hỗ
trợ hợp lý như ưu đãi thuế, giảm chi phí đầu tư ban đầu và khuyến khích chuyển
đổi đội xe công cộng sang các phương tiện ít phát thải.
Hạ tầng tiếp tục là yếu tố then chốt. Việc quy hoạch mạng
lưới trạm sạc cần được tích hợp vào hệ thống giao thông và lưới điện đô thị, đồng
thời thúc đẩy cơ chế chia sẻ hạ tầng giữa các đơn vị vận hành. Các giải pháp
như sạc tại khu dân cư vào ban đêm và sạc nhanh tại các điểm đến được xem là
phù hợp với đặc thù di chuyển của người dân đô thị.
Từ thực tiễn trên, nhiều ý kiến cho rằng chính sách cần
chuyển trọng tâm từ hỗ trợ mua sắm phương tiện sang kiến tạo hệ sinh thái.
Trong ngắn hạn, cần ưu tiên phát triển các dòng xe lai để giảm phát thải ngay,
đồng thời quản lý hiệu quả xe máy điện và thí điểm các khu vực hạn chế phát thải.
Về trung hạn, khi hạ tầng đã sẵn sàng, cần thúc đẩy mạnh xe thuần điện và mở rộng
các khu vực hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Kết thúc cuộc họp, các đại biểu thống nhất rằng việc
triển khai CORSIA cũng như thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện đòi hỏi sự phối
hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và một
khung chính sách đồng bộ, rõ ràng. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư cho năng lực
quản lý, hệ thống dữ liệu và các cơ chế giám sát để bảo đảm hiệu quả thực thi.
Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác
16:41, 26/03/2026
Ngành hàng không cảnh báo về giá vé tăng và nguy cơ hủy chuyến
08:42, 23/03/2026
Giá dầu tăng vọt, thời cơ cho các nhà sản xuất xe điện?
Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức
Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...
Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường
Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…
Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế
Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...
Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai
Việt Nam đang phải đối mặt với các thiên tai có cường độ và tần suất ngày càng tăng với mức tổn thất và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn tài chính để giải quyết tổn thất và thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn chỉ bù đắp được khoảng 30% thiệt hại.
Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha
Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa chính thức được chuyển thành Vườn quốc gia nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng..
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: