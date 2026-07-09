Diễn đàn Tài chính cấp Quốc gia VFF 2026 do Techcombank đồng tổ chức chính thức khai mạc

Diễn đàn Tài chính quy mô cấp Quốc gia - Vietnam Financial Forum 2026 (VFF 2026) - đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Thành phố Đà Nẵng vào ngày 9/7. Sự kiện do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đồng tổ chức nhằm tập trung tìm kiếm các giải pháp đột phá để khơi thông nguồn vốn và định hình hạ tầng số cho nền kinh tế Việt Nam.

VFF 2026 thu hút sự quan tâm của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng cùng hơn 350 khách mời là các nhà hoạch định chính sách, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tài chính uy tín trong nước và quốc tế.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Diễn đàn VFF 2026. Ảnh: Techcombank.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc mạnh mẽ, VFF 2026 đặt mục tiêu tạo lập một nền tảng kết nối tri thức cấp cao, tìm kiếm các giải pháp thực tiễn, để hiện đại hóa thị trường vốn, thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường tính minh bạch, tối ưu hóa hạ tầng tài chính. Đây được xem là điều kiện then chốt để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà Chính phủ đã đề ra trong giai đoạn 5 năm 2026-2030.

Bên cạnh đó, xu hướng tài chính số và tài chính xanh thông qua việc ứng dụng công nghệ cao là chủ đề thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Việc số hóa sâu rộng hạ tầng tài chính được kỳ vọng sẽ định hình lại phương thức vận hành dòng vốn, tạo đòn bẩy bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Techcombank, doanh nghiệp Quốc gia đã đồng hành cùng Chính phủ triển khai nhiều dự án trọng điểm góp phần thay đổi và phát triển vượt bậc nền kinh tế đất nước, từ tài chính, công nghệ, hạ tầng, sức khỏe đến những dự án phát triển trung tâm hàng không thế hệ mới, logistic… Với việc tham gia đồng tổ chức VFF 2026, Techcombank không chỉ đóng góp về mặt nguồn lực tài chính mà còn giữ vai trò tham vấn chiến lược thông qua các mô hình thực tế và năng lực cốt lõi về công nghệ, dữ liệu và kết nối quốc tế, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tổng giám đốc Techcombank, tiến sĩ Jens Lottner tham gia chia sẻ phiên tọa đàm chính với chủ đề “Góc nhìn từ thị trường nội địa về VIFC: Kết nối dòng vốn toàn cầu để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam”. Ảnh: Techcombank.

Ngay trong sáng khai mạc, Tổng giám đốc Techcombank, tiến sĩ Jens Lottner tham gia chia sẻ phiên tọa đàm chính với chủ đề “Góc nhìn từ thị trường nội địa về VIFC: Kết nối dòng vốn toàn cầu để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam”.

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, tiến sĩ Jens Lottner cho biết: “Chúng tôi tin rằng vai trò của Techcombank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn vốn mà còn xây dựng hạ tầng số giúp dòng vốn, dữ liệu và các dịch vụ tài chính được kết nối và luân chuyển thông suốt trong toàn nền kinh tế. Tham vọng của Techcombank là trở thành nền tảng tài chính đáng tin cậy hàng đầu, đồng hành cùng giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, giúp nguồn vốn trong nước và quốc tế được phân bổ hiệu quả hơn vào những lĩnh vực tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Đối với Đà Nẵng, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng các hệ sinh thái số hiệu quả, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để kết nối người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dịch vụ công."

Phiên thảo luận có sự tham gia của Tổng giám đốc Techcombank - tiến sĩ Jens Lottner, tập trung vào cách thức xây dựng cơ chế thu hút dòng vốn ngoại, dịch chuyển nguồn lực tài chính quốc tế vào các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Những giải pháp thực tiễn được đúc kết từ kinh nghiệm số hóa và dẫn dắt đổi mới sáng tạo của Techcombank, đó chính là lời giải thực tế cho việc kết nối dòng vốn toàn cầu một cách an toàn, hiệu quả vào thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, nhằm tìm kiếm giải pháp cho dòng vốn hạ tầng 100 tỷ USD, trong ngày thứ 2 của sự kiện (10/7), các chuyên gia cấp cao từ Techcombank và hệ sinh thái sẽ cùng thảo luận tại các phiên chuyên sâu như “100 tỷ USD tiếp theo sẽ chảy về đâu? Hạ tầng, năng lượng và tăng trưởng công nghiệp”, “Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế”,…

Các bài tham luận cũng tập trung phân tích cơ hội lẫn thách thức trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính tích hợp giúp kết nối hiệu quả khách hàng, đối tác và dòng vốn.

Sự đồng hành của Techcombank tại VFF 2026 tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo, từ đó đưa thị trường tài chính Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới minh bạch, hiện đại và bền vững.