Chubb đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm tại Vietnam Insurance Summit 2026

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, Vietnam Insurance Summit 2026 trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để cùng bàn về cách ngành bảo hiểm thích ứng với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới.

Diễn ra ngày 31/7/2026 tại Đà Nẵng, Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam – Vietnam Insurance Summit 2026 là sự kiện thường niên uy tín do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 600 lãnh đạo, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, cùng hơn 25 diễn giả trong nước và quốc tế.

Đại diện Chubb Life Việt Nam cùng ông Lê Tấn Cận – Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, và ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tại Vietnam Insurance Summit 2026.

Chương trình gồm ba hoạt động chính: Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2026, Hội thảo Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2026 và Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm. Trong đó, Hội thảo Cấp cao có phiên toàn thể với chủ đề “Tái định hình tương lai bảo hiểm với Dữ liệu, AI và Chuyển đổi bền vững”, cùng hai phiên chuyên đề đi sâu vào ứng dụng AI, dữ liệu, quản trị rủi ro, mô hình nền tảng và trải nghiệm khách hàng.

Tại phiên toàn thể, các diễn giả đến từ đã mang đến nhiều góc nhìn về triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam, xu hướng ứng dụng dữ liệu và AI, cũng như những mô hình chuyển đổi đang định hình tương lai ngành.

Trong phần trình bày của mình, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tái định hình ngành bảo hiểm trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kỳ vọng khách hàng ngày càng cao và môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Theo ông, cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam vẫn còn lớn nhờ khoảng trống bảo vệ đáng kể, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm còn thấp và dân số trẻ, am hiểu công nghệ. Tuy nhiên, tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ không thể chỉ dựa vào việc mở rộng quy mô hay bán nhiều sản phẩm hơn.

Ông Sang Lee cho rằng ngành bảo hiểm cần chuyển từ tư duy tăng trưởng dựa trên số lượng sang mô hình tạo giá trị dựa trên chất lượng. Ba ưu tiên được ông nhấn mạnh gồm nâng cao chất lượng phân phối, khai thác thông minh hơn các nền tảng và dữ liệu, đồng thời xây dựng mô hình giải quyết quyền lợi bảo hiểm chủ động hơn. Đây được xem là những yếu tố có thể giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước củng cố niềm tin vào giá trị của bảo hiểm.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cùng các lãnh đạo và đại diện Ban Tổ chức tại phiên toàn thể Vietnam Insurance Summit 2026.

Điểm đáng chú ý trong góc nhìn của Chubb là công nghệ không được đặt ở vị trí “đích đến”, mà là công cụ để giải quyết những vấn đề căn bản hơn của ngành. Theo ông Sang Lee, dữ liệu và các nền tảng số chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng sâu hơn, tiếp cận đúng thời điểm, đúng bối cảnh và phục vụ khách hàng nhất quán hơn. Chuyển đổi thành công vì vậy không chỉ đến từ công nghệ, mà còn đòi hỏi thay đổi về mô hình kinh doanh, năng lực tổ chức và văn hóa doanh nghiệp.

Ở góc độ Chubb Việt Nam, bà Đinh Thị Minh Khuê, Tổng Giám đốc Chubb Việt Nam, nhìn nhận Vietnam Insurance Summit là một diễn đàn quan trọng, quy tụ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, đối tác công nghệ và nhiều bên liên quan khác để cùng trao đổi góc nhìn, tăng cường hợp tác trong toàn hệ sinh thái. Theo bà, khi thị trường tiếp tục thay đổi, hợp tác sẽ ngày càng trở nên quan trọng; trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm, đối tác công nghệ, đơn vị phân phối và các nền tảng số đều có vai trò riêng trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ.

Theo bà Đinh Khuê, giá trị của Vietnam Insurance Summit nằm ở những cuộc đối thoại cởi mở, thực tiễn và tập trung vào lợi ích của khách hàng. Từ góc nhìn của bà, đổi mới trong bảo hiểm cần đi cùng trách nhiệm, niềm tin trong môi trường số và khả năng mang đến các giải pháp bảo vệ sát với nhu cầu của từng gia đình, doanh nghiệp.

Bên cạnh phiên toàn thể, Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Từ quản trị rủi ro đến tăng cường khả năng chống chịu: Tối ưu ứng dụng AI và dữ liệu trong ngành bảo hiểm” tập trung vào các giải pháp ứng dụng AI và dữ liệu nhằm xây dựng nền tảng vận hành an toàn, linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Từ sản phẩm đến nền tảng: Xây dựng hệ sinh thái dựa trên AI và lấy khách hàng làm trọng tâm” mở rộng thảo luận sang xu hướng chuyển đổi từ mô hình bảo hiểm truyền thống sang hệ sinh thái bảo hiểm số.

Song hành cùng các phiên hội thảo là Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm, với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp bảo hiểm và công nghệ trong nước, quốc tế. Các giải pháp được giới thiệu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm số, AI, quản trị dữ liệu, tự động hóa quy trình, trải nghiệm khách hàng, an ninh mạng, phòng chống gian lận, nền tảng phân phối và hiện đại hóa hệ thống lõi.

Trong khuôn khổ Vietnam Insurance Summit 2026, Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm nay do Chubb Việt Nam đăng cai tổ chức. Chương trình tạo không gian trao đổi chuyên sâu về các vấn đề chiến lược của ngành, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý.