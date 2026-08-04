Chứng khoán Mỹ “xanh rực” phiên đầu tháng nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu sụt 5%

Phiên đầu tuần rực rỡ của cổ phiếu công nghệ là một sự khởi sắc sau khi nhóm này trải qua tháng 7 với nhiều biến động...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/8), với chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, nhờ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn được mua mạnh trong phiên đầu tháng. Giá dầu thô giảm sâu sau khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 693,38 điểm, tương đương tăng 1,32%, đạt 53.178,41 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng thấy của cổ phiếu blue-chip gồm 30 thành viên này.

Cổ phiếu S&P 500 tăng 1,48%, chốt ở mức 7.600,5 điểm. Ở mức này, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ chỉ còn cách 0,3% là tái lập mức kỷ lục thiết lập vào đầu tháng 6.

Chỉ số Nasdaq tăng 2,13%, đạt 25.913,9 điểm.

Dẫn đầu phiên tăng này là các cổ phiếu dịch vụ truyền thông và công nghệ. Meta Platforms tăng 6%, Nvidia tăng khoảng 3%, còn Alphabet và Microsoft đều tăng khoảng 5%. Cổ phiếu Amazon tăng 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 3 nghìn tỷ USD.

Phiên đầu tuần rực rỡ của cổ phiếu công nghệ là một sự khởi sắc sau khi nhóm này trải qua tháng 7 với nhiều biến động.

Quỹ State Street Technology Select Sector SPDR ETF chuyên cổ phiếu công nghệ đã giảm gần 8% trong tháng vừa qua khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về hoạt động đầu tư lớn của các công ty vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 khả quan, với lợi nhuận của nhiều Big Tech tốt hơn dự báo đang giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin vào các cổ phiếu này - theo nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management.

“Thị trường đang phản ánh vào giá cổ phiếu kỳ vọng rằng việc các công ty công nghệ lớn chi lớn cho đầu tư cơ bản sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Các cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư cơ bản vào chip và trung tâm dữ liệu đã tăng giá gấp đôi hoặc hơn trong quý 2, sau đó giảm mạnh trong tháng 7, nhưng sự thật căn bản vẫn không thay đổi. Đó là nhu cầu cho điện toán năng lực cao đang lớn hơn nhiều so với nguồn cung, và khoảng cách này sẽ không sớm được lấp đầy”, ông Ellerbroek phát biểu. Ông nói thêm rằng “những ‘gã khổng lồ’ về điện toán đám mây đang ở vị thế rất tốt và lĩnh vực bán dẫn vẫn đang ở trong xu hướng tăng trưởng mạnh”.

Giá dầu giảm mạnh cũng đóng góp vào đà tăng của thị trường trong phiên này. Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 4,7%, đóng cửa ở mức 83,77 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 5%, đóng cửa ở mức 80,34 USD/thùng.

Dù vậy, giá dầu đã tăng hơn 20% trong tháng 7 vừa qua, khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đổ vỡ.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá sụt giá trong phiên đầu tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong ngày thứ Hai. Trước đó, vào cuối tuần, ông Trump cho biết đã hủy một kế hoạch tấn công Iran để mở đường cho đàm phán. Dù vậy, phía Iran vào ngày thứ Hai nói rằng hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ và họ cũng không có kế hoạch gặp Mỹ.

Nhà quản lý danh mục Michael Monaghan của công ty Founder ETFs nói với hãng tin CNBC rằng dấu hiệu cho thấy Mỹ xuống thang sau những lời đe dọa trước đó nhằm vào Iran cũng có thể là một yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu tăng phiên này, bên cạnh áp lực bán tháo các cổ phiếu liên quan tới AI đã dịu đi.

“Sức ép bán tháo cổ phiếu AI đã giảm bớt, và tình hình ở Trung Đông vào cuối tuần đã không tệ như lo ngại trước đó. Tình trạng leo thang và xuống thang sẽ diễn ra trong mỗi tuần, nhưng với những gì được nói ra, có vẻ như các bên đang cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề”, ông Monaghan nhận xét.

Giá dầu giảm khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo, sau khi tăng mạnh vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu giảm cũng là một yếu tố có lợi cho giá cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 7 điểm cơ bản, còn 4,676%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản, còn 4,241%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,226%.

Tuần này sẽ có một loạt báo cáo việc làm Mỹ được công bố, bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 7 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ. Những số liệu này có thể tác động tới triển vọng lãi suất Fed, từ đó ảnh hưởng tới giá của các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, kim loại quý…