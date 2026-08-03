Người mua vàng nhẫn lỗ 56 triệu đồng/lượng sau khi “đu đỉnh”
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Trong phiên 3.8, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán cao kỷ lục 190,9 triệu đồng vào đầu tháng 3, người mua thiệt khoảng 53,4 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 52 triệu – 56 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng 3/8, giá vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục điều chỉnh tăng, giảm khó lường. Sau
nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng phổ
biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 137,5
triệu đồng/lượng còn giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút,
giá giao dịch vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú
Quý vẫn duy trì ổn định.
Trong khi đó, tại SJC và PNJ,
giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng ngya khi mửo cửa phiên chiều. Hai doanh nghiệp
này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên cuối tuần trước (1/8), giá mua tăng 500 nghìn trong khi giá
bán không đổi.
Tại TP.Hồ Chí Minh, với 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm ở chiều mua
nhưng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm ở chiều bán, tính đến 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Mi
Hồng tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng
với chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng tại 138,2 triệu – 140
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Biên độ tăng giá vàng miếng
tại Ngọc Thẩm gấp đôi so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp này này tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 1
triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng tại 136 triệu – 140
triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp neo giá mua vàng miếng thấp nhất trên
thị trường.
Đi ngược với xu hướng tăng trên thị
trường vàng miếng SJC, phân khúc giá vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận diễn biến phân
hoá rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi phần lớn các hệ thống kinh doanh
vẫn tăng giá mua, bán vàng nhẫn nhưng giá niêm yết tại một số doanh nghiệp lại giữ
nhịp đi ngang hoặc điều chỉnh giảm
Tính từ thời điểm đầu tháng 3/2026, giá bán vàng miếng SJC tiệm cận vùng giá cao chưa từng có ở ngưỡng 191 triệu đồng/lượng, ,người mua lỗ 53,4 triệu đồng/lượng khi chọn vàng miếng SJC. Trong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ lên tới gần 54 đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ là 56 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 500 nghìn
đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua vàng
nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu và giá bán là 141 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, ngay khi mở cửa phiên chiều,
giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 500 nghìn và 1 triệu đồng/lượng.
Tính đến 15 giờ 30 phút, thương hiệu này tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng đối với
chiều bán, đưa giá giao dịch quay về mức 136,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng
(mua – bán), không thay đổi so với chốt phiên 1/8.
Dù liên tục điều chỉnh tăng, giảm
trong phiên 3/8, nhưng giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín
Minh Châu vẫn giữ xu thế đi ngang. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4
số 9” tại ngưỡng 138,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán so với phiên
cuối tuần trước.
Trong khi đó, tính đến 15 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999
Hưng Thịnh Vượngtại DOJItăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, sau nhịp đi ngang trong
nửa đầu phiên sáng, giá
giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này
cũng niêm yết giá mua,
bán vàng nhẫn chốt phiên sáng tại mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh
nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 137,7
triệu – 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên
cuối tuần trước.
Tính đến 15 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm
đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng
(mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, đây vẫn là đơn vị
neo giá vàng nhẫn thấp nhất trong phiên hôm nay, cách thương hiệu neo giá mua, bán
cao nhất là Bảo Tín Minh Châu tới 11,3 triệu đồng/lượng
Ngược lại, PNJ là thương hiệu duy nhất điều
chỉnh giảm giá bán vàng nhẫn “4 số 9”. Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 100 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua tăng 100 nghìn đồng/lượng.
Thương hiệu này niêm yết giá mua ở mức 136,1 triệu đồng/lượng và giá
bán vàng nhẫn là 140,9 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 3/8 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng tăng 0,2%, tiến lên ngưỡng 4.060,5 USD/oz
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến neo ở 10,54 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số
9”, mức chênh lệch này dao động từ 9,54 triệu– 11,34 triệu đồng/lượng, tùy từng
doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách giữa giá vàng
nhẫn đã về sát giá vàng thế giới
Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng tác động mạnh đến thị trường ngoại hối, việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng tăng quyền chủ động cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thu thập, tổng hợp và khai thác dữ liệu về ngoại hối, cán cân thanh toán và trạng thái đầu tư quốc tế là cần thiết..
Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới gia tăng mạnh, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được trình Quốc hội với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường phân cấp. Trong đó, đề xuất xác thực định danh điện tử một lần được xem là giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý…
Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, Vietnam Insurance Summit 2026 trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để cùng bàn về cách ngành bảo hiểm thích ứng với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới.
Từ vị trí là một trong những đồng tiền yếu nhất châu Á, đồng won Hàn Quốc đã có một cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trong tháng 7 vừa qua, trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.