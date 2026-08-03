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Người mua vàng nhẫn lỗ 56 triệu đồng/lượng sau khi “đu đỉnh”

M Mai Nhi

Trong phiên 3.8, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán cao kỷ lục 190,9 triệu đồng vào đầu tháng 3, người mua thiệt khoảng 53,4 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 52 triệu – 56 triệu đồng/lượng…

Người mua vàng nhẫn thiệt tới 56 triệu đồng/lượng sau khi “đu đỉnh”. Nguồn ảnh: SJC
Người mua vàng nhẫn thiệt tới 56 triệu đồng/lượng sau khi “đu đỉnh”. Nguồn ảnh: SJC

Trong phiên sáng 3/8, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục điều chỉnh tăng, giảm khó lường. Sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì ổn định.

Trong khi đó, tại SJC và PNJ, giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng ngya khi mửo cửa phiên chiều. Hai doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (1/8), giá mua tăng 500 nghìn trong khi giá bán không đổi.

Tại TP.Hồ Chí Minh, với 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm ở chiều mua nhưng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm ở chiều bán, tính đến 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng tại 138,2 triệu – 140 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Biên độ tăng giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm gấp đôi so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp này này tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng tại 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp neo giá mua vàng miếng thấp nhất trên thị trường.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 3/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 3/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đi ngược với xu hướng tăng trên thị trường vàng miếng SJC, phân khúc giá vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi phần lớn các hệ thống kinh doanh vẫn tăng giá mua, bán vàng nhẫn nhưng giá niêm yết tại một số doanh nghiệp lại giữ nhịp đi ngang hoặc điều chỉnh giảm  

Tính từ thời điểm đầu tháng 3/2026, giá bán vàng miếng SJC tiệm cận vùng giá cao chưa từng có ở ngưỡng 191 triệu đồng/lượng,người mua lỗ 53,4 triệu đồng/lượng khi chọn vàng miếng SJCTrong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ lên tới gần 54 đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ là 56 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu và giá bán là 141 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ngay khi mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 500 nghìn và 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, thương hiệu này tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, đưa giá giao dịch quay về mức 136,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), không thay đổi so với chốt phiên 1/8.

Dù liên tục điều chỉnh tăng, giảm trong phiên 3/8, nhưng giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ xu thế đi ngang. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán so với phiên cuối tuần trước.

Mức lỗ khi bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 3/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức lỗ khi bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 3/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, tính đến 15 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên sáng tại mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 137,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên cuối tuần trước.

Tính đến 15 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, đây vẫn là đơn vị neo giá vàng nhẫn thấp nhất trong phiên hôm nay, cách thương hiệu neo giá mua, bán cao nhất là Bảo Tín Minh Châu tới 11,3 triệu đồng/lượng

Ngược lại, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá bán vàng nhẫn “4 số 9”. Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 100 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua tăng 100 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua ở mức 136,1 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 140,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 3/8 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng tăng 0,2%, tiến lên ngưỡng 4.060,5 USD/oz

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến neo ở 10,54 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 9,54 triệu– 11,34 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách giữa giá vàng nhẫn đã về sát giá vàng thế giới

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