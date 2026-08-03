“Chủ tịch Kevin Warsh muốn giảm số cuộc họp lãi suất của Fed”

Tuần vừa rồi, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã đưa ra với các đồng nghiệp của ông ý tưởng giảm số cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) từ 8 lần xuống còn 6 lần mỗi năm.
Theo tờ báo Wall Street Journal, đề xuất này có thể dẫn tới thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của Fed, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về tác động đối với thị trường tài chính.
Hiện tại, FOMC - ủy ban bao gồm 12 thành viên, là bộ phận ra quyết sách trong Fed - họp tại trụ sở của Fed ở Washinton DC mỗi năm 8 lần để quyết định mức lãi suất. Ý tưởng giảm số cuộc họp được ông Warsh đưa ra như một chủ đề thảo luận, thay vì một đề xuất chính thức, theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Wall Street Journal.
Nguồn tin nói rằng tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần trước, các thành viên đã thảo luận về lợi ích tiềm năng của việc chỉ tổ chức 6 cuộc họp FOMC mỗi năm.
Ý tưởng này hé lộ phần nào hình ảnh Fed mà ông Warsh đang nỗ lực xây dựng: một cơ quan ít lên tiếng hơn và ít thu hút sự chú ý của thị trường hơn.
Trong hai cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của ông trên cương vị Chủ tịch, FOMC đã đưa ra các bản tuyên bố ngắn gọn hơn. Tại buổi họp báo sau cuộc họp FOMC tháng 7, ông Warsh cho biết ông dự định sẽ tiếp tục tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp trong năm nay. Tuy nhiên, ông chưa đề cập liệu thông lệ này có được duy trì sau đó hay không.
Việc cắt số lượng các cuộc họp cũng mang tinh thần tương tự: giảm bớt những dịp được lên lịch sẵn mà ở đó Fed giữ vị trí là tâm điểm của sự chú ý.
Theo giới chuyên gia, giảm số cuộc họp có thể giúp Fed tập trung hơn vào việc đưa ra các quyết định chính sách dài hạn thay vì bị cuốn vào các biến động ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, việc thay đổi lịch họp cũng đối mặt với một số thách thức.
Tháng 9 năm ngoái, Fed đã công bố lịch dự kiến cho các cuộc họp từ nay đến tháng 1/2028. Các sự kiện và cam kết khác đã được sắp xếp dựa trên lịch trình này. Một số hợp đồng trên thị trường lãi suất tương lai cũng đã được thiết lập dựa trên lịch họp đó.
Ngoài ra, theo luật hiện hành, FOMC phải họp ít nhất 4 lần mỗi năm. Lịch họp 8 lần mỗi năm đã được duy trì từ năm 1981. Luật cũng quy định Chủ tịch hoặc bất kỳ ba thành viên nào của ủy ban đều có thể triệu tập cuộc họp lãi suất.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Warsh đề xuất giảm tần suất họp chính sách tiền tệ. Trước đây, trong một cuộc đánh giá về thực tiễn minh bạch của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào năm 2014, ông đã khuyến nghị cơ quan này giảm số cuộc họp chính sách từ 12 xuống còn 8 lần mỗi năm, đưa BOE vào cùng nhịp với Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). BOE đã tiếp thu khuyến nghị này và chuyển sang lịch trình mới vào năm 2016.
Một trong những lý do chính mà ông Warsh đưa ra cho ý tưởng giảm số cuộc họp là quan điểm rằng các đánh giá về nền kinh tế thường không thay đổi nhiều trong vòng 4 tuần. Do đó, việc có ít cuộc họp hơn có thể giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian để suy ngẫm và đưa ra các quyết định chính sách tốt hơn.
Tuy nhiên, việc giảm số cuộc họp cũng có thể dẫn đến sự tập trung chú ý lớn hơn của thị trường vào từng cuộc họp, vì mỗi cuộc họp sẽ trở thành một sự kiện lớn hơn. Fed có thể tổ chức các cuộc họp qua video, nhưng những cuộc họp không theo lịch trình thường thu hút sự chú ý lớn vì thường báo hiệu một mức độ khẩn cấp đáng kể.
Sau khi nhậm chức Chủ tịch Fed, ông Warsh đã thành lập 5 nhóm công tác để nghiên cứu một loạt các vấn đề, bao gồm cả truyền thông. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về tần suất họp có nằm trong phạm vi làm việc của nhóm này hay không.
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