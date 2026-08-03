Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt hơn 6,1 triệu tỉ đồng sau 6 tháng

Sự gia tăng trong huy động vốn không chỉ dừng lại ở con số mà còn thể hiện qua những thay đổi tích cực trong cấu trúc vốn. Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% tổng huy động vốn, tăng 9,2% so với cuối năm trước. Điều này cho thấy sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng trung và dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư và phát triển.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng trưởng này. Thứ nhất, quy mô huy động vốn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng (6.151 nghìn tỷ đồng), cùng với xu hướng tăng trưởng tích cực trong những tháng gần đây: tháng 4/2026 tăng 1,3%; tháng 5/2026 tăng 1,57% và tháng 6/2026 tăng 2,84%. Kết quả này đã và đang tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, bộ phận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% trong tổng huy động vốn, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng cao hơn mức tăng huy động vốn chung trên địa bàn tăng 9,2% so với cuối năm 2025. Điều này có tác động tích cực đến quá trình khai thác và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng, bởi bộ phận tiền gửi này luôn ổn định và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn, giúp doanh nghiệp đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng.
Thứ ba, tăng trưởng kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với chính sách tiền tệ tín dụng hiệu quả và những điều chỉnh linh hoạt chính sách của Ngân hàng Nhà nước như: tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; điều chỉnh chỉ tiêu dư nợ bất động sản lĩnh vực cho vay nhà ở xã hội; cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất,…
Bên cạnh đó, sự phát triển dịch vụ tài khoản, với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại đã và đang tiếp tục là các yếu tố quan trọng trong hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng, giúp thực hiện tốt hoạt động ngân hàng, mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.
Sự phục hồi kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh cũng được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,55%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 967.525 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua của người dân đang dần hồi phục. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối 6/2026 đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2025.
Dư nợ tín dụng của TP. Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm 2025. Cơ cấu dư nợ tiếp tục phản ánh sự chủ đạo của đồng Việt Nam, trong đó dư nợ bằng VNĐ chiếm 95% và dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 5%.
Đặc biệt, dòng vốn tín dụng đã được định hướng rõ ràng để hỗ trợ các ngành sản xuất ưu tiên. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp, xuất khẩu, và công nghiệp hỗ trợ đều đạt những con số ấn tượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Việc huy động vốn mạnh mẽ tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai không chỉ là một thành tựu kinh tế mà còn là động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển bền vững của khu vực. Với sự hỗ trợ từ các chính sách tiền tệ và tín dụng hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng, nền kinh tế khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn.
Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng tác động mạnh đến thị trường ngoại hối, việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng tăng quyền chủ động cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thu thập, tổng hợp và khai thác dữ liệu về ngoại hối, cán cân thanh toán và trạng thái đầu tư quốc tế là cần thiết..
Trong phiên 3.8, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán cao kỷ lục 190,9 triệu đồng vào đầu tháng 3, người mua thiệt khoảng 53,4 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 52 triệu – 56 triệu đồng/lượng…
Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới gia tăng mạnh, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được trình Quốc hội với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường phân cấp. Trong đó, đề xuất xác thực định danh điện tử một lần được xem là giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý…
Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, Vietnam Insurance Summit 2026 trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để cùng bàn về cách ngành bảo hiểm thích ứng với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới.
Từ vị trí là một trong những đồng tiền yếu nhất châu Á, đồng won Hàn Quốc đã có một cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trong tháng 7 vừa qua, trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...