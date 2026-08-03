Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt hơn 6,1 triệu tỉ đồng sau 6 tháng

Trong bối cảnh kinh tế đang dần phục hồi sau những biến động toàn cầu, việc huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã đạt hơn 6,1 triệu tỉ đồng sau 6 tháng, tăng 7,1% so với cuối năm 2025…

Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt hơn 6.100 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng - Ảnh minh họa: Minh Hà.

Sự gia tăng trong huy động vốn không chỉ dừng lại ở con số mà còn thể hiện qua những thay đổi tích cực trong cấu trúc vốn. Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% tổng huy động vốn, tăng 9,2% so với cuối năm trước. Điều này cho thấy sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng trung và dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư và phát triển.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng trưởng này. Thứ nhất, quy mô huy động vốn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng (6.151 nghìn tỷ đồng), cùng với xu hướng tăng trưởng tích cực trong những tháng gần đây: tháng 4/2026 tăng 1,3%; tháng 5/2026 tăng 1,57% và tháng 6/2026 tăng 2,84%. Kết quả này đã và đang tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, bộ phận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% trong tổng huy động vốn, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng cao hơn mức tăng huy động vốn chung trên địa bàn tăng 9,2% so với cuối năm 2025. Điều này có tác động tích cực đến quá trình khai thác và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng, bởi bộ phận tiền gửi này luôn ổn định và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn, giúp doanh nghiệp đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng.

Thứ ba, tăng trưởng kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với chính sách tiền tệ tín dụng hiệu quả và những điều chỉnh linh hoạt chính sách của Ngân hàng Nhà nước như: tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; điều chỉnh chỉ tiêu dư nợ bất động sản lĩnh vực cho vay nhà ở xã hội; cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất,…

Bên cạnh đó, sự phát triển dịch vụ tài khoản, với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại đã và đang tiếp tục là các yếu tố quan trọng trong hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng, giúp thực hiện tốt hoạt động ngân hàng, mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.

Sự phục hồi kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh cũng được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,55%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 967.525 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua của người dân đang dần hồi phục. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối 6/2026 đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2025.

Dư nợ tín dụng của TP. Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm 2025. Cơ cấu dư nợ tiếp tục phản ánh sự chủ đạo của đồng Việt Nam, trong đó dư nợ bằng VNĐ chiếm 95% và dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 5%.

Đặc biệt, dòng vốn tín dụng đã được định hướng rõ ràng để hỗ trợ các ngành sản xuất ưu tiên. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp, xuất khẩu, và công nghiệp hỗ trợ đều đạt những con số ấn tượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việc huy động vốn mạnh mẽ tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai không chỉ là một thành tựu kinh tế mà còn là động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển bền vững của khu vực. Với sự hỗ trợ từ các chính sách tiền tệ và tín dụng hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng, nền kinh tế khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn.