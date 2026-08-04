Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra tình trạng lợi dụng cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị việc áp dụng cơ chế đặc thù cho các dự án phục vụ APEC 2027 phải đúng đối tượng, đúng mục đích, được kiểm soát chặt chẽ, không để lợi dụng chính sách hoặc làm thất thoát tài sản nhà nước...

Quang cảnh Phiên họp tại Tổ 2. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chiều 3/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc lựa chọn Phú Quốc là địa điểm tổ chức APEC 2027 không chỉ phục vụ một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn tạo cơ hội đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng mặc dù Phú Quốc đã có sân bay quốc tế, song hạ tầng hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức một hội nghị quốc tế quy mô lớn. Vì vậy, việc mở rộng sân bay, bổ sung đường cất hạ cánh và triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ban đầu Chính phủ dự kiến xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều nội dung vượt thẩm quyền, cần Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện.

"Việc gì có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và thực sự cần thiết thì chúng ta ủng hộ mạnh mẽ; việc gì có rủi ro thì phải thiết kế cơ chế kiểm soát; việc gì chưa đủ cơ sở thì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo nghị quyết cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ, các bộ, ngành với tỉnh An Giang trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cũng cần tăng cường giám sát việc triển khai cơ chế đặc thù.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ từng công trình, dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, không để phát sinh tình trạng lợi dụng việc chuẩn bị APEC để triển khai các dự án không thực sự cần thiết hoặc không đúng mục tiêu.

"Việc áp dụng cơ chế đặc thù phải đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng mục đích và được kiểm soát chặt chẽ; không được thực hiện tùy tiện, không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng công trình, quy trình thi công và các yêu cầu trong quản lý tài sản, ngân sách nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với các dự án chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục xây dựng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ cơ chế thay thế nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng và an toàn công trình; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định về điều chỉnh quy hoạch, trách nhiệm thẩm định, nghiệm thu, quản lý rủi ro cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đối với các công trình đặc thù.

Một nội dung khác được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là cơ chế sử dụng quỹ đất để thanh toán cho các dự án BT. Khẳng định đây là chính sách cần được nghiên cứu để hoàn thiện trong luật và có thể áp dụng thống nhất đối với các địa phương có đủ điều kiện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc xác định giá đất, giá trị công trình phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm không để thất thoát tài sản nhà nước.