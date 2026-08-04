Giá vàng giằng co vì những tín hiệu trái chiều, SPDR Gold Trust bán ròng

Có nhiều yếu tố khiến nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý dè dặt khi bước vào tuần giao dịch mới...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/8) và kết thúc phiên trong trạng thái tăng nhẹ trên ngưỡng 4.050 USD/oz, khi những tín hiệu không đồng nhất giữa Mỹ và Iran về đàm phán hòa bình là một trong những lý do khiến nhà đầu tư thận trọng. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục xu thế bán ròng của tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.056,5 USD/oz, tăng 12,8 USD/oz so với chốt tuần trước, tương đương tăng 0,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58,31 USD/oz, tăng 0,87 USD/oz, tương đương tăng 0,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 0,4%, chốt phiên ở mức 4.090,5 USD/oz.

Trong phiên, giá vàng giao ngay không thể hiện rõ xu hướng, có lúc giảm dưới 4.020 USD/oz, có lúc tăng vượt 4.080 USD/oz.

Tình hình chiến tranh ở Vùng Vịnh còn khó đoán định, mối lo lạm phát cao chưa lắng xuống, và tâm lý thận trọng trước thềm loạt báo cáo việc làm Mỹ trong tuần này là những yếu tố khiến nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý dè dặt khi bước vào tuần giao dịch mới.

Giá dầu thô giảm mạnh trong phiên đầu tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong ngày thứ Hai. Trước đó, vào cuối tuần, ông Trump cho biết đã hủy một kế hoạch tấn công Iran để mở đường cho đàm phán.

Tuy nhiên, phía Iran vào ngày thứ Hai nói rằng hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ và họ cũng không có kế hoạch gặp Mỹ.

Dù giá dầu thô giảm 5% phiên này, thị trường cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ không sớm kết thúc và tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải tỏa. Thực tế này đặt ra rủi ro lạm phát toàn cầu duy trì ở mức cao do giá xăng dầu cao, đặt ra sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương, đồng nghĩa một môi trường bất lợi cho kim loại quý.

Dù giảm mạnh trong phiên này, giá dầu đã tăng hơn 20% trong tháng 7 vừa qua, khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đổ vỡ.

Hôm thứ Sáu, ba quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nói rằng việc trì hoãn tăng lãi suất có thể dẫn tới việc lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu 2% của Fed. Ba vị này đều là những người đã bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 7, thay vào đó bỏ phiếu cho một động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Trong đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nói Fed cần sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không dịu đi.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng lạm phát cao kéo dài có thể dẫn tới việc vàng phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu. Ngoài ra, một vài dấu hiệu suy yếu gần đây của kinh tế Mỹ đang đặt ra rủi ro đình lạm - một môi trường có thể thúc đẩy vai trò kênh đầu tư an toàn giữa bất ổn kinh tế của vàng.

“Giá vàng đã giằng co trong một phạm vi hẹp, khoảng từ 4.000 USD/oz đến 4.200 USD/oz, trong suốt hơn 1 tháng qua. Hỗ trợ cho giá vàng là việc thị trường có thể kỳ vọng về một đợt leo thang mới của lạm phát, nhất là khi số liệu lạm phát của Mỹ tháng 7 có khả năng cao sẽ đảo ngược phần lớn sự suy giảm trong tháng 6”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.

Đồng USD hồi giá nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức hơn 99,9 điểm, từ mức 99,8 điểm đóng cửa tuần trước.

Trong một động thái cho thấy tâm lý còn thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm mức nắm giữ còn 1.005,9 tấn vàng.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu tới nay, quỹ này đã bán ròng 95 tấn vàng, tương đương gần 9% khối lượng nắm giữ. Tuần trước, quỹ bán ròng khoảng 2 tấn vàng.

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ hướng tới một loạt báo cáo việc làm Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 7 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ. Những số liệu này sẽ tác động tới triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá vàng.

Đầu giờ sáng nay (4/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á ít biến động so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,07%, giao dịch ở mức 4.054 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng gần 0,1%, đạt 58,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.070 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.