Dư nợ tín dụng tăng hơn 8,3%, vượt ngưỡng 20 triệu tỷ đồng
LLan Anh
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Tín dụng toàn nền kinh tế vượt 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm trước, tập trung vào sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Trước áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao, chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, phối hợp với tài khóa để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm…
“Tính đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt mốc
20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm trước. Dòng vốn tín dụng tiếp
tục được định hướng chủ yếu vào khu vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu
tiên, đóng vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 do Văn phòng Chính
phủ tổ chức chiều ngày 3/8.
Theo ông Phạm Thanh
Hà, với định hướng dòng vốn tiếp tục tập trung vào các lĩnh
vực ưu tiên và các dự án có tính lan tỏa,Ngân hàng
Nhà nướcđã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường cấp vốn
cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có 18 dự án quy mô lớn, qua đó thúc
đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương.
Đáng chú ý, việc nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và
dài hạn lên 30–40% được kỳ vọng tạo thêm dư địa cấp vốn cho các dự án dài hạn.
Một số lĩnh vực như nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất
tiếp tục được ưu tiên khi không bị tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng, qua
đó hỗ trợ cả mục tiêu an sinh lẫn tăng trưởng, Phó Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.
Bên cạnh đó, phối hợp chính sách tiền tệ – tài khóa tiếp tục
được siết chặt, tạo dư địa hỗ trợ dòng vốn cho nền kinh tế.
Việc điều chỉnh tỷ
lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50%,
áp dụng trong giai đoạn từ 1/8/2026 đến 31/7/2028 kỳ vọng sẽ bổ sung
nguồn lực cho hệ thống ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng. Song song, các ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký triển khai
gói tín dụng ưu đãi quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng, hướng tới doanh nghiệp nhỏ
và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên.
Đánh giá về bức tranh kinh tế vĩ mô, đại diện
Ngân hàng Nhà nước cho rằng lạm
phát cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát với CPI 7 tháng tăng 4,39%. Tuy nhiên, áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong cả năm
đang đặt ra yêu cầu điều hành quyết liệt và linh hoạt hơn.
Trước yêu cầu đó, chính sách tiền tệ vẫn được Ngân hàng Nhà nước triển khai theo hướng linh hoạt, sử dụng đồng bộ các
công cụ nhằm vừa đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.
Về thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết chủ động
thông qua các nghiệp vụ thị trường mở và các kênh hỗ trợ vốn với kỳ hạn, khối
lượng linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường. Nhờ đó, thị trường liên ngân
hàng duy trì trạng thái ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các tổ chức
tín dụng.
“Trong những thời điểm áp lực gia tăng, cơ quan điều
hành cũng thực hiện các giao dịch hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam nhằm hỗ
trợ thanh khoản cho hệ thống”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
"So với nhiều đồng tiền trong khu vực, mức ổn định của đồng nội tệ góp phần giảm thiểu rủi ro lạm phát nhập khẩu do tỉ giá, đồng thời đảm bảo các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời"
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà
Cùng với đó, mặt bằng lãi suất điều hành được
giữ ổn định, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi
phí hợp lý. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất nhìn chung duy trì ở mức
phù hợp, phản ánh thanh khoản hệ thống ở trạng thái tích cực.
Song song, tỷ giá tiếp tục được điều hành linh
hoạt theo tín hiệu cung – cầu ngoại tệ và các biến động bên ngoài. Nhờ sự phối
hợp đồng bộ giữa các công cụ chính sách, thị trường ngoại hối vận hành thông
suốt, tỷ giá cơ bản ổn định so với cuối năm 2025, thậm chí đồng Việt Nam có xu
hướng tăng giá nhẹ.
Trong năm tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước nhận định bối cảnh
quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt đối với các nền kinh tế có
độ mở lớn như Việt Nam. Do đó, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục theo hướng chủ
động, linh hoạt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác nhằm
kiểm soát lạm phát, ổn định hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
Ngoài các giải pháp điều hành ngắn hạn, Ngân hàng Nhà nước cũng
đang trình cấp có thẩm quyền dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ
chức tín dụng. Việc
hoàn thiện khung khổ pháp lý được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông
dòng vốn và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.
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