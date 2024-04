Điện gió Quảng Bình "tụt dốc"

Theo Báo cáo số 91/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình, GRDP quý I/2024 của tỉnh này tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 của Quảng Bình duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Một số ngành và sản phẩm gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, đến nay đã có tín hiệu khởi sắc và trưởng trưởng trở lại như chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, sản xuất trang phục.

THU NGÂN SÁCH ĐẠT HƠN 1.340 TỶ ĐỒNG

Ước tính giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp quý I của tỉnh này (theo giá 2010) ước tăng 6,7% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong quý I có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Thủy hải sản chế biến các loại đạt 6,3 nghìn tấn, tằng 23,4%, tinh bột sản đạt 6,1 nghìn tấn, tăng 93,9%; bia đóng chai đạt 592.000 lít, tăng 52,6%.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, tại Quảng Bình vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng lớn để sản xuất, như chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, khai khoáng, thuốc tân dược.

Điện gió đạt sản lượng thấp so với cùng kỳ đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của ngành công nghiệp tỉnh này trong quý I. Cụ thể, sản lượng điện gió chỉ đạt 118 triệu Kwh, giảm 28,9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các sản phẩm như sản lượng quặng titan đạt 9,2 nghìn tấn, giảm gần 18%; đá xây dựng đạt hơn 717.000m3 giảm 4,5% so với cùng kỳ...

Đối với các ngành dịch vụ của Quảng Bình trong quý I/2024, về thương mại thì doanh thu tổng mức bán lẻ đạt hơn 12.700 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Về du lịch, tổng lượt khách đến Quảng Bình đạt 960.000 lượt khách, tăng hơn 48% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động vận tải và các loại hình dịch vụ khác, trong quý I, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát của Quảng Bình ước đạt 1.460 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Trong quý I, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Bình ước đạt hơn 1.340 tỷ đồng, đạt khoảng 22% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trên địa bàn hết quý I là gần 3.380 tỷ đồng, đạt khoảng 24% dự toán Trung ương và địa phương giao.

Về đầu tư xây dựng, từ đầu năm đến nay tỉnh Quảng Bình đã khởi công xây dựng nhiều dự án động lực, như Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình, Dự án Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới. Đối với giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tính đến hết tháng 2 tỉnh này thực hiện hơn 500 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng ký, đạt 11,3% so với kế hoạch giao, tỷ lệ này vẫn chậm so với kế hoạch.

Trong quý I, tỉnh Quảng Bình có 131 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 940 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Nhưng tỉnh này cũng có tới 194 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 11 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, 90 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trên địa bàn Quảng Bình hiện có hơn 8.600 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 114.000 tỷ đồng.

TẬP TRUNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ngày 4/4/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp này, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Nhà ga hành khánh T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không Đồng Hới trong quý II.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng hạng mục tuyến nước ngọt thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; tích cực phối hợp trong giải phóng mặt bằng các dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Cải tạo đường sắt khu vực Đèo Khe Nét....; hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2.