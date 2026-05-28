Điện lạnh Hòa Phát tham gia triển lãm quốc tế ngành sữa và đồ uống hiện đại

Từ ngày 28 đến 31/05/2026, Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tham gia chuỗi triển lãm quốc tế ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại tại Hà Nội với vai trò đơn vị hỗ trợ thiết bị bảo quản lạnh cho các doanh nghiệp trưng bày, đồng thời giới thiệu các dòng tủ đông, tủ mát thương mại.

Chuỗi sự kiện gồm ba triển lãm diễn ra đồng thời tại Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, gồm Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 (Vietnam Dairy 2026), Triển lãm Kem Việt Nam (Vietnam Ice Cream Expo) và Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại (Vietnam Milk Tea and Beverage Innovation Expo). Đây là sự kiện chuyên ngành quy mô quốc tế, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các ngành hàng đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.

Sữa, kem và đồ uống là những mặt hàng có yêu cầu khắt khe về nhiệt độ lưu trữ, điều kiện trưng bày và kiểm soát chất lượng. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm đòi hỏi thiết bị bảo quản đạt tiêu chuẩn cao để giữ ổn định chất lượng và tối ưu trải nghiệm cho khách tham quan.

Tại chuỗi triển lãm năm nay, Điện lạnh Hòa Phát phối hợp với ban tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ tủ đông, tủ mát phục vụ trưng bày tại các gian hàng. Hoạt động này giúp doanh nghiệp tối ưu công tác chuẩn bị, giảm áp lực chi phí logistics và vận hành trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Doanh nghiệp có nhu cầu sở hữu thiết bị sau triển lãm được áp dụng chính sách giảm giá cùng các chương trình khuyến mại riêng từ Hòa Phát. Đây cũng là một phần trong định hướng đồng hành dài hạn của Điện lạnh Hòa Phát với doanh nghiệp ngành thực phẩm và sữa, không dừng lại ở vai trò tài trợ thiết bị cho một sự kiện đơn lẻ.

Các dòng tủ đông, tủ mát Hòa Phát được thiết kế nhằm bảo quản hiệu quả và tối ưu khả năng trưng bày sản phẩm, phù hợp cho nhu cầu bảo quản thực phẩm, sữa, kem, nguyên liệu và sản phẩm cần kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

Các sản phẩm giới thiệu tại triển lãm gồm tủ đông với khả năng đông sâu ổn định tới -30°C, tiết kiệm điện năng, và tủ mát sử dụng mặt kính Low-E kèm khí Argon nhằm hạn chế đọng sương, tối ưu khả năng trưng bày. Đây là những dòng thiết bị thường dùng trong các mô hình kinh doanh thực phẩm và đồ uống cần kiểm soát nhiệt độ liên tục.

Thành lập năm 2001, Điện lạnh Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phát triển các sản phẩm điện lạnh dân dụng và thương mại. Với hệ thống nhà máy hiện đại, dây chuyền công nghệ tiên tiến cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, công ty liên tục đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế.

Điện lạnh Hòa Phát hướng tới vai trò đối tác cung cấp thiết bị và giải pháp bảo quản lạnh theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như hệ thống phân phối, bán lẻ, nhà hàng và cửa hàng thực phẩm.

Tại triển lãm, Điện lạnh Hòa Phát giới thiệu các dòng sản phẩm và giải pháp điện lạnh thương mại tại gian hàng số 125–129 và 138–142. Khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp các giải pháp tủ đông, tủ mát phục vụ ngành sữa, thực phẩm và đồ uống; được đội ngũ chuyên gia Hòa Phát tư vấn giải pháp bảo quản phù hợp với từng mô hình kinh doanh, từ siêu thị, cửa hàng thực phẩm đến hệ thống phân phối; đồng thời tham gia các hoạt động check-in nhận quà, minigame tương tác và trải nghiệm không gian "Chill cùng Điện lạnh Hòa Phát" ngay tại gian hàng.