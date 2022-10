Diễn tập phòng thủ không gian mạng DF Cyber Defense 2022 cho các tổ chức tài chính, ngân hàng

Ngày 11/10 tới, sự kiện Smart Banking 2022 sẽ diễn ra dưới sự bảo trợ của Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong khuôn khổ sự kiện Smart Banking 2022, diễn tập phòng thủ chủ động (DF Cyber Defense 2022) được đánh giá là một trong những sự kiện được mong chờ nhất về ngân hàng số tại Việt Nam.

Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2022 được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp, trau dồi kỹ năng, giảm thiểu thời gian xử lý và phản ứng với các cuộc tấn công được trang bị kỹ thuật, chiến thuật mới; nâng cao năng lực về an toàn, an ninh mạng của đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.

"Sức nóng của DF Cyber Defense 2022 có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, khi đã có tới hơn 50 tổ chức ngân hàng, tài chính lớn và quy tụ khoảng 200 chuyên gia an toàn, an ninh mạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đăng ký tham gia".

Sự trở lại của DF Cyber Defense lần này được tổ chức bởi Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn thông tin và Tập đoàn IEC.

Đại diện NCSC cho biết, bất kỳ hệ thống thông tin nào cũng có thể tồn tại những điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; đây chính là "miếng mồi ngon" cho các đối tượng tấn công mạng. Đặc biệt, với lượng dữ liệu khổng lồ cùng hệ thống quản lý thông tin phức tạp thì việc đảm bảo an toàn thông tin sao cho tương xứng với tốc độ phát triển đang là một bài toán lớn đối với ngành tài chính – ngân hàng. Khi chủ động bước vào giai đoạn chuyển đổi số, việc đánh giá và khắc phục trước các nguy cơ tiềm ẩn sẽ giảm thiểu tối đa các thiệt hại khi bị tấn công mạng. Đây chính là lý do DF Cyber Defense được tổ chức hằng năm.

Hơn 200 chuyên gia tác chiến không gian mạng sẽ cùng tham gia vào một tình huống giả định được xây dựng như một mô hình hệ thống thông tin thu nhỏ của một tổ chức, doanh nghiệp. Các đội tham gia diễn tập thực chiến sẽ nhận được một tệp tin logs của hệ thống máy chủ email và phải thực hiện tấn công vào bên trong hệ thống thông tin của tổ chức để tìm ra các điểm yếu bảo mật đang tồn tại trong hệ thống.

Đến với DF Cyber Defense 2022, bên cạnh cơ hội trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ 50 tổ chức ngân hàng, tài chính uy tín tại Việt Nam, các đội tham gia diễn tập còn cơ hội nhận được những phần thưởng lớn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.