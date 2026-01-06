Đề xuất quy định về khu vực để xe điện và trạm sạc tại chung cư

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành sửa đổi 01:2025 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong đó có các đề xuất về khu vực để xe điện và trạm sạc…

Theo Bộ Xây dựng, kể từ khi được ban hành, QCVN 04:2021/BXD đã góp phần nâng cao mức độ an toàn cho các công trình nhà ở, đặc biệt là nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi sang năng lượng xanh diễn ra mạnh mẽ, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng điện tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ôtô, trong đó có 200.000 ôtô điện; cùng với 70 triệu xe máy, bao gồm gần 3 triệu xe máy điện… chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn. Trước thực tế này, nhu cầu bố trí chỗ đỗ xe dành cho xe điện, đặc biệt tại các khu chung cư, ngày càng trở nên bức thiết.

Cùng với đó, yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ xe điện cũng được đặt ra, nhất là hệ thống trạm sạc. Song, việc phát triển trạm sạc tại khu chung cư cần được quy định bằng những tiêu chí kỹ thuật rõ ràng, chặt chẽ, nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và người sử dụng.

KHU VỰC ĐỂ XE ĐIỆN PHẢI NẰM TRONG PHẦN DIỆN TÍCH DỰ ÁN

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất bố trí khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ở ngoài trời, hoặc trên mặt đất thì bố trí tại chỗ để xe trong nhà chung cư. Ngoài ra, phải bố trí khu vực để xe điện gần lối ra vào, gần đường dốc. Trường hợp bố trí tại tầng hầm thì cần thuận lợi cho việc thông gió và tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Bên cạnh đó, cần tách biệt khu vực để xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong; tách biệt khu vực để xe ôtô điện và khu vực để xe hai bánh điện (xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện); duy trì khoảng ngăn cách tối thiểu 2m giữa các khu vực để xe, trường hợp không đảm bảo khoảng cách trên, phải sử dụng tường, hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m.

Diện tích khu vực để xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của nhà chung cư. Giao thông và tiếp cận trong khu vực để xe điện phải thuận tiện, không gây cản trở đối với phương tiện và người đi bộ.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu vực để xe điện tuân thủ QCVN 06:2022/BXD, QCVN 10:2025/BCA cùng những quy định như sau: phải lắp đặt hệ thống camera giám sát phát hiện cháy sớm thông qua nhận diện nhiệt độ, khói và lửa từ hình ảnh; có phương án xử lý sự cố cháy nổ phù hợp với tính chất cháy nổ của xe điện; hệ thống thông gió thoát khói đảm bảo duy trì chiều cao biên dưới của lớp khói không thấp hơn quy định tại Phụ lục D của QCVN 06:2022/BXD; hệ thống điện cho khu vực để xe điện đảm bảo đủ công suất hoạt động cho các phụ tải.

Hệ thống chiếu sáng trong khu vực để xe điện phải đủ độ sáng và phân bổ đồng đều chống chói. Trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn đồng bộ; lắp đặt đầy đủ biển báo loại phương tiện được phép được đỗ, vạch kẻ sơn, bảng quy định và các cảnh báo an toàn trực quan.

CHỈ BỐ TRÍ KHU VỰC SẠC TẠI NƠI THUẬN LỢI CHO VIỆC THÔNG GIÓ

Đối với khu vực sạc xe điện, Bộ Xây dựng đề xuất khu vực này cũng phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ở ngoài trời hoặc trên mặt đất, thì bố trí tại chỗ để xe trong nhà chung cư. Chỉ được phép bố trí khu vực sạc xe điện tại tầng hầm 1, hoặc tầng nửa hầm - nơi thuận lợi cho việc thông gió và tiếp cận của lực lượng chữa cháy. Trường hợp bố trí ở các tầng hầm sâu hơn phải bổ sung giải pháp về công nghệ và kỹ thuật phù hợp được cơ quan chức năng chấp thuận; phải bố trí khu vực sạc xe điện gần lối ra vào, gần đường dốc, không cản trở đường thoát nạn, đường giao thông dành cho xe chữa cháy tiếp cận.

Tách biệt khu vực sạc xe ôtô điện và khu vực sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện; duy trì khoảng ngăn cách tối thiểu 2m giữa các khu vực sạc xe điện, trường hợp không đảm bảo khoảng cách trên, thì phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m.

Riêng công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu vực sạc xe điện trong nhà, khu vực sạc phải được bố trí thành khoang cháy riêng; phải được giám sát liên tục và phải có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Trong đó, tại khu vực sạc xe ôtô điện, bố trí không quá 20 chỗ sạc; diện tích cho phép của một khoang cháy không lớn hơn 1.500m2 nếu bố trí ở các tầng trên mặt đất, hoặc không lớn hơn 1.000m2 nếu bố trí trong tầng hầm; khoang cháy phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy loại 1, khoảng trống, hoặc các giải pháp kỹ thuật theo quy định.

Tương tự, khu vực sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện bố trí không quá 150 chỗ sạc; diện tích cho phép của một khoang cháy không lớn hơn 500m2 nếu bố trí ở các tầng trên mặt đất, hoặc không lớn hơn 300m2 nếu bố trí trong tầng hầm; các khoang cháy phải được ngăn cách bằng tường và sàn ngăn cháy loại 1, có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài nhà và có hệ thống thông gió độc lập.

Về phòng cháy chữa cháy đối với khu vực sạc xe điện ngoài nhà, yêu cầu khoảng cách từ khu vực sạc xe điện đến nhà, công trình hoặc kết cấu lân cận tuân thủ về khoảng cách phòng cháy chống cháy nhưng không nhỏ hơn 3m. Cho phép giảm khoảng cách này nhưng không nhỏ hơn 1m nếu có tường, hoặc vách ngăn đặc làm bằng vật liệu không cháy có chiều cao tối thiểu 2m. Đồng thời, phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy và bảo đảm cung cấp nước chữa cháy cho khu vực sạc xe điện theo quy định.