Thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất, đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước với diện tích và quy mô dân số lớn hơn. Sự thay đổi này không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc điều chỉnh và mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa xem xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13/4/2026 của UBND thành phố về quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội từ các chủ trương và định hướng của Trung ương.

ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG RANH GIỚI

Việc rà soát và điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là một động thái hành chính mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính cho sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đà Nẵng đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế quốc gia và quốc tế.

Trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương và từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ phát triển kinh tế thành phố; việc rà soát điều chỉnh, mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng trên phạm vi thành phố Đà Nẵng mới nhằm nhanh chóng đưa vào hoạt động của Khu thương mại tự do có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp bách.

Do đó, Đà Nẵng xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định trình tự, thủ tục mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai ngay Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trên thực tế, việc mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà còn phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Nghị quyết của HĐND thành phố về việc điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do đã được xây dựng với một khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiệu quả. Điều này không chỉ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai các dự án mà còn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Một trong những điểm nhấn quan trọng của kế hoạch này là việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đà Nẵng đã xác định rõ các nhiệm vụ then chốt như hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đầu tư chiến lược và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng tại các khu vực thuận lợi. Điều này không chỉ tạo ra quỹ đất sạch mà còn thiết lập nền tảng quản lý thông minh, phát triển hệ sinh thái kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh buổi khởi dông-khởi động vị trí số 5, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Đây là một cơ hội lớn để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực.

Các thành viên Ban Đô thị, HĐND thành phố cơ bản thống nhất nội dung Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13/4/2026 của UBND thành phố quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nội dung trong tờ trình trên cơ sở góp ý của Ban đô thị và các ban của HĐND thành phố về phạm vi, nội dung mở rộng, điều chỉnh các vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Việc sớm ban hành nghị quyết quy định trình tự, thủ tục mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ tạo cơ hội thu hút nhà đầu tư chiến lược; triển khai cơ chế Khu thương mại tự do cũng như triển khai đồng bộ, kịp thời với hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tạo được đòn bẩy, động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Có thể khẳng định rằng việc mở rộng và điều chỉnh Khu thương mại tự do Đà Nẵng là một bước đi chiến lược, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Đây không chỉ là một cơ hội để Đà Nẵng phát triển mà còn là một thách thức đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Với những bước đi đúng đắn và quyết liệt, Đà Nẵng chắc chắn sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực.