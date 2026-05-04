Thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất, đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước với diện tích và quy mô dân số lớn hơn. Sự thay đổi này không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc điều chỉnh và mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng...
Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa
xem xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13/4/2026 của UBND thành phố về quy định
trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh ranh giới
Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là một bước đi chiến
lược nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời tận dụng tối
đa các cơ hội từ các chủ trương và định hướng của Trung ương.
ĐIỀU CHỈNH,
MỞ RỘNG RANH GIỚI
Việc rà soát và điều chỉnh
ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là một động thái
hành chính mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Khu thương mại tự do được kỳ
vọng sẽ trở thành động lực chính cho sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, tạo ra
một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển
của các ngành công nghiệp mũi nhọn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh
Đà Nẵng đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế quốc gia và
quốc tế.
Trên
cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương và từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm
vụ phát triển kinh tế thành phố; việc rà soát điều chỉnh, mở rộng Khu thương
mại tự do Đà Nẵng trên phạm vi thành phố Đà Nẵng mới nhằm nhanh chóng đưa vào
hoạt động của Khu thương mại tự do có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp bách.
Do
đó, Đà Nẵng xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định trình tự, thủ tục
mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhằm đảm bảo cơ sở
pháp lý triển khai ngay Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Trên
thực tế, việc mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế mà còn phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Nghị quyết của HĐND thành phố về
việc điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do đã được xây dựng với một khung
pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiệu quả. Điều này không chỉ tạo ra cơ sở pháp lý
vững chắc cho việc triển khai các dự án mà còn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp
và thống nhất trong hệ thống pháp luật.
THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
Một trong những điểm nhấn
quan trọng của kế hoạch này là việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đà Nẵng
đã xác định rõ các nhiệm vụ then chốt như hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng
cơ sở dữ liệu nhà đầu tư chiến lược và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng tại các khu vực
thuận lợi. Điều này không chỉ tạo ra quỹ đất sạch mà còn thiết lập nền tảng
quản lý thông minh, phát triển hệ sinh thái kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Việc triển khai đồng bộ các
nhiệm vụ này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh
nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Khu thương mại tự do và
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ
cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Đây là một cơ hội lớn để Đà Nẵng khẳng
định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực.
Các thành viên Ban Đô thị, HĐND thành phố cơ bản thống
nhất nội dung Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13/4/2026 của UBND thành phố quy
định trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh
ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nội dung trong
tờ trình trên cơ sở góp ý của Ban đô thị và các ban của HĐND thành phố về phạm
vi, nội dung mở rộng, điều chỉnh các vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Việc
sớm ban hành nghị quyết quy định trình tự, thủ tục mở rộng, điều chỉnh ranh
giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ tạo cơ hội thu hút nhà đầu tư chiến lược;
triển khai cơ chế Khu thương mại tự do cũng như triển khai đồng bộ, kịp thời
với hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tạo được
đòn bẩy, động lực tăng trưởng mới cho thành phố.
Có
thể khẳng định rằng việc mở rộng và điều chỉnh Khu thương mại tự do Đà Nẵng là
một bước đi chiến lược, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế của
thành phố. Đây không chỉ là một cơ hội để Đà Nẵng phát triển mà còn là một
thách thức đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và
nhân dân thành phố. Với những bước đi đúng đắn và quyết liệt, Đà Nẵng chắc chắn
sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và trong khu
vực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: