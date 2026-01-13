Điều chỉnh phụ cấp chức vụ một số vị trí lãnh đạo

Chính phủ điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số chức danh thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố; lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ...

Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2026. Chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2026.

Nghị định 07 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204, Nghị định số 14, Nghị định số 17 và Nghị định số 117.

Cụ thể, bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại xã, phường, đặc khu trực thuộc TP. Hà Nội, TP.HCM áp dụng hệ số 0,70; với xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại hệ số 0,60.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại xã, phường, đặc khu trực thuộc TP. Hà Nội, TP.HCM áp dụng hệ số 0,60; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương hệ số 0,35; Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương hệ số 0,20. Cùng chức danh lãnh đạo này tại các xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại, áp dụng hệ số lần lượt là 0,50, 0,25, 0,15.

Thông tư cũng sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ như sau:

Hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo của Cục thuộc Bộ.

Hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ.

Bãi bỏ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thông tư cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Theo đó, trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định, sau thời gian này hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới.

Trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định, thì thực hiện truy lĩnh.

Đối với chức danh lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, khi chưa có quyết định phân loại Cục thì áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ của Cục loại 2.

Trường hợp giữ chức danh lãnh đạo được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, thì tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp chưa được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ.