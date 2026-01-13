Điều chỉnh phụ cấp chức vụ một số vị trí lãnh đạo

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Nhật Dương
13/01/2026, 14:27
Chính phủ điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số chức danh thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố; lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ...
Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2026. Chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2026.
Nghị định 07 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204, Nghị định số 14, Nghị định số 17 và Nghị định số 117.
Cụ thể, bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại xã, phường, đặc khu trực thuộc TP. Hà Nội, TP.HCM áp dụng hệ số 0,70; với xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại hệ số 0,60.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại xã, phường, đặc khu trực thuộc TP. Hà Nội, TP.HCM áp dụng hệ số 0,60; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương hệ số 0,35; Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương hệ số 0,20. Cùng chức danh lãnh đạo này tại các xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại, áp dụng hệ số lần lượt là 0,50, 0,25, 0,15.
Thông tư cũng sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ như sau:
Bãi bỏ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Thông tư cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
Theo đó, trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định, sau thời gian này hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới.
Trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định, thì thực hiện truy lĩnh.
Đối với chức danh lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, khi chưa có quyết định phân loại Cục thì áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ của Cục loại 2.
Trường hợp giữ chức danh lãnh đạo được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, thì tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định này.
Trường hợp chưa được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ.
Sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941 là bước ngoặt chiến lược, khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tầm nhìn thiên tài của Người cùng bài học về “thế trận lòng dân” tại Cao Bằng là tiền đề then chốt để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…
Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm công tác y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội...
Ngày 13/1, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức báo động. Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội ghi nhận tại một số trạm quan trắc ở ngưỡng rất kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng...
Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong năm 2025 đều tăng gần 30%. Đáng chú ý, tại một số địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh chuyển nặng, nguy kịch, và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài...
Sau chuỗi bão lũ nghiêm trọng cuối năm 2025, Gia Lai đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả theo “Chiến dịch Quang Trung”, huy động tổng lực các cấp, ngành và lực lượng vũ trang để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân. Đến thời điểm này, hơn 96% số nhà xây mới đã hoàn thành, tỉnh phấn đấu dứt điểm trước Tết để bà con sớm an cư...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: