“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…

“Điều còn mãi” là chương trình hòa nhạc quốc gia do Báo VietNamNet tổ chức hàng năm vào ngày Quốc khánh. Chương trình năm nay mang ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi họp báo thông tin về chương trình, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi” 2025 không chỉ là hoạt động nghệ thuật thường niên, mà đã trở thành điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật quan trọng, có sức lan tỏa trong xã hội. Đây là năm đầu tiên, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Báo VietNamNet tổ chức “Điều còn mãi”. Trước đó, chương trình đã được duy trì liên tục 14 năm.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời cũng là dấu mốc 50 năm thống nhất đất nước, khiến mỗi tiết mục trong hòa nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời tri ân lịch sử, khẳng định sức sống bền vững của tinh thần dân tộc.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 diễn ra đúng dịp đại lễ A80, vì vậy Ban Tổ chức đặt ra yêu cầu chương trình phải thật đặc biệt và khác biệt, phải có dấu ấn riêng và mới mẻ. Do đó Ban Tổ chức đã đặt hàng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng xây dựng một chương trình phản ánh thành quả của 80 năm độc lập, trải dài trên mọi miền đất nước.

Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" 2024.

Theo Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, “Điều còn mãi” 2025 sẽ tôn vinh âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm - giao hưởng. Những ca khúc cách mạng, dân ca, nhạc đỏ, nhạc trữ tình vốn quen thuộc với khán giả được đưa lên sân khấu giao hưởng, tạo nên bản sắc khác biệt sẽ làm mới nhiều tác phẩm để phù hợp với không khí kỷ niệm trọng đại, chọn cách kể văn hoá dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử.

Thay vì diễn ra ở Nhà hát Lớn như thường lệ, hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Các tác phẩm về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Hồng Nhung, Tùng Dương, Lan Anh… mang lại chiều sâu cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương cho hay, đã 2 năm mới quay trở lại hát chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi”. “Năm nay rất đặc biệt vì đất nước mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tôi sẽ hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn,” anh nói.

“Là thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thời bình, dù không trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ hay những thăng trầm của lịch sử nhưng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và tiếp quản giá trị của các nghệ sĩ gạo cội đi trước đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như kết nối các nghệ sĩ của thời hiện tại”.

Để mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc... Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Các tác phẩm về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu.

“Năm nay, chúng tôi chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử. Trường ca Sông Lô sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hay Hướng về Hà Nội sẽ được thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại một cách nhìn mới mẻ về Thủ đô…” Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng nói.

Bên cạnh đó, toàn bộ các tác phẩm của "Điều còn mãi" được lựa chọn trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian. Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua.

Khán giả sẽ đi từ Bắc vào Nam qua các ca khúc: “Sông Lô”, “Hướng về Hà Nội”, “Bài ca Hà Nội”, “Gửi em chiếc nón bài thơ”, “Nha Trang mùa thu lại về”, “Gió lộng bốn phương”, “Sài Gòn đẹp lắm”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Một vòng Việt Nam”...

Chương trình còn mang đến những giai điệu mang đậm màu sắc dân tộc đến khán giả thông qua các tác phẩm: “Sông Đắk Krông mùa xuân về”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, dân ca Chăm Pa Thei Mai, dân ca và nhạc cung đình Huế…

Đặc biệt, chương trình hứa hẹn sẽ bùng nổ với giai điệu hào hùng của ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, như một giai điệu kết nối non sông và lan tỏa niềm vui độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất.