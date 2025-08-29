“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông
Tuệ Mỹ
29/08/2025, 18:09
Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…
“Điều còn mãi” là chương trình hòa nhạc quốc gia do Báo
VietNamNet tổ chức hàng năm vào ngày Quốc khánh. Chương trình năm nay mang ý
nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
Tại buổi họp báo thông tin về chương trình, Thứ trưởng Bộ
Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi”
2025 không chỉ là hoạt động nghệ thuật thường niên, mà đã trở thành điểm hẹn
văn hóa – nghệ thuật quan trọng, có sức lan tỏa trong xã hội. Đây là năm đầu
tiên, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Báo VietNamNet tổ chức “Điều còn mãi”. Trước
đó, chương trình đã được duy trì liên tục 14 năm.
Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, đồng thời cũng là dấu mốc 50 năm thống nhất đất nước, khiến mỗi tiết
mục trong hòa nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời tri ân lịch sử, khẳng
định sức sống bền vững của tinh thần dân tộc.
Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, hòa nhạc
quốc gia “Điều còn mãi” 2025 diễn ra đúng dịp đại lễ A80, vì vậy Ban Tổ chức đặt ra
yêu cầu chương trình phải thật đặc biệt và khác biệt, phải có dấu ấn riêng và mới
mẻ. Do đó Ban Tổ chức đã đặt hàng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng xây dựng một chương
trình phản ánh thành quả của 80 năm độc lập, trải dài trên mọi miền đất nước.
Theo Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, “Điều còn mãi” 2025 sẽ
tôn vinh âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm - giao hưởng. Những ca khúc
cách mạng, dân ca, nhạc đỏ, nhạc trữ tình vốn quen thuộc với khán giả được đưa
lên sân khấu giao hưởng, tạo nên bản sắc khác biệt sẽ làm mới nhiều tác phẩm để
phù hợp với không khí kỷ niệm trọng đại, chọn cách kể văn hoá dân tộc bằng ngôn
ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử.
Thay vì diễn ra ở Nhà hát Lớn như thường lệ, hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi”
2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Các tác phẩm về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được thể
hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Hồng Nhung, Tùng Dương, Lan Anh… mang lại
chiều sâu cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc.
Ca sĩ Tùng Dương cho hay, đã 2
năm mới quay trở lại hát chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi”. “Năm nay rất đặc
biệt vì đất nước mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và kỷ niệm
80 năm Quốc khánh 2/9. Tôi sẽ hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn
dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn,” anh nói.
“Là thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thời bình, dù không trải
qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ hay những thăng trầm của lịch sử nhưng tôi cảm
thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và tiếp quản giá trị của các nghệ sĩ gạo
cội đi trước đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như kết nối các nghệ sĩ
của thời hiện tại”.
Để mang tới màu sắc mới cho chương
trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca
sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương
Khánh Nhi, Phan Phúc... Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc có sự tham gia của
Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp
Olivier Ochanine.
“Năm nay, chúng tôi chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc
sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử. Trường
ca Sông Lô sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc,
do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hay Hướng về Hà Nội sẽ được
thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại một
cách nhìn mới mẻ về Thủ đô…” Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng nói.
Bên cạnh đó, toàn bộ các tác phẩm của "Điều còn
mãi" được lựa chọn trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian. Đó
là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải
phóng đã đi qua.
Khán giả sẽ đi từ Bắc vào Nam qua các ca khúc: “Sông Lô”,
“Hướng về Hà Nội”, “Bài ca Hà Nội”, “Gửi em chiếc nón bài thơ”, “Nha Trang mùa
thu lại về”, “Gió lộng bốn phương”, “Sài Gòn đẹp lắm”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”,
“Một vòng Việt Nam”...
Chương trình còn mang đến những giai điệu mang đậm màu sắc
dân tộc đến khán giả thông qua các tác phẩm: “Sông Đắk Krông mùa xuân về”, “Tiếng
hát giữa rừng Pác Bó”, dân ca Chăm Pa Thei Mai, dân ca và nhạc cung đình Huế…
Đặc biệt, chương trình hứa hẹn sẽ bùng nổ với giai điệu hào
hùng của ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, như một giai điệu kết nối non sông và lan tỏa
niềm vui độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất.
Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”
Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...
Pickleball: Từ trò chơi đến thị trường nghìn tỷ đồng
Từ phong trào giải trí đến cơn sốt tiêu dùng, pickleball tại Việt Nam không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã bỏ ra hơn 510 tỷ đồng để mua các sản phẩm phục vụ môn pickleball từ vợt, giày, bóng đến trang phục...
Quảng Trị tỏa sáng trong dự án phim hành động lãng mạn của Bollywood
Ngày 11/8/2025, không gian xanh mát bên suối tại Blue Diamond Retreat trở nên sôi động khi trở thành bối cảnh ghi hình ca khúc chủ đề của bộ phim SILAA. Đây là dự án có sự tham gia của hai ngôi sao Harshvardhan Rane và Sadia Khateeb...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: